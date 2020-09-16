63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга"
63% опрошенных жителей Украины убеждены, что экономическое положение Украины за последние полгода скорее ухудшилось.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Соцгруппы "Рейтинг".
Так, 63% опрошенных убеждены, что экономическое положение Украины за последние полгода скорее ухудшилось. Лишь 7% увидели улучшения. 26% - не почувствовали никаких изменений. Об ухудшении экономической ситуации своей семьи говорили 49% респондентов. Лишь 6% заявили, что их финансовая ситуация улучшилась. 44% считают, что ничего не изменилось.
Оценивая ближайшее будущее, 32% не ожидают никаких изменений в экономическом положении страны в последующие полгода, 43% - ожидают ухудшения, при этом 15% - улучшение.
57% убеждены, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти. 26% причину видят в обострении эпидемии коронавируса, 8% - в продолжении войны в Донбассе.
45% опрошенных считают, что меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, являются оптимальными. 23% считают их слишком мягкими, 18% - наоборот слишком жесткими. Характерно, что с апреля растет число тех, кто считает, что меры борьбы с эпидемией слишком мягкие, при этом растет и количество тех, кто считает меры слишком жесткими.
61% оценивая риски от эпидемии говорят, что боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны, 29% наоборот больше боятся болезни.
Опрос Социологической группы Рейтинг был проведен 3-6 сентября 2020 г. В нем принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 г.
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БОЛЕЕ 390 ШАХТЕРОВ ОБЪЯВИЛИ ПРОТЕСТ И ОСТАЮТСЯ В ШАХТАХ
https://kosatka.media/category/ugol/news/bolee-390-shahterov-obyavili-protest-i-ostayutsya-v-shahtah
https://focus.ua/politics/371967 4 мая 2017 года работники четырёх шахт Криворожского железнорудного комбината отказались подниматься на поверхность.
От жеж гадский интернет. Все помнит. Правда же?
https://interfax.com.ua/news/economic/686171.html В Криворожском железорудном комбинате (КЖРК) 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков шахты предприятия "Жовтнева - Октябрьская", которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий.Шахта "Жовтнева" ("Октябрьская"- рос.) вместе с шахтами "Батькивщина " ("Родина" - рос.), "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.).КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".
Причем тут какое бы то ни было правительство?
страна рабов, страна господ....
кому-то все , кому-то в .....
Это у семи за счёт 63-х улучшение.
...
(а по правопису...можливо)
Так я я вам порохоботы напомню
1 Уронил гривну в 3.5. раза
2 Поднял тарифы в 5 и более раз
3 Ввел новые налоги и поборы (тот же военный сбор)
4 Банкопад со всеми последствиями!!
Да проблема ЗЕЛИ как раз в том что в экономике ЗЕЛЯ и ПЕТЯ близнецы братья! ПОЭТОМУ ПИСАТЬ ЧТО ТИПА ПЕТЯ БЫЛ ЛУЧШЕ ОТКРОВЕННОЕ ВРАНЬЕ!!!
ТАК ЧТО ЗАСУНЬ СВОИ ОПРАВДАНИЯ ......
Всё в нашей жизни относительно. Например:
Зарплата 5 000$. Жена раньше ходила по бутикам, ресторанам и СПА, тратила 4 000$ в месяц.
Карантин. Зарплата стала 2 000$. Жена сидит дома, ничего не тратит. Вывод: моё финансовое положение улучшилось.