Украине есть чем гордиться и у вас есть чему поучиться, мы заинтересованы в сотрудничестве, - командующий ОК ВС Польши Пиотровски. ФОТО
В командовании Объединенных сил ВС Украины подвели итоги визита делегации Войска Польского в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования ОС ВС Украины в Facebook.
"У украинских военнослужащих есть уникальный опыт, накопленный во время длительного противостояния российской вооруженной агрессии. Вам есть чем гордиться и у вас есть чему поучиться", - заявил сегодня, 16 сентября, командующий Оперативного командования ВС Республики Польша генерал-лейтенант Томаш Пиотровски, подбивая итоги трехдневного визита делегации Войска Польского в Украину.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве с украинскими коллегами. В ближайших планах - расширение сотрудничества с десантно-штурмовыми войсками, Военно-Морскими и Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины", - отметил он во время встречи с командующим Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.
В ответ Наев выразил слова благодарности польским коллегам за внимание и заинтересованное отношение к вопросам реформирования украинских Вооруженных Сил и поддержку евроатлантических стремлений Украины.
"Уверен, что все, о чем шла речь во время трехдневной совместной работы, будет способствовать дальнейшему развитию межгосударственных отношений в направлении военного сотрудничества", - отметил Наев.
В этот же день представители делегации Войска Польского вместе с украинскими коллегами приняли участие в официальном церемониале чествования памяти воинов, которые героически погибли во время российской агрессии, мужественно защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
Фото: пресс-служба Командования ОС
После завершения мемориальных мероприятий, Сергей Наев и Томаш Пиотровски почтили Украинских Героев, возложив цветы к Колокола и Стеллы Памяти.
Напомним, 15 сентября делегация Войска Польского посетила район проведения операции Объединенных сил.
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Приказ Верховного Главнокомандующего польской армией Э. Рыдз-Смиглы в связи с наступлением советских войск
[17.09.1939 г.1]
[Куты]
Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы и [Модлина], которые должны защищаться от немцев, без изменений. [Части], к расположению которых подошли Советы, должны вести с ними переговоры с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию.
Верховный Главнокомандующий маршал Польши Э. Рыдз-Смиглы