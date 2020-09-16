Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, - Минобороны
Российские-оккупационные войска на Донбассе осуществили неприцельный обстрел из подствольного гранатомета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Сразу после полуночи, российские оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел из подствольного гранатомета неподалеку Катериновки, что на Луганском направлении.
Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.
"Однако, по сообщению штаба операции, в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковское погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины. Министерство обороны Украины сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего!" - говорится в сообщении.
Подразделения, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Пожалуйста, подождите...
Обстрелы идут практически ежедневно.
Только по телевизору про "всеобъемлющее перемирие" трындят.
С начала "перемирия", у нас 13 человек погибли, и неизвестное количество "300".
Только тепер большинство из них в "небоевые потери" записывают.
А это значит, что родственники погибших - компенсации не получат, или получат "урезанные".
Перемирие по - зеленски , это называется 😡
а кроме этого...подорвался на неустановленном... погибший от неосторожного обращения и умерший от ковида... итого - три Ангела небоевых как бы...и как бы не при чем...
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А неприцельная ответка была?
Это пока наемник рф зеленский молчит. А рот откроет - только успевай считать.