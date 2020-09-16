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Марина Порошенко возглавила список "Европейской Солидарности" на выборах в Киевсовет

Марина Порошенко возглавила список

Супруга пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко возглавила список партии "Европейская Солидарность" на выборах в Киевсовет. Такое решение приняла Конференция Киевской городской организации партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Марина Порошенко - врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, много лет занимается гуманитарной сферой и развитием инклюзивного образования, в 2018-2019 гг. - председатель Украинского культурного фонда.

"Знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет: почему я иду в политику? В первую очередь я - гражданка своей страны, которую очень люблю. И мне не безразлично - как дальше будет развиваться Украина и что будет происходить в ее столице, в Киеве", - отметила Порошенко.

Супруга пятого президента убеждена: политика - это не лозунги, это конкретные действия, от которых часто зависят судьбы людей.

"На протяжении 5 лет как Первая Леди я реализовывала очень многих социальных и гуманитарных проектов. И в своих действиях я руководствовалась не красивыми лозунгами, а возможностью получить конкретный результат - улучшение качества жизни каждого конкретного ребенка, каждой отдельной семьи", - подчеркнула Порошенко.

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Она также напомнила, что в 2018 году удалось пересмотреть и обновить государственные строительные нормы, учитывая европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц. Поэтому решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы все эти новые нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь.

Порошенко сообщила, что новый проект, который будет реализовывать ее команда - создание в Киеве концертного зала мирового уровня.

"Как врач не могу сегодня также не упомянуть о еще одном огромном вызове - эпидемии коронавируса. В течение последних полгода мы наблюдаем беспомощность власти и бессмысленность ее действий. Они забрали средства из образования, культуры и местного самоуправления и не смогли обеспечить медицину. Больницы и медики остаются один на один с болезнью: оборудования недостаточно, или оно ненадлежащего качества, медицинские работники не получили средств индивидуальной защиты, а количество заболевших медиков чрезвычайно высокое", - подчеркнула кандидат.

"Сегодня в Киеве недостаточно внимания уделяется решению социальных проблем. Школ и садиков катастрофически не хватает. Больницы не обеспечены современным оборудованием. Врачи и учителя не защищены. А значит - не защищены наши дети и наши родители. Поэтому сегодня не время наблюдать со стороны. Время действовать и принимать ответственные решения. На уровне каждого города и каждого общества. И конечно, на уровне столицы, которая должна стать примером для всей Украины", - подытожила Порошенко.

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Топ комментарии
+33
Шах і Мат ЗеФілітіки !!!!!
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16.09.2020 13:10
+23
А ты хотело, чтобы 95квартал всем составом? Так они уже пристроены
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16.09.2020 13:17
+22
Молодец.
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16.09.2020 13:10
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Вірна та достойна дружина свого чоловіка та взірцева матір для своїх дітей. Це не із "літаючих корабельних сосен" .
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16.09.2020 13:44 Ответить
Все Вяличие РАБссии расписал Александр Радищев в Путешествии из Питирьбергера в Москву....За что был приговорен к Виселице...,но вяликий сЦарь РАБссии заменил казнь на ссылку вечную...
Не любите вы талантливых людей...Даже Максима Горького отравили Новичком и его сына...
Отсюда вывод вы Шариковского быдло...Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 3455Гуляй бухай РАБссия..
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16.09.2020 13:45 Ответить
Красиво... "Ход конём"...
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16.09.2020 13:48 Ответить
Это интересно. Зеленский уволил жену Порошенко и трудоустроил свою./ Обязанности первой леди должны быть закреплены в законодательстве, - Зеленский
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16.09.2020 13:53 Ответить
Мариночка, Ви найкраща, вперед!
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16.09.2020 13:56 Ответить
Та який там десяток, одиниці. Та й ті в основному журналісти.Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 447
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16.09.2020 14:09 Ответить
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16.09.2020 14:14 Ответить
Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 7066
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16.09.2020 14:16 Ответить
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16.09.2020 14:53 Ответить
дебіл ти разом з деркачем. вас, совкам, лише такі ж самі совкові дебіли і вірять
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16.09.2020 14:04 Ответить
Нажаль, їм ще діти вірять. Про "найсмачніший пломбір", "безоплатну медицину", кожен рік на море", "не було хабарників", тощо.
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16.09.2020 20:36 Ответить
Это настоящая Первая Леди.
Не то что Ленка. Кстати, что там Ленка? Мендель, где тело?
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16.09.2020 14:08 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/maryna-poroshenko-145439.html Перша леді України Марина Порошенко у програмі "Рандеву" Яніни Соколової.
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16.09.2020 15:02 Ответить
гімнастичні вправи робе?
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16.09.2020 15:12 Ответить
- Я дякую, що сьогодні до мене прийшли. Ми насправді довго чекали, нарешті випала така нагода. Ви чи не єдина перша леді і дружина з наших п'ятьох президентів, яка знайшла в собі сміливість бути публічною. І це для українців, для вас, напевне, я можу так сказати, певне випробування, так? Ну моє запитання: чому?
- Випробовування, тому що дійсно я не можу сказати, що я публічна людина і що для мене це звичайне життя. Це одна з тих речей, яка об'єднує людей. І мені захотілося зробити цей статус як об'єднуючий для українців, щоб вони пишалися. Пишалися статусом першої леді без прізвища. Це неважливо - буду я чи хтось інший, але у нас так мало речей, які об'єднують українців, якими ми всі пишаємося. І дуже важливо підтримувати такі позитивні проекти, позитивні речі у суспільстві, які об'єднують, які дають надію на краще майбутнє. Які, коли люди згадують, вони говорять: "Це класно, це наше, це українське".
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16.09.2020 15:33 Ответить
ой, сейчас у кого-то подгорит))))
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16.09.2020 14:57 Ответить
Четвертим номером у списку, очолюваним М.Порошенко йде О.Погребиський

Вітаємо і підтримуємо!
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16.09.2020 14:59 Ответить
Не здамо Київ ані «зеленим» окупантам, ані «русскому міру»
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16.09.2020 15:03 Ответить
зовсім дах знесло
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16.09.2020 15:51 Ответить
А что вы хотите, секта
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16.09.2020 15:55 Ответить
та чё вы - тАварищъ методичку скопипастил.
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16.09.2020 17:33 Ответить
Зебилов опять несет,угадал?
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16.09.2020 15:08 Ответить
Дуже добре, Києву це буде лише на користь. Доречі, Марина прекрасно впоралась з місією першої леді, навідміну від молодшої наступниці, яку невідомо де ховає її благовірний нарік.
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16.09.2020 15:57 Ответить
Приємно дивитись як зелебобіків плющить
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16.09.2020 16:32 Ответить
А чего там плющит, я за вас радуюсь, больше работы - больше рошенок
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16.09.2020 16:36 Ответить
Зовсім не можеш уявити, що писати можна не за гроші, п з ідеологічних міркувань?
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16.09.2020 16:44 Ответить
А КАКАЯ ИДЕОЛОГИЯ?!
В ЧЕМ идея?
Вопли свиньи которою отогнали от корыта?!!! Которая трусится чтобы ее не посадили?
Тут недавно один политолог сказал, что раньше думал что избиратели Порошенко мало информированные, а потом понял что они дурнуватые. Им пофиг как и что он сделал, даже если он на площади кого-то убьёт, то ему все-равно найдут оправдание.
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16.09.2020 16:54 Ответить
А політолог від СН чи опзж? Можна прізвище?
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16.09.2020 17:02 Ответить
Михаил Чаплыга. Только он ни от СН ни от ОПЗЖ.
От така муйня малята
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16.09.2020 20:43 Ответить
https://www.google.com/amp/s/ua-rating.com/chaplyga-mikhail/amp/

"Во второй туре поддерживал Владимира Зеленського, но сразу после его победы начал высказывать критику в его адрес"
"Называет себя анархистом"

Анархія - найкоротший шлях до розвалу будь-якої системи
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17.09.2020 07:55 Ответить
А політолог з-за порєбріка? Можна прізвище?
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16.09.2020 17:01 Ответить
Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 8182
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16.09.2020 20:38 Ответить
Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 4564
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17.09.2020 01:52 Ответить
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