Украина призывает мир к скоординированному давлению на РФ из-за отравления Навального, - МИД

Украина с беспокойством восприняла заявление правительства ФРГ о результатах анализа биологических проб одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. Это может свидетельствовать о причастности Правительства РФ к противоправным действиям с применением боевого химического вещества из группы "Новичок" в нарушение Конвенции о запрещении этого вида оружия массового уничтожения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Украина полностью доверяет результатам глубокого анализа биологических проб Алексея Навального, осуществленных лабораторией Бундесвера, а также независимым исследованиям профильных лабораторий во Франции и Швеции, которые беспрекословно подтвердили отравление, вызванное применением боевого химического вещества нервно-паралитического действия. Мы также приветствуем привлечение к расследованию этого случая Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ожидаем результаты соответствующих анализов, которые должны поступить от определенных лабораторий ОЗХО", - отметили в МИД

Кроме того, Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права и должно быть строго осуждено. Ответственные за такое грубое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия должны быть наказаны.

"Учитывая большую вероятность причастности к отравлению Российской Федерации, Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на РФ с тем, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств", - подытожили в министерстве.

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Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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