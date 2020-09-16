Рада уволила из Совета НБУ Рычакивскую и назначила бывшего "регионала" Горбаля
Верховная Рада поддержала проект постановления №4077 "об изменениях в составе Совета Национального банка Украины".
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 249 нардепов.
Постановлением предлагается уволить Рычакивскую Веру Ивановну с должности члена Совета Национального банка Украины в связи с истечением срока ее полномочий и назначить членом Совета Национального банка Украины Горбаля Василия Михайловича.
Василий Горбаль в 2007-2010 годах был народным депутатом Партии регионов и возглавлял киевскую организацию этой партии.
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С апреля по декабрь 2010 года был главой Львовской облгосадминистрации.
Кроме этого, Горбаль уже дважды был членом Совета НБУ, а также был совладельцем и почетным президентом "Укргазбанка".
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Ныне Гончаренко щирий украинец.Да и Порошенко был вроде основателем ПР. А теперь...
Так что назначение бывшего регионала Горболя можно расценить как положительное явление.Мол человек осознал и сейчас будет трудится во благо Украины,как вышеупомянутые двое