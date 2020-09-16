63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга"

63% опрошенных жителей Украины убеждены, что экономическое положение Украины за последние полгода скорее ухудшилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Соцгруппы "Рейтинг".

Так, 63% опрошенных убеждены, что экономическое положение Украины за последние полгода скорее ухудшилось. Лишь 7% увидели улучшения. 26% - не почувствовали никаких изменений. Об ухудшении экономической ситуации своей семьи говорили 49% респондентов. Лишь 6% заявили, что их финансовая ситуация улучшилась. 44% считают, что ничего не изменилось.

Оценивая ближайшее будущее, 32% не ожидают никаких изменений в экономическом положении страны в последующие полгода, 43% - ожидают ухудшения, при этом 15% - улучшение.

57% убеждены, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти. 26% причину видят в обострении эпидемии коронавируса, 8% - в продолжении войны в Донбассе.

45% опрошенных считают, что меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, являются оптимальными. 23% считают их слишком мягкими, 18% - наоборот слишком жесткими. Характерно, что с апреля растет число тех, кто считает, что меры борьбы с эпидемией слишком мягкие, при этом растет и количество тех, кто считает меры слишком жесткими.

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61% оценивая риски от эпидемии говорят, что боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны, 29% наоборот больше боятся болезни.

Опрос Социологической группы Рейтинг был проведен 3-6 сентября 2020 г. В нем принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 г.