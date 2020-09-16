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Стимулирующее тарифообразование позволит удешевить в 2 раза подключение к электроэнергии для бытовых потребителей, - "слуга народа" Буймистер

Стимулирующее тарифообразование позволит удешевить в 2 раза подключение к электроэнергии для бытовых потребителей, -

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировала свои предложения к Национальному совету реформ касательно снижения стоимости подключения к электросетям.

Нардеп предлагает снизить тарифы благодаря внедрению стимулирующего тарифообразования, где ставка на старую базу должна быть на уровне 6-7%.

Людмила Буймистер акцентирует внимание на том, что любой инвестор, который заходит в Украину, в первую очередь обращает внимание на условия и стоимость подключения к электросетям. К тому же, этот показатель учитывается в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Сегодня Украина на 65 месте. Нардеп отмечает, если в нашей стране упростят условия подключения электросетям, мы сможем в два раза подняться в рейтинге.

"Если мы сделаем этот процесс, во-первых, быстрым, чтобы люди не ждали год, чтобы подключиться, а во-вторых, дешевым то мы можем рассчитывать на то, что намного больше инвестиций будет приходить в страну", – говорит Буймистер.

По мнению нардепа, благодаря приходу бизнеса в страну, будет расти спрос на электроэнергию, и мы сможем обновить электросети. Это, в свою очередь, будет способствовать тому, что люди не будут часами сидеть без света во время каких-то непредвиденных ситуаций.

"Мы сможем сделать подключение таким, чтобы инвестор просто понимал, что он платит исключительно за линейную составляющую, то есть исключительно за то, чтобы дотянуть электрический провод от подстанции до своего кафе или магазина, или своего предприятия", – рассказала народный депутат.

Людмила Буймистер также обращает внимание на то, что сейчас важно настроить процесс обновления электростанций. Чтобы не возникали ситуации, когда инвестор вкладывает деньги, но эти инвестиции еще в течение полугода проходят все этапы согласования с регулятором и только потом доходят до самих электростанций. По ее мнению, важно, чтобы люди, которые инвестируют средства могли сразу видеть, куда они уходят. Она обращает внимание на то, что облэнерго уже сейчас должны увеличивать мощности, а когда в регионе будет появляться новый крупный потребитель, то сразу отдавать ему эти мощности, а не еще только начинать планировать их строительство.

"У нас есть очень наглядный пример, каким образом тарифным решением мы можем уменьшить почти вдвое тариф на присоединение для потребителей. Что это значит для людей? Если ты строишь пригородный дом, или если ты покупаешь квартиру даже в многоэтажном доме, то подключение будет до двух раз дешевле, чем это есть сегодня. Если мы говорим о том, что сегодня надо уплатить в среднем официально 1000 долларов за подключение в загородном доме, то можем смело делить эту сумму, забрать 30% и простые подключения станут более дешевыми, более сложные подключения – до 50%", – подытожила Людмила Буймистер.

Напомним, принятые НКРЭКУ ставки стимулирующих RAB-тарифов для операторов систем распределения на уровне 3% для "старых" и 16,74% для "новых" активов — не приведут к мгновенному и значительному росту доходов облэнерго, поскольку минимально покрывают затраты на возобновление производственной базы.
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Топ комментарии
+4
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
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16.09.2020 12:40
+4
шо не ясно? уменьшить стоимость подключения за счет увеличения тарифов...причем так,шоб быть в наваре
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16.09.2020 12:44
+3
Ахметов, Коломойский, Бойко, Левочкин, Суркис получив отжав за копейки облэнерго у народа Украины, стригли бабло с этого-же народа, не вкладываясь в обновление мощностей (хотя и этот показатель был заложен в тариф). Мощности поизносились и теперь ломаются. Т.к вкладываться в ремонт противоречит принципам этих господ жлобов, придумали схему с компенсацией ремонтов за счет тех-же лохов нас с вами - добавить к тарифу плату за ремонт уже их-же оборудования. Но 3% этого им мало. Нужно больше. Слуги народа олигархов усиленно протягивают эту схему, называя этих п.даров "инвесторами".
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16.09.2020 13:01
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ничего не понял, но очень интересно
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16.09.2020 12:37 Ответить
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16.09.2020 12:39 Ответить
шо не ясно? уменьшить стоимость подключения за счет увеличения тарифов...причем так,шоб быть в наваре
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16.09.2020 12:44 Ответить
Чтобы сегодня в селе подключить фермеру 3 фазы, нужно официально заплатить порядка 30 тис. грн + "на карман" работникам РЭС, чтобы реально быстро подключиться.
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16.09.2020 12:45 Ответить
Ахметов, Коломойский, Бойко, Левочкин, Суркис получив отжав за копейки облэнерго у народа Украины, стригли бабло с этого-же народа, не вкладываясь в обновление мощностей (хотя и этот показатель был заложен в тариф). Мощности поизносились и теперь ломаются. Т.к вкладываться в ремонт противоречит принципам этих господ жлобов, придумали схему с компенсацией ремонтов за счет тех-же лохов нас с вами - добавить к тарифу плату за ремонт уже их-же оборудования. Но 3% этого им мало. Нужно больше. Слуги народа олигархов усиленно протягивают эту схему, называя этих п.даров "инвесторами".
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16.09.2020 13:01 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
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16.09.2020 12:40 Ответить
это шо,сестра венедиктовой?или их специально по фейсу об тейбл в слуги отбирают?
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16.09.2020 12:43 Ответить
Корабельные сосны.
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16.09.2020 12:47 Ответить
Во всех статейках про эти RAB-тарифы ни слова про их величину, на сколько они выростут. Это значит только одно - очередной на@б.https://delo.ua/business/rab-tarify-ekspert-rasskazal-o-riskah-zanizhenny-372739/
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16.09.2020 12:44 Ответить
Странная постановка вопроса....Купить товар - надо построить дорогу до продавца.
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16.09.2020 12:48 Ответить
У буржуев только свистни - сразу тебе и фазу прокинут и трубу газовую.
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16.09.2020 13:10 Ответить
А если Буймистер отправить в бордель в Германию и чтоб она платила налоги в Украине то ...
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16.09.2020 12:50 Ответить
Увеличить стоимость тарифа чтобы уменьшить стоимость подключения спорная идея - только в РЭС надо об этом знать, чтобы взятки не вымогать.
А то как с медициной - вроде бы за каждого пациента семейному врачу доплачивают, но наличные им больше нравятся.
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16.09.2020 12:56 Ответить
Послушать ЗЕбильную сосну, так у нас народ массово строит "пригородные дома" и остро стоит вопрос удешевления их подключения. ЗЕдиоты, удешевление тарифов на использованную електроенергию - вот что надо людям, а не обогащение Ахметова с Коломойским, путём всенародного на@балово.
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16.09.2020 12:59 Ответить
Люди добрі, це ж ця дура, яка розказувала в ролику, як добре буде, якщо почати печатати гроші і просто роздавати їх людям - і моментально економіка зросте. Я думаю, Гандон з його пірамідками, просто тихо десь плаче в куточку.
Поясніть хтось цій Дурі, що якщо я маю змогу купити собі заміський будинок або квартиру, то найду гроші і на приєднання до електромережі. А от платити кожний місяць за електроенергію, по ціні більшій ніж в Європі, із середньою зарплатою, меншою ніж в Албаніїї, мало хто з українців може собі дозволити.
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16.09.2020 13:20 Ответить
Вот нам бы у испанцев поучиться))
Испания инвестирует $215 млн для развития ВИЭ
https://kosatka.media/news?page=1
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16.09.2020 13:28 Ответить
У нас вже ціна на газ впала, чекаємо падіння ціни на електроенергію.
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16.09.2020 13:40 Ответить
Если говорят: меняем тарифообразование и будете платить меньше - значит "вдуют по самое немогу"!
Ничего не меняйте, просто берите в двое меньше.
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16.09.2020 13:49 Ответить
_Тююу... они всё это затевают чтобы ограбить ещё больше! А ты им предлагаешь меньше... Да нахер им тогда все эти телодвижения, если меньше?!
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16.09.2020 14:47 Ответить
Як цікаво!А що входить в 1000є або на 30% менше,скільки акцій?
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16.09.2020 17:50 Ответить
 
 