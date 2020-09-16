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Минобороны (9033) обстрел (25761) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, - Минобороны

Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, - Минобороны

Российские-оккупационные войска на Донбассе осуществили неприцельный обстрел из подствольного гранатомета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сразу после полуночи, российские оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел из подствольного гранатомета неподалеку Катериновки, что на Луганском направлении.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

"Однако, по сообщению штаба операции, в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковское погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины. Министерство обороны Украины сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего!" - говорится в сообщении.

Подразделения, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских воинов получили ранения, - штаб

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Топ комментарии
+7
Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4237
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16.09.2020 13:07
+2
Вавын кровавый "мир".
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16.09.2020 13:04
+2
На Донбассе украинских военных снова обстреляли.
Обстрелы идут практически ежедневно.
Только по телевизору про "всеобъемлющее перемирие" трындят.
С начала "перемирия", у нас 13 человек погибли, и неизвестное количество "300".
Только тепер большинство из них в "небоевые потери" записывают.
А это значит, что родственники погибших - компенсации не получат, или получат "урезанные".
Перемирие по - зеленски , это называется 😡
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16.09.2020 13:07
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Вавын кровавый "мир".
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16.09.2020 13:04 Ответить
Наживається на крові.
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16.09.2020 13:05 Ответить
На Донбассе украинских военных снова обстреляли.
Обстрелы идут практически ежедневно.
Только по телевизору про "всеобъемлющее перемирие" трындят.
С начала "перемирия", у нас 13 человек погибли, и неизвестное количество "300".
Только тепер большинство из них в "небоевые потери" записывают.
А это значит, что родственники погибших - компенсации не получат, или получат "урезанные".
Перемирие по - зеленски , это называется 😡
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16.09.2020 13:07 Ответить
Зелена зрада ось це що.
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16.09.2020 19:39 Ответить
Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4237
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16.09.2020 13:07 Ответить
Згоден.
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16.09.2020 19:27 Ответить
в официальной сводке - один раз нарушили..просто - нарушили...один раз...
а кроме этого...подорвался на неустановленном... погибший от неосторожного обращения и умерший от ковида... итого - три Ангела небоевых как бы...и как бы не при чем...
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16.09.2020 13:30 Ответить
Да нету никакого перемирия. Есть узаконенная возможность стрелять в украинских военных (на территории Украины, кстати) безнаказанно.
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16.09.2020 13:31 Ответить
Сразу после полуночи, российские оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел из подствольного гранатомета неподалеку Катериновки, что на Луганском направлении.

================
А неприцельная ответка была?
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16.09.2020 13:38 Ответить
Чотири обстріли за добу, троє поранених, один загиблий. Так виглядає "всеохоплююче перемир'я" імені Зеленського .. Смерть військового списали на "необережне поводження з гранатою", підриви на мінах - "небойові поранення" .. Якщо це "перемир'я", цікаво, як виглядає війна? - Білецький
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16.09.2020 13:47 Ответить
Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины

Это пока наемник рф зеленский молчит. А рот откроет - только успевай считать.
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16.09.2020 14:00 Ответить
Та вже кажіть, що не порушували і не ганьбіиться. Кажіть, що то наші необережно поводилися зі зброєю, гранатами, мінами і снарядами. А то сепари і московські терористи можуть обідитися і не приїхати на зустріч до найсвітлішого.
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16.09.2020 15:46 Ответить
Путiн *****!!!
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16.09.2020 19:25 Ответить
 
 