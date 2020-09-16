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Новости Оккупация Крыма
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Крым (26004) оккупация (9987) Янукович (29984) ГБР (2816)

ГБР о причинах оккупации Крыма: Преступное сокращение ВСУ, уничтожение систем ПВО и подрыв мобилизационной готовности. ВИДЕО

По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу ВСУ и оккупации Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Дмитрий Саламатин.

Следователями выделено 5 основных эпизодов совершения преступления, которые в итоге привели к оккупации Крымского полуострова:

1) преступное сокращение ВСУ

Несмотря на возвращение во внеблоковый статуса, что требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг. предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих.

2) подрыв состояния мобилизационной готовности

В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, была свернута "по-буквенная" приписка мобилизационных ресурсов к воинским частям и уничтожен учет военной техники.

Читайте: Симферопольское "дело Хизб ут-Тахрир": оккупанты в Крыму разделили задержанных на пять групп

3) уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма

Управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же, была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлеао программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

4) незаконные организационные изменения и нивелирования стратегических оборонных документов

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

5) непринятие мер по реагированию на внешние угрозы

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 гг. не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведению широкомасштабных военных учений на территории Крыма.

"Указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжелым последствиям - вторжению РФ на территорию АР Крым и г. Севастополь, последующей их оккупации, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытожили в ГБР.

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Топ комментарии
+36
Зараз набіжить трольня і заверещить як Пастор здав Крим.
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16.09.2020 12:49
+22
Для більшої частини населення України - цвяхом у мізку стирчить теза: Крим здав Пастор, а війну почав Порошенко. І ніякі аргументи не діють, нажаль.
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16.09.2020 12:54
+19
Нагадаю більше : "Мне нужна армия, которая помещается на трибунах стадиона..." . (ВАНА, премьер-министр).
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16.09.2020 13:07
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Если бы началиъ давать вооруженный отпор ...
вот если бы сотни тысяч не ныли на диванах или не прятались в масквабад от мобилизации, а пошли бы дружными колонами создавать самомоборону и новые батальоны то пуцька бы зассала даже вдоль границы войска вводить!!
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16.09.2020 16:27 Ответить
Сотні тисяч стояли в чергах до військоматів, якщо хтось забув. Може розкажете, як обмежували контингент добробатам?
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16.09.2020 17:13 Ответить
Ты - идиот. Из "украинских" военнослужащих из Крыма на материковую Украину перебрался 0,1%.
Кого Пастор должен был посылать в наступ?
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17.09.2020 17:59 Ответить
зато сколько ЗРАДЫ и вони по соц сетях было - мобилизация не такая, "саксоны" не такие , генералы не такие, "не моя вайна" и прочее.
нормальные люди сцепили зубы, и помогали кто чем может - волонтерили, сетки плели, броники покупали всем селом, батальоны формировали, тренировки организовывали, кто где мог чем общему делу помочь!
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16.09.2020 16:29 Ответить
Ай хто це зробив? хто з 1991 року знущався над державою і українцями? Не старі кравчуки і фокіни з кучмами і яниками? нє? А ще Кіля Бімба був і єфрейтор Толян міністр оборони непрохідний?
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16.09.2020 14:48 Ответить
Дурнику, тобі вже і написали, і відео показали - усе коїлося після призначення осіб, що мали російське громадянство (Саломатін, Лєбєдєв) за часів Рецидивіста. Сюди слід додати аналогічні (Калінін, Якименко) призначення і аналогічний розвал СБУ.
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17.09.2020 09:15 Ответить
Просто правило должно быть одно, Родина не продается.
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16.09.2020 14:56 Ответить
...за зраду саме жорстоке покарання - довічне ув'язнення.
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16.09.2020 15:42 Ответить
Мабуть вже багато покараних, цікаво скільки осіб по цій статті відбуває покарання.
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16.09.2020 15:49 Ответить
Так вони так і роблять. Тільки у них різні Батьківщини.
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16.09.2020 15:50 Ответить
Всегда есть виновные-они найдены?и может будут наказаны?......
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16.09.2020 15:29 Ответить
Кравчук, Кучма, Ющенко, Тимошенко, Янукович, Порошенко, а загалом всі хто так чи інакше належав до влади в період з 1991 по 2013 роки....
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16.09.2020 23:33 Ответить
Зеленского забыл, который здает Украину быстрыми шагами.
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17.09.2020 13:20 Ответить
та цього і згадувати не хочу, це кодло треба просто знести
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17.09.2020 18:03 Ответить
" В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году"
***
Дуже велика помилка.

Розвал ЗСУ почався з першого дня оголошення незалежності України. Як доказ можна привести наступне:
1. Надання бази для ВМФ паРаші в Криму.
2. Контроль над ядерною зброєю залишився в паРаші. Хоч по докладу спеціалістів можна було управляти з штабу 45-ї ракетної армії
3. РЛС "МУКАЧЕВО" передали в оренду паРаші
4. Знищення стратегічної авіації.
5. Викрадення паРашею авіаносця Кузя.
6. Відмова від ядерної зброї.
....і ще багато чого - багатовекторність, нейтралітет, пацифізм і просто банальне пограбування ЗСУ.
Хам просто добив те що йому залишилося.

Тому потрібно розглядати втрату боєздатності ЗСУ за весь період незалежності України.
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16.09.2020 15:40 Ответить
Починати треба з того що, Кравчук особисто очолював боротьбу на знищення Народного руху України ще, до проголошення незалежності.
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16.09.2020 17:36 Ответить
Краще скажіть мені, що це за армія така, що дозволяє ввалюватися незрозуміло кому на територію військової частини? Потрібно одразу стріляти на ураження. Виходить, що більше половини - зрадники, а інші - сцикуни? Досі пам'ятаю тих "вояк", що з гімном та прапором йшли на окупантів, на території своєї ж військової частини. Чого ви очікуєте з такою армією, якого Криму? Вони своїх штанів утримати не змогли би. Якби не добробати, то вже половину України кацапи відтяли би.
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16.09.2020 19:33 Ответить
между прочим-защита и оборона Крыма лежала целиком и полностью на сдрыснувшем овоще...но самая главная причина вооруженного грабежа с захватом Крыма - это
конечно же фашистская вонючая паРаша! главный обвиняемый - конечно же вор пуйло и настроенный его телевизором жалкий
кацапский народец…всё остальное - лишь последствия того ,что все эти наши продажные "правители " впустили фсб в сбу, хавали парашский газ, чуть ли не заставляли граждан Украины считать паРашу братской и тихо уничтожали армию в военно- политическом и техническом аспекте. Но надо винить и пострадавшего
от грабежа, винить в том, что он замок плохой за 25 лет не повесил и ружьё хорошее не приобрёл, не научился обороняться, не прикормил у врага своего осведомителя, чтобы быть в курсе его коварных планов …
а также, не следует забывать что и
некоторые жильцы нашего дома сознательно ковали много лет ключи, чтобы в нужный (для них) момент передать их вору...наша страна с этими жильцами не то что не разобралась, она и сейчас собирается эту предательскую сволочь кормить и лелеять на своей груди до самой полной своей погибели…
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16.09.2020 20:12 Ответить
подонки, что значит "втратила", а нельзя ли было заменить это словосочетание на "допустила тимчасову окупацію"???
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16.09.2020 20:37 Ответить
А ви помітили, яким шрифтом набрані титри, і ще з гойдалкою, а музика?!, все зроблено для того, щоб ролик не сприймався.
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16.09.2020 22:24 Ответить
Дивно, що провину за окупацію АРК ця ДБР не поклала на Сашка Білого, бо на вже відомому засіданні РНБО такий собі Ярема сказав - "...«Беркут»...сьогодні зайняв оборону на «Перешийку» і перекрив Крим. Чому вони зорганізували ці блокпости?...вони побачили, як Сашко Білий в приміщенні обласної ради погрожував автоматом." То ж що виходить, перелякався Пуйло Сашка і з переляку Крим відтяпав. А 160-тисячна армія, яка щомісяця отримувала зарплатню, раптом забула за що вона її отримувала...за виключенням нахімовців, команд "Черкас" і "Ольшанського" і складу аеродрому "Бельбек", які без танків, гармат і ракет опиралися окупантам. ДБР про причини окупації Криму: Злочинне скорочення ЗСУ, знищення систем ППО і підрив мобілізаційної готовності - Цензор.НЕТ 1382
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16.09.2020 23:15 Ответить
щось типу того, що дійсно 160-тисячна армія взагалі дарма хліб їла. Мені згадалось, як "славетна" 30-та бригада штурмувала.... власний штаб покинувши позиції на Сході під телекамери всіляких ТБ, влітку 2014.
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16.09.2020 23:37 Ответить
В такому стані перебували всі бригади, яких кинули як гарматне м'ясо напризволяще в казани і 24 і 51 і 72 і 79... тоді про все це і про причини найкраще розповів ще не зсучений Бірюков (https://www.youtube.com/watch?v=zNKnWgEBA6Q ).
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17.09.2020 02:55 Ответить
щодо гарматного м'яса, то не дуже погоджуюсь. Озброєння було у всіх бригадах повністю, а 30-ка механізована, тож тут від танків до Градів може і не повний комплект але наявний. Питання до командирів та розвідки, а також оперативного штабу чому діяли саме так, а не так як фіни наприклад. У фінів було в рази менше особового складу, так вони втратили територію але вони вбили понад 40 000 червоноармійців... Тож виходить Україна воює так само за Жуковим: "баби нарожають". Тобто тупе керівництво, що в Києві, що в штабах на місцях.
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17.09.2020 07:38 Ответить
В них Маннергейм був, а в нас Шоколадгейм з геніталієм.
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17.09.2020 08:55 Ответить
Розумники, а може ви підкажете, ДЕ в Криму слід було розгортати фронт нашим маннергеймам? В Ялті? Під Севастополем? В Бахчисараї?
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17.09.2020 09:17 Ответить
Ну якщо б тодішнє керівництво країни керувало армією, МВС і СБУ, то воно б мало розпочати АТО проти окремих банд неопізнаних осіб зі зброєю, а в разі будь-якого руху з боку Пуйлостану нанести масований артудар по базі ЧФП в Севастополі, влаштувавши москалям власний Перл Харбор. Проте, варіантів розвитку подій було лише 3 - 1) дати відсічь наразитись на жертви і відстояти АРК, 2) дати відсічь наразитись на жертви і здати АРК (а можливо і ще якісь території), 3) нічого не робити, не понести жертв і здати АРК. Але, ж такого управління не було, в силових структурах моральний стан був низьким, переважали колаборантські настрої, і тому будь-яке рішення яке б було прийняте керівництвом, було б хибним. Тому, пішли за принципом найменших втрат, на той час. До того ж це рішення влаштовувало і ЄС, який у разі збройного конфлікту, мав би надавати прихисток і соціал мільйонам біженців з України, а вони Сирією і Африкою були ситі по горло. І це причини окупації, а не дурня, яку "накопало" ДБР.
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17.09.2020 11:58 Ответить
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