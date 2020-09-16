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МИД (6805) отравление (1446) россия (93003) Навальный (855)

Украина призывает мир к скоординированному давлению на РФ из-за отравления Навального, - МИД

Украина призывает мир к скоординированному давлению на РФ из-за отравления Навального, - МИД

Украина с беспокойством восприняла заявление правительства ФРГ о результатах анализа биологических проб одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. Это может свидетельствовать о причастности Правительства РФ к противоправным действиям с применением боевого химического вещества из группы "Новичок" в нарушение Конвенции о запрещении этого вида оружия массового уничтожения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Украина полностью доверяет результатам глубокого анализа биологических проб Алексея Навального, осуществленных лабораторией Бундесвера, а также независимым исследованиям профильных лабораторий во Франции и Швеции, которые беспрекословно подтвердили отравление, вызванное применением боевого химического вещества нервно-паралитического действия. Мы также приветствуем привлечение к расследованию этого случая Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ожидаем результаты соответствующих анализов, которые должны поступить от определенных лабораторий ОЗХО", - отметили в МИД

Кроме того, Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права и должно быть строго осуждено. Ответственные за такое грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия должны быть наказаны.

"Учитывая большую вероятность причастности к отравлению Российской Федерации, Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с тем, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств", - подытожили в министерстве.

Читайте: Зеленский: Украина осуждает покушение на Навального, как и весь мир ожидаем больше деталей об этом

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также читайте: Германия вряд ли откажется от "Северного потока-2", только расширение санкций США похоронит этот проект навсегда, - Коболев

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Топ комментарии
+3
Да ну нафик ..тут за день толпу рыгов в кресла посадили и такое заявление
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16.09.2020 12:55
+2
Братский джоговор Молотов-Риббенроп закончился 16 сентября 2020 года.А завтра кстати годовщина нападения дохляка Сралина и СССР на Польшу в 1939 году
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16.09.2020 13:01
+1
навальный-это хорошо...а шо там с непризнанием результатов выборов в беларуси?
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16.09.2020 12:54
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навальный-это хорошо...а шо там с непризнанием результатов выборов в беларуси?
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16.09.2020 12:54 Ответить
Германия РАБссия партнерство закончилось..сливапй воду Мавзолейныве...Лавров отменил визит к Меркель..а это кранты...
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16.09.2020 12:55 Ответить
Склеротик, не путай фамилии, к кому не поехал Лавров
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16.09.2020 14:13 Ответить
Да ну нафик ..тут за день толпу рыгов в кресла посадили и такое заявление
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16.09.2020 12:55 Ответить
так, щось у лісі здохло... чи завтра Зеленський порозганяє МЗС?
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16.09.2020 13:42 Ответить
Глава МИД Германии даже не вышел встречать Лаврова.... допрыгались Крысы Путлерские...
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16.09.2020 12:56 Ответить
Братский джоговор Молотов-Риббенроп закончился 16 сентября 2020 года.А завтра кстати годовщина нападения дохляка Сралина и СССР на Польшу в 1939 году
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16.09.2020 13:01 Ответить
Бандитское государство.
Итак, лаборатории Швеции и Франции подтвердили выводы немецких военных специалистов о факте отравления Навального химическим оружием из группы "Новичок", тем самым опровергнув заявления Лукашенко о фальсификации отравления Навального.
Похоже, добытые спецслужбами Беларуси пленки, записывались в одной студии с пленками Байден - Порошенко !!
А тем временем, в Мацквабаде назначили козла отпущения - главного судмедэксперта Кацапии, А.Ковалёва - уволили.
Именно он проводил манипуляции с биоматериалом Навального, и убедил кремлевского чекиста, что яд полностью вышел и обнаружить его невозможно.
Но немцы обнаружили.
За Ковалёва уже сейчас можно ставить свечку. Еще до того как он скоропостижно откинет копыта )
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16.09.2020 13:02 Ответить
Завтра и для меня трагическая дата,ровно 3 года назад, 17 сентября 2017 года умер мой Батя... Дед Сенатор.Кто помнит, помяните завтра ...
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16.09.2020 13:05 Ответить
А Україна не хоче заявити протест США та виступити на Генасамблеїї ООН в звязку з масовими вбивствами чорношкірого населення на мирних зібраннях по виборам Президента США???
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16.09.2020 13:10 Ответить
а торгівля з кацяпами ні прічом...
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16.09.2020 13:22 Ответить
гниди маланські
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16.09.2020 13:23 Ответить
Навальный такой же имперец, как и путин. Крым для него не бутерброд, чтоб его совать туда-сюда. Нафиг.
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16.09.2020 13:25 Ответить
Все у них через одно место..декабристы жаловались, что повесить толком не могут, а тут Лешега травонуть нормально не способны уже...
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16.09.2020 13:39 Ответить
Я теж закликаю накласти відповідальність на ерефію за отруєння Навального. Хоча, десь в середині відчуваю розчарування кацапськими хіміками, які виробили прокислий Новічок. Тих, кого ***** хотів вбити- вже давно мертві. Але, відповідати ***** має за всією строгістю закону.
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16.09.2020 17:40 Ответить
 
 