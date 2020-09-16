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опрос (2651) экономика (3803)

63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга"

63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос

63% опрошенных жителей Украины убеждены, что экономическое положение Украины за последние полгода скорее ухудшилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Соцгруппы "Рейтинг".

Так, 63% опрошенных убеждены, что экономическое положение Украины за последние полгода скорее ухудшилось. Лишь 7% увидели улучшения. 26% - не почувствовали никаких изменений. Об ухудшении экономической ситуации своей семьи говорили 49% респондентов. Лишь 6% заявили, что их финансовая ситуация улучшилась. 44% считают, что ничего не изменилось.

Оценивая ближайшее будущее, 32% не ожидают никаких изменений в экономическом положении страны в последующие полгода, 43% - ожидают ухудшения, при этом 15% - улучшение.

57% убеждены, что основной причиной, по которой может произойти экономический кризис этой осенью, является некомпетентность власти. 26% причину видят в обострении эпидемии коронавируса, 8% - в продолжении войны в Донбассе.

45% опрошенных считают, что меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, являются оптимальными. 23% считают их слишком мягкими, 18% - наоборот слишком жесткими. Характерно, что с апреля растет число тех, кто считает, что меры борьбы с эпидемией слишком мягкие, при этом растет и количество тех, кто считает меры слишком жесткими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 57% опрошенных жителей Украины недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

61% оценивая риски от эпидемии говорят, что боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны, 29% наоборот больше боятся болезни.

Опрос Социологической группы Рейтинг был проведен 3-6 сентября 2020 г. В нем принимали участие жители Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 3-6 сентября 2020 г.
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Топ комментарии
+31
63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6200

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16.09.2020 12:57
+23
63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1301
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16.09.2020 13:05
+19
Руся, сразу видно что ты ,,умный". Порох принял страну с пустой казной, без армии и с активной российской агрессией, но ты просто лежал дрочил и ждал покращення. Иди уже работать.
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16.09.2020 13:19
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Правила форума Совет форумчан
неожиданно...
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16.09.2020 12:57 Ответить
Вот вам самый яркий пример того, что было "сделано" правительством за этот год
БОЛЕЕ 390 ШАХТЕРОВ ОБЪЯВИЛИ ПРОТЕСТ И ОСТАЮТСЯ В ШАХТАХ
https://kosatka.media/category/ugol/news/bolee-390-shahterov-obyavili-protest-i-ostayutsya-v-shahtah
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16.09.2020 13:24 Ответить
Тогда чей это яркий пример того, что было "сделано" правительством за 2017 год?
https://focus.ua/politics/371967 4 мая 2017 года работники четырёх шахт Криворожского железнорудного комбината отказались подниматься на поверхность.

От жеж гадский интернет. Все помнит. Правда же?
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16.09.2020 13:53 Ответить
Зачем переводить в политическую плоскость конфликт между шахтерами и владельцами шахт?
https://interfax.com.ua/news/economic/686171.html В Криворожском железорудном комбинате (КЖРК) 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков шахты предприятия "Жовтнева - Октябрьская", которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий.Шахта "Жовтнева" ("Октябрьская"- рос.) вместе с шахтами "Батькивщина " ("Родина" - рос.), "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.).КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".
Причем тут какое бы то ни было правительство?
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16.09.2020 14:06 Ответить
я бы сказал больше 7 процентов населения живут хорошо. благодаря 67 % - как то так
страна рабов, страна господ....
кому-то все , кому-то в .....
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16.09.2020 14:03 Ответить
такс, клоун не смог сделать нашу жизнь краше... кто ж сможет? может - ассенизатор? или уборщица? ооооо, знаю - таксист! любой таксист сможет! все таксисты знают как всё должно работать! зебанатуе, айда выбирать таксистов
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16.09.2020 16:10 Ответить
63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6200

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16.09.2020 12:57 Ответить
На жаль, решта політиків, таке саме лайно як і ЗЕ!
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16.09.2020 14:23 Ответить
Ви мали на увазі Рабіновича, Бойко, Медведчука, Лукашенко і ху@ла?
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16.09.2020 14:40 Ответить
Это порохоботы назло большинству видят улучшение.
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16.09.2020 12:57 Ответить
))
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16.09.2020 12:58 Ответить
👏
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16.09.2020 13:27 Ответить
І я їх повністю підтримую. Товариш Клоун, чмори далі тих своїх зебілів так, щоб в них алергія починалась зразу ж з приходом весни і першими листочками, і закінчувалась тільки тоді, коли сніг впаде.
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16.09.2020 14:08 Ответить
7% это те, кто до кормушки дорвались?
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16.09.2020 12:58 Ответить
Нет, это те лохи, которые опять будут голосовать "по приколу".
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16.09.2020 12:59 Ответить
а им КАКАЯРАЗНИЦА
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16.09.2020 13:18 Ответить
63% не видят улучшений, 73% голосовали за бубачку. Совпадение?
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16.09.2020 13:00 Ответить
Где здесь зависимость?
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16.09.2020 13:02 Ответить
Ні, це ті, що до Маші Фокіної ходять!
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16.09.2020 14:41 Ответить
63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга"

Это у семи за счёт 63-х улучшение.
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16.09.2020 12:59 Ответить
63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3937
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16.09.2020 12:59 Ответить
Бидло не бачить покращень від свого галасаванія.
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16.09.2020 13:02 Ответить
63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1301
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16.09.2020 13:05 Ответить
Ухудшилась не толко економическая ,нно и другие ситуации, прлитическая, социальная, судовая, органов мвд(кагарлык, использование оружия против детей и родителей, был случай, и т д). Про безопасность, когда граждане боятся и не доверяют полиции, вернувшись обратно в 2013й и говорить не приходится.
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16.09.2020 13:00 Ответить
63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2015

...
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16.09.2020 13:02 Ответить
Там в канце знак вопроса нужно поставить.
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16.09.2020 13:05 Ответить
63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5912
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16.09.2020 13:09 Ответить
ні... тут без питань (без вопросов)))) по суті...
(а по правопису...можливо)
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16.09.2020 13:09 Ответить
пц наступил еще при кастрированной кнуряке
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16.09.2020 13:02 Ответить
за батей скучив?
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16.09.2020 13:07 Ответить
Вы на скотном дворе ментально застряли?
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16.09.2020 13:08 Ответить
7% это те, кому чем хуже - тем лучше.
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16.09.2020 13:10 Ответить
63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4369
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16.09.2020 13:11 Ответить
Тут порохоботы так упражняются как будо то при ПЕТЕ было всеобщее процветание!
Так я я вам порохоботы напомню
1 Уронил гривну в 3.5. раза
2 Поднял тарифы в 5 и более раз
3 Ввел новые налоги и поборы (тот же военный сбор)
4 Банкопад со всеми последствиями!!

Да проблема ЗЕЛИ как раз в том что в экономике ЗЕЛЯ и ПЕТЯ близнецы братья! ПОЭТОМУ ПИСАТЬ ЧТО ТИПА ПЕТЯ БЫЛ ЛУЧШЕ ОТКРОВЕННОЕ ВРАНЬЕ!!!
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16.09.2020 13:12 Ответить
откровенное вранье писать, что Порох получил страну в идеальном состоянии и всё обвалил.
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16.09.2020 13:18 Ответить
Руся, сразу видно что ты ,,умный". Порох принял страну с пустой казной, без армии и с активной российской агрессией, но ты просто лежал дрочил и ждал покращення. Иди уже работать.
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16.09.2020 13:19 Ответить
да ПЕТЯ принял с пустой казной и у него был выбор НАГНУТЬ ОЛИГАРХОВ И СЕБЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ИЛИ НАГНУТЬ ПЕНСИОНЕРОВ! КОГО ОН НАГНУЛ МЫ ВСЕ ЗНАЕМ!!!!

ТАК ЧТО ЗАСУНЬ СВОИ ОПРАВДАНИЯ ......
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16.09.2020 13:30 Ответить
Ну так ти вже можеш розгинатися, кацапе, і вийняти те, що тобі в одне місце засунули.
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16.09.2020 14:13 Ответить
что правда в глаза колет!!
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16.09.2020 14:22 Ответить
Тупий "брєд" розумо-відсталого-бидла, у якого в голові постійно увімкнена пластинка Г+Г!
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16.09.2020 13:24 Ответить
63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9550
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16.09.2020 13:28 Ответить
63% жителей Украины считают, что за последние полгода экономическая ситуация в Украине ухудшилась, и только 7% видят улучшение, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5195
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16.09.2020 13:27 Ответить
Що, ***** кацапська, не вийшло з українцями, бісишся?
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16.09.2020 14:11 Ответить
сосни тунца ДЕБИЛ!! раз тебе везде кацапы мерещатся!!
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16.09.2020 14:23 Ответить
7% - прикалывались!
Всё в нашей жизни относительно. Например:
Зарплата 5 000$. Жена раньше ходила по бутикам, ресторанам и СПА, тратила 4 000$ в месяц.
Карантин. Зарплата стала 2 000$. Жена сидит дома, ничего не тратит. Вывод: моё финансовое положение улучшилось.
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16.09.2020 13:38 Ответить
У вас там случайно нет свободной вакансии? Я пожалуй и на 2 000$ соглашусь, так тому и быть.
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16.09.2020 13:49 Ответить
Только с женой и дочкой (12 лет) в нагрузку.
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16.09.2020 13:51 Ответить
Економічна ситуація погіршилась в усьому світі. Як той Зеля тільки встигає? )
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16.09.2020 13:39 Ответить
то что в стране полная жопа нет сомнения.зеленое дерьмо уничтожает страну
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16.09.2020 13:52 Ответить
Интересно бы узнать по подробней про 7%.
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16.09.2020 13:54 Ответить
63+7=70,эти определились.А 30%?Еще не отдуплились?
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16.09.2020 13:56 Ответить
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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16.09.2020 13:59 Ответить
І наостанок - кінець зубожіння зелохи і інші малороси побачать весною, коли разом зі снігом зійде асфальт.
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16.09.2020 14:46 Ответить
7% це ті, хто при зеленій владі дорвався до бюджетного корита та крадуть у народу, що аж гай щумить?
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16.09.2020 14:15 Ответить
А звідки тоді рейтинг у всенаймогутнішого і насвітлішого?
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16.09.2020 14:19 Ответить
а где еще 10 % )))))) пока БОЖЬЯ РОСА от ЩЕли в кайф? )))
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16.09.2020 16:05 Ответить
7% - це квартальні дебіли та їхні родичі та знайомі. А ще всілякі мохнатікі, сєрдючки та потапи. Бо зелене гімно забашляло їм за ту ганьбу, яку вони продемонстрували зебілам на День Незалежності за наші гроші. Нормальні українці приєдналися до іншого ПАРАДУ!
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16.09.2020 16:22 Ответить
А 7% это та зелень кто наживается на масках? Пальчевские на тестах по 400 евро,зеленым папашкам пожизненные пособия как особо недооцененным.Слуги жируют а народ выживает.
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16.09.2020 17:53 Ответить
Зе, ты зачем придумал коронавирус?
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17.09.2020 02:21 Ответить
 
 