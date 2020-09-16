Германия предложила США сделку на 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2", - Die Zeit
Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что еще в начале августа глава Минфина Германии Олаф Шольц сообщил своему американскому коллеге Стивену Мнучину вначале устно, а затем письменно, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Правительство США планирует экспорт газа в Германию через терминалы в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.
По информации издания, письменное предложение Германии поддержать строительство терминалов "предоставлением до 1 миллиарда евро" поступило в Вашингтон 7 августа. "В ответ США позволят беспрепятственно достроить и запустить "Северный поток 2", - приводит издание выдержку из документа министерства.
Как ожидается, 24 и 25 сентября главы стран ЕС обсудят на саммите в Брюсселе будущее газопровода и реакцию ЕС на ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
США давно уговаривают Германию не участвовать в "Северном потоке-2", указывая, что он усилит зависимость страны от российского газа. Берлин был склонен поддерживать этот проект. Однако после того, как немецкое правительство объявило, что, по данным экспертизы, Навальный был отравлен веществом группы "Новичок", высокопоставленные чиновники начали допускать отказ от поддержки проекта.
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Можна уявити, скільки перепало німецьким корупціонерам, від путінських.
При любом варианте он будет в проигрыше.
Санкции против СП-2 привязаны к оборонному бюджету и подписаны в декабре 2019. США остановив СП-2, предложили немцам самим отказаться от него и "сохранить лицо", но ********** кровавое бабло оказалось дороже...
скорее бы уже всем странам транзитерам бы многомиллиардные санкции выгнали бы.
чтобы знали как какцапский газ качать.
Чушь а не новость!
Комсомолка Меркель чи Президент Трамп?
сделкуВЗЯТКУ на 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2"
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Но после этого американцы добавили санкций.
Это лишний раз подтверждает то, что цель Трампа не продажа американского газа, а наказание двух подельников - Меркель+путлер