Шмыгаль о дефиците бюджета-2021: Это сделано для того, чтобы не повышать налоги и поддержать людей
Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2021 год дефицит на уровне 6% от ВВП для реагирования на кризис. Это сделано для того, чтобы не повышать налоги.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес", - сказал он.
По его словам бюджетный дефицит на следующий год на 1,5% меньше, чем в текущем году. "Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита", - сказал он.
Как сообщалоось, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).
Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.
Напомним, в проекте госбюджета 2021 года расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году запланированы на уровне 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).
Пожалуйста, подождите...
В переводе на понятный язык (как если бы речь шла про простого человека и его доходы/расходы), его слова звучат примерно так "Я увеличиваю свои расходы, чтобы не нужно было искать работу с более высокой зарплатой"
Апофеоз цинизма!
Результат его руководства - отрицательный для граждан.
Шмыгаль всё делает в угоду своему хозяину Ахметову - опускает гривну, повышает тарифы для населения, увеличивает безработицу, опускает уровень благосостояния людей.
то звідки дефіцит бюджету?
може з такого "народного" й "такого як ми" малороського обсоса?
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли создать бюджет.....😂😂😂
1) яким чином дефіцит бюджету підтримає людей?
2) а чим ви збираєтеся покрити дефіцит бюджету, якщо ви розісралися з МВФ і соросята вам не дадуть кошти - де ви їх візьмете? Варіанти - кацапи, як при Зекові (не путати з Зебілом), олігархи дадуть (це для тих, хто любить фантастику), надрукуєте або піднімете податки - і зразу ж повернемося до 1 питання: яким чином дефіцит бюджету підтримає людей?