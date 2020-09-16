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Германия (6727) санкции (11040) США (24820) Северный поток (1443)

Германия предложила США сделку на 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2", - Die Zeit

Германия предложила США сделку на 1 млрд евро за отказ от санкций против

Правительство Германии предложило Вашингтону миллиардную сделку в обмен на отказ от санкций в отношении газопровода "Северный поток 2"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что еще в начале августа глава Минфина Германии Олаф Шольц сообщил своему американскому коллеге Стивену Мнучину вначале устно, а затем письменно, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Правительство США планирует экспорт газа в Германию через терминалы в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.

По информации издания, письменное предложение Германии поддержать строительство терминалов "предоставлением до 1 миллиарда евро" поступило в Вашингтон 7 августа. "В ответ США позволят беспрепятственно достроить и запустить "Северный поток 2", - приводит издание выдержку из документа министерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия вряд ли откажется от "Северного потока-2", только расширение санкций США похоронит этот проект навсегда, - Коболев

Как ожидается, 24 и 25 сентября главы стран ЕС обсудят на саммите в Брюсселе будущее газопровода и реакцию ЕС на ситуацию вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

США давно уговаривают Германию не участвовать в "Северном потоке-2", указывая, что он усилит зависимость страны от российского газа. Берлин был склонен поддерживать этот проект. Однако после того, как немецкое правительство объявило, что, по данным экспертизы, Навальный был отравлен веществом группы "Новичок", высокопоставленные чиновники начали допускать отказ от поддержки проекта.
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Топ комментарии
+33
хитро*опые беспринципные немцы
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16.09.2020 13:49
+22
скорее всего кто-то в бундестаге взял сказочный откат из рук х йла. Теперь х йло может бундесов еще и шантажировать сливом компромата, т. к. его репутация равна нулю и так.
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16.09.2020 14:31
+19
совсем путинферштейны охренели... Скоро будут санкции от США не просто по СП-2, а против некоторых персоналий с немецкими паспортами
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16.09.2020 13:49
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хитро*опые беспринципные немцы
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16.09.2020 13:49 Ответить
да США в ответ может предложить ИЗ ПРИНЦИПА Германии 10 лярдов..за то- что они сами закопают СП-2 у дне моря
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16.09.2020 13:50 Ответить
США могли бы предложить построить в Германии 10-20 СПГ-терминалов за свой счёт. за пару-тройку лет окупились бы с головой.
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16.09.2020 14:00 Ответить
скорее всего кто-то в бундестаге взял сказочный откат из рук х йла. Теперь х йло может бундесов еще и шантажировать сливом компромата, т. к. его репутация равна нулю и так.
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16.09.2020 14:31 Ответить
Теж такої думки.
Можна уявити, скільки перепало німецьким корупціонерам, від путінських.
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16.09.2020 14:41 Ответить
праститутка шрёдер шоли?? взял защеку откат)))
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16.09.2020 15:38 Ответить
100%%
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16.09.2020 16:34 Ответить
Скоріше обіцянку отримати частину прибутку від експлуатації ПП2
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16.09.2020 17:43 Ответить
Обидно ну всего 1 млдр
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16.09.2020 15:58 Ответить
Торгашы похлеще семитов.
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16.09.2020 13:57 Ответить
та какие немцы там как в англии одни негры пакистанцы и япошки---это позор тирпил
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16.09.2020 14:51 Ответить
совсем путинферштейны охренели... Скоро будут санкции от США не просто по СП-2, а против некоторых персоналий с немецкими паспортами
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16.09.2020 13:49 Ответить
Всього то? Я думав вони дійсно хочуть добудувати...
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16.09.2020 13:50 Ответить
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16.09.2020 15:26 Ответить
это же прямое предложение взятки. Им говорят "вы нарушаете", а они "а может вы закроете глаза за эн-ную сумму?"
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16.09.2020 13:52 Ответить
Немцы жирную свинью подложили Трампу перед выборами.
При любом варианте он будет в проигрыше.
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16.09.2020 13:53 Ответить
Какую свинью? При каком любом варианте? Отмена санкций США - это очень долгая песня, даже если кто-то захотел бы.

Санкции против СП-2 привязаны к оборонному бюджету и подписаны в декабре 2019. США остановив СП-2, предложили немцам самим отказаться от него и "сохранить лицо", но ********** кровавое бабло оказалось дороже...
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16.09.2020 14:03 Ответить
нафтогаз тоже не спешит перестать зарабатывать газпрому.
скорее бы уже всем странам транзитерам бы многомиллиардные санкции выгнали бы.
чтобы знали как какцапский газ качать.
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16.09.2020 14:25 Ответить
А чё ты своей тряпки стесняешься?
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16.09.2020 15:44 Ответить
Єта так па-русскі)))
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16.09.2020 13:53 Ответить
Держак от лопаты. Глядя на Это никаких других мыслей не возникает.
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16.09.2020 14:10 Ответить
Хабар за трубу? Це вже якась одержимість, чи фуйло просило передати? Це ж скільки воно німцям відвалило, чи компроматом дожимає? Самі питання.
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16.09.2020 13:54 Ответить
Построят терминалы под сжиженный газ, а газ будут получать из Раши.. Ну и на кой тогда американцам эти "терминалы" ( это как сейчас труба " Северного потока 2" почти что есть, а толку).Хотя от Трампа можно ожидать всего, заглянет через телефонную трубку в "глаза пукину", объявит о "величайшей победе" наш немцами и лично возьмет контракт на постройку терминалов ( считай взятка) Ну и махнет рукой на " Северный поток 2", скажет да стройте вы его уже.. ( Надеюсь все же что это будет не так) Но немцы конечно беспринципные, да и не только они. Это тренд мировой.
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16.09.2020 13:56 Ответить
После Второй мировой войны Европа это уже не самостоятельная территория. Пора бы уже им перестать притворятся.
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16.09.2020 13:56 Ответить
да да ,живут они плохо )хотя нет,все наоборот - не то шо русня? правда))))))
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16.09.2020 14:29 Ответить
Сытно устроились под хозяином. Это кастрированная страна.
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16.09.2020 15:20 Ответить
та я все забываю шо у вас колесо квадратное и ты лично ты ,не на кого не работаешь и не от кого не зависишь)) - с фюрером живете и радуетесь - немцы то же так до 2 мировой думали - известно чем закончилось - Денис может хватить идиотов слушать? а просто жить как люди ,в своей стране - вон вся Европа живет - чем вы хуже ?
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16.09.2020 15:46 Ответить
Что может быть унизительнее чем то что сейчас делает Америка с Германией?
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16.09.2020 16:41 Ответить
((((только то, шо делает весь мир - с твоей россией)))))
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16.09.2020 16:54 Ответить
Рашка враг Запада, а Германия? Надеюсь когда-нибудь они отрастят обратно свое достоинство.
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16.09.2020 17:00 Ответить
для войны нужны три вещи - деньги,деньги,деньги - (наполеон) - Денис ,самому не смешно- враг - скорее для правительств Западных стран - повод ,причем удобный)))))))
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16.09.2020 17:18 Ответить
Не думаю що амери на це купляться , і тут вже пійшов принцип
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16.09.2020 13:57 Ответить
Германия это рачительная но слабая и беспомощная домохозяйка в мире мачо.
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16.09.2020 14:01 Ответить
Та да ! Така собі Мордовія або Башкірія .
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16.09.2020 14:08 Ответить
А мачо це плюгавий кондом путен ?)
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16.09.2020 14:09 Ответить
Германия предложила США сделку на 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2", - Die Zeit - Цензор.НЕТ 3441
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16.09.2020 13:59 Ответить
***** дал бюргерам 3 лярда из которых они один амерам предложили )
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16.09.2020 14:00 Ответить
Походу это еще те 3 ярда которые с 14го года по рукам ходят!
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16.09.2020 14:02 Ответить
ну да. новая архетипичная цифра руцкого подкупа. бульбофюрер пошёл по цене вдвое дешевле, хоть как он не распинался раскарякой перед ************** в кресле высесьться ))
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16.09.2020 14:22 Ответить
Кто предлагал? шрёдер???
Чушь а не новость!
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16.09.2020 14:01 Ответить
Грязьпром платить ))
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16.09.2020 14:02 Ответить
пердёжпром
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16.09.2020 15:40 Ответить
Ну і хто тут любитель путлєра?
Комсомолка Меркель чи Президент Трамп?
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16.09.2020 14:04 Ответить
Германия предложила США сделку ВЗЯТКУ на 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2"
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16.09.2020 14:08 Ответить
Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского сжиженного природного газа - а простыми словами Германия покупает дешевый российский газ по трубе в тоже время помогает американцам построить терминал для СПГ который американцы будут продавать странам партнерам которые ну просто не смогут отказаться от такого заманчивого предложения не смотря на конскую цену. После этого трубу можно будет резать на металлолом.
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16.09.2020 14:11 Ответить
Полагаю надо Нафтогазу тоже следует подсуетится и дат взятку Газпрому за сохранение транзита и остановки СП2. А что? все так делают.
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16.09.2020 15:37 Ответить
рашистское предложение грязьпрома дать лярд американцам , за будущую уплату газом в случае окончания строительства и снятии санкций. Не снимая санкций фрицы так или иначе будут искать альтернативу ,которая так или иначе приведет их к американцам..
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16.09.2020 14:23 Ответить
Меркель! Германия предложила США сделку на 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2", - Die Zeit - Цензор.НЕТ 5670
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16.09.2020 14:24 Ответить
"Германия предложила США сделку на 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2", - Die Zeit" - Германия предложила США взятку 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2".
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16.09.2020 14:26 Ответить
Это ж какой компромат надо )(уйду иметь на германскую верхушку включая Меркель, если они готовы даже доплачивать за строительство уже убыточного газопровода?
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16.09.2020 14:32 Ответить
чёртавы штрудележоры.
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16.09.2020 14:37 Ответить
Чипсы,кола и ждём
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16.09.2020 14:38 Ответить
Чек из газпрома у ,,неподкупных,, немцев?
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16.09.2020 14:49 Ответить
Якщо така почалась розмова, то тому потоку дійсно гаплик.
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16.09.2020 14:53 Ответить
Німеччина запропонувала США угоду на 1 млрд євро за відмову від санкцій проти "Північного потоку-2", - Die Zeit - Цензор.НЕТ 1514
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16.09.2020 14:56 Ответить
миллиард даже для Зелиных освоителей бюджета - это не деньги.. а для Штатов такая копеечная взятка - это вообще какой-то позор.. походу у хйла с валютой совсем плохо..)
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16.09.2020 15:44 Ответить
ху#ло руками обеспокоенной фрау подкупает трампа. Оригинально!
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16.09.2020 15:53 Ответить
"письменное предложение Германии поддержать строительство терминалов "предоставлением до 1 миллиарда евро" поступило в Вашингтон 7 августа. "В ответ США позволят беспрепятственно достроить и запустить "Северный поток 2", - приводит издание выдержку из документа министерства."
.....................
Но после этого американцы добавили санкций.
Это лишний раз подтверждает то, что цель Трампа не продажа американского газа, а наказание двух подельников - Меркель+путлер
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16.09.2020 15:54 Ответить
Может аукциончик устроить?
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16.09.2020 15:56 Ответить
а трубу Гена с Чебу рашкой потом сдатут в лом..
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16.09.2020 16:18 Ответить
По моему, для США 1 млрд. евро - не деньги.
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16.09.2020 16:31 Ответить
я не удивлюсь если это российская инициатива и деньги...
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16.09.2020 16:40 Ответить
Класс.А нам тут рассказывают что в ЕС нет коррупции.
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16.09.2020 19:31 Ответить
Не сделку , а взятку !
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16.09.2020 19:43 Ответить
Неужто Меркель была замарана в Штази? Какой еще компромат рашки мог так ее напугать?
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16.09.2020 20:47 Ответить
Это называется "взяточничество"
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17.09.2020 00:01 Ответить
 
 