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ВР (27373) Горбаль (118) НБУ (4734)

Рада уволила из Совета НБУ Рычакивскую и назначила бывшего "регионала" Горбаля

Рада уволила из Совета НБУ Рычакивскую и назначила бывшего

Верховная Рада поддержала проект постановления №4077 "об изменениях в составе Совета Национального банка Украины".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 249 нардепов.

Постановлением предлагается уволить Рычакивскую Веру Ивановну с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с истечением срока ее полномочий и назначить членом Совета Национального банка Украины Горбаля Василия Михайловича.

Василий Горбаль в 2007-2010 годах был народным депутатом Партии регионов и возглавлял киевскую организацию этой партии.

Также на Цензор.НЕТ: Обещание Шевченко по поводу сохранения независимости НБУ не было выполнено, - The Medium

С апреля по декабрь 2010 года был главой Львовской облгосадминистрации.

Кроме этого, Горбаль уже дважды был членом Совета НБУ, а также был совладельцем и почетным президентом "Укргазбанка".

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Топ комментарии
+15
"новые" всё лица
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16.09.2020 12:24
+11
чергове нове тупе ригівське іпло...
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16.09.2020 12:26
+8
Вон сколько
Рада звільнила з Ради НБУ Ричаківську і призначила колишнього "регіонала" Горбаля - Цензор.НЕТ 4639
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16.09.2020 12:43
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"новые" всё лица
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16.09.2020 12:24 Ответить
Хочу напомнить,что Алексей Гончаренко был главой ПР в Одессе и одесской области.И в своё время на бигбордах грозился ,что "Мы уважать себя заставим".Это по поводу второго государственного языка.
Ныне Гончаренко щирий украинец.Да и Порошенко был вроде основателем ПР. А теперь...
Так что назначение бывшего регионала Горболя можно расценить как положительное явление.Мол человек осознал и сейчас будет трудится во благо Украины,как вышеупомянутые двое
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16.09.2020 14:28 Ответить
новіє ліца )))) тільки лисохо довбо!**** не достає.
Рада уволила из Совета НБУ Рычакивскую и назначила бывшего "регионала" Горбаля - Цензор.НЕТ 6918
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16.09.2020 12:25 Ответить
чергове нове тупе ригівське іпло...
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16.09.2020 12:26 Ответить
Щас у зеленых пердаки рванут. Марина Порошенко возглавит команду ЕС на выборах в Киевраду
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16.09.2020 12:32 Ответить
Блазень уже не знает как насолить Украине всех регианалов возвращает.
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16.09.2020 12:32 Ответить
Этот народ заслуживает такой жизни.
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16.09.2020 12:49 Ответить
Рада звільнила з Ради НБУ Ричаківську і призначила колишнього "регіонала" Горбаля - Цензор.НЕТ 6919
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16.09.2020 12:37 Ответить
Дефицит кадров ,дайте мне их кричал Зеленский журналистам на пресконференции
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16.09.2020 12:41 Ответить
Вон сколько
Рада звільнила з Ради НБУ Ричаківську і призначила колишнього "регіонала" Горбаля - Цензор.НЕТ 4639
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16.09.2020 12:43 Ответить
З сябров сміємось?
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16.09.2020 12:46 Ответить
И не только над сябрами, но и над зебобиками.
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16.09.2020 12:50 Ответить
Зебилы разрушили независимость Нацбанка, за 2 месяца уронили курс гривны на полтора пункта по отношению к доллару, с 26,5 идо 28, наши деньги обесценились, а клоуны говорят, что это чудесно. Стоит ли удивляться, что для дестабилизации финансовой системы Украины Нацбанк накачивают людьми, которые верно служили Януковичу.
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16.09.2020 12:47 Ответить
После того,как рада отменила справку о судимости для кандидатов , "добро пожаловать" Виктор Федорович и его окружение.
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16.09.2020 12:48 Ответить
Всё нармальна, это новые литца в палитике!
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16.09.2020 12:55 Ответить
"новое лицо"...
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16.09.2020 13:21 Ответить
Новое лицо старой задницы..
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16.09.2020 15:01 Ответить
Избиратели Зеленского, это, конечно, не пророссийский, анитукраинский реванш?
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16.09.2020 16:24 Ответить
Головне що, він ахвігєнний хвінансіст. Мабуть теж в Лондоні буде жити.
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16.09.2020 16:49 Ответить
 
 