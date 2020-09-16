ГБР о причинах оккупации Крыма: Преступное сокращение ВСУ, уничтожение систем ПВО и подрыв мобилизационной готовности. ВИДЕО
По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу ВСУ и оккупации Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин.
Следователями выделено 5 основных эпизодов совершения преступления, которые в итоге привели к оккупации Крымского полуострова:
1) преступное сокращение ВСУ
Несмотря на возвращение во внеблоковый статуса, что требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг. предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих.
2) подрыв состояния мобилизационной готовности
В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, была свернута "по-буквенная" приписка мобилизационных ресурсов к воинским частям и уничтожен учет военной техники.
3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма
Управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлеао программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.
4) незаконные организационные изменения и нивелирования стратегических оборонных документов
Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.
5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы
Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 гг. не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведению широкомасштабных военных учений на территории Крыма.
"Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям - вторжению РФ на территорию АР Крым и г. Севастополь, последующей их оккупации, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытожили в ГБР.
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вот если бы сотни тысяч не ныли на диванах или не прятались в масквабад от мобилизации, а пошли бы дружными колонами создавать самомоборону и новые батальоны то пуцька бы зассала даже вдоль границы войска вводить!!
Кого Пастор должен был посылать в наступ?
нормальные люди сцепили зубы, и помогали кто чем может - волонтерили, сетки плели, броники покупали всем селом, батальоны формировали, тренировки организовывали, кто где мог чем общему делу помочь!
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Дуже велика помилка.
Розвал ЗСУ почався з першого дня оголошення незалежності України. Як доказ можна привести наступне:
1. Надання бази для ВМФ паРаші в Криму.
2. Контроль над ядерною зброєю залишився в паРаші. Хоч по докладу спеціалістів можна було управляти з штабу 45-ї ракетної армії
3. РЛС "МУКАЧЕВО" передали в оренду паРаші
4. Знищення стратегічної авіації.
5. Викрадення паРашею авіаносця Кузя.
6. Відмова від ядерної зброї.
....і ще багато чого - багатовекторність, нейтралітет, пацифізм і просто банальне пограбування ЗСУ.
Хам просто добив те що йому залишилося.
Тому потрібно розглядати втрату боєздатності ЗСУ за весь період незалежності України.
конечно же фашистская вонючая паРаша! главный обвиняемый - конечно же вор пуйло и настроенный его телевизором жалкий
кацапский народец…всё остальное - лишь последствия того ,что все эти наши продажные "правители " впустили фсб в сбу, хавали парашский газ, чуть ли не заставляли граждан Украины считать паРашу братской и тихо уничтожали армию в военно- политическом и техническом аспекте. Но надо винить и пострадавшего
от грабежа, винить в том, что он замок плохой за 25 лет не повесил и ружьё хорошее не приобрёл, не научился обороняться, не прикормил у врага своего осведомителя, чтобы быть в курсе его коварных планов …
а также, не следует забывать что и
некоторые жильцы нашего дома сознательно ковали много лет ключи, чтобы в нужный (для них) момент передать их вору...наша страна с этими жильцами не то что не разобралась, она и сейчас собирается эту предательскую сволочь кормить и лелеять на своей груди до самой полной своей погибели…