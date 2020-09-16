Шмыгаль о дефиците бюджета-2021: Это сделано для того, чтобы не повышать налоги и поддержать людей

Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2021 год дефицит на уровне 6% от ВВП для реагирования на кризис. Это сделано для того, чтобы не повышать налоги.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес", - сказал он.

По его словам бюджетный дефицит на следующий год на 1,5% меньше, чем в текущем году. "Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита", - сказал он.

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Как сообщалоось, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.

Напомним, в проекте госбюджета 2021 года расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году запланированы на уровне 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).