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Новости Бюджет-2021
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Шмыгаль о дефиците бюджета-2021: Это сделано для того, чтобы не повышать налоги и поддержать людей

Шмыгаль о дефиците бюджета-2021: Это сделано для того, чтобы не повышать налоги и поддержать людей

Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2021 год дефицит на уровне 6% от ВВП для реагирования на кризис. Это сделано для того, чтобы не повышать налоги.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес", - сказал он.

По его словам бюджетный дефицит на следующий год на 1,5% меньше, чем в текущем году. "Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия такого уровня дефицита", - сказал он.

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Как сообщалоось, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.

Напомним, в проекте госбюджета 2021 года расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году запланированы на уровне 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).
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Топ комментарии
+10
Бедолаги-депутаты вынуждено разворовали бюджет страны, для того, чтобы не повышать налоги и поддержать нас с вами. Всё о людях думают, золотые наши - слуги народные...
Апофеоз цинизма!
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16.09.2020 14:21
+7
Так шо там з зубажинням?
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16.09.2020 14:11
+7
Он несет полную чушь!
В переводе на понятный язык (как если бы речь шла про простого человека и его доходы/расходы), его слова звучат примерно так "Я увеличиваю свои расходы, чтобы не нужно было искать работу с более высокой зарплатой"
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16.09.2020 15:26
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Так шо там з зубажинням?
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16.09.2020 14:11 Ответить
Он несет полную чушь!
В переводе на понятный язык (как если бы речь шла про простого человека и его доходы/расходы), его слова звучат примерно так "Я увеличиваю свои расходы, чтобы не нужно было искать работу с более высокой зарплатой"
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16.09.2020 15:26 Ответить
з квитанції на світло-----------до сплати за фактичне споживання--339,4------Очікуване споживання в поточному періоді--342,0-------РЕКОМЕНДОВАНА СУМА ДО ОПЛАТИ----681,4---------в нашому смт зубожіння закінчилося.
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16.09.2020 15:57 Ответить
Реплика ни о чем.
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16.09.2020 16:16 Ответить
Бедолаги-депутаты вынуждено разворовали бюджет страны, для того, чтобы не повышать налоги и поддержать нас с вами. Всё о людях думают, золотые наши - слуги народные...
Апофеоз цинизма!
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16.09.2020 14:21 Ответить
ахметовская шестёрка Шмыгаль уже более полгода руководит правительством.
Результат его руководства - отрицательный для граждан.
Шмыгаль всё делает в угоду своему хозяину Ахметову - опускает гривну, повышает тарифы для населения, увеличивает безработицу, опускает уровень благосостояния людей.
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16.09.2020 14:22 Ответить
шмыгло, ты расскажи на сколько вы гниды увеличили бабок на свое содержание, на мусоров, на сбу , на верховну зраду, так далее.
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16.09.2020 14:22 Ответить
люди це Беня?
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16.09.2020 14:38 Ответить
Нагадаємо, в проєкті держбюджету 2021 року видатки із загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу Президента у 2021 році заплановані на рівні 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень). Джерело: https://censor.net/ua/n3219640
то звідки дефіцит бюджету?
може з такого "народного" й "такого як ми" малороського обсоса?
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16.09.2020 14:46 Ответить
Интересно,29 процентов,готовых и дальше голосовать за осла,реально понимают,что их ждет?
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16.09.2020 14:47 Ответить
Там и 10% нет.
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16.09.2020 15:41 Ответить
Шмыгаль о дефиците бюджета. -После меня хоть потоп.
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16.09.2020 14:47 Ответить
Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли создать бюджет.....😂😂😂
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16.09.2020 14:52 Ответить
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16.09.2020 15:47 Ответить
Таке відчуття, що розмовляєш з Бараном. Пане прем'єр-міністр Баран, дозвольте два запитання:
1) яким чином дефіцит бюджету підтримає людей?
2) а чим ви збираєтеся покрити дефіцит бюджету, якщо ви розісралися з МВФ і соросята вам не дадуть кошти - де ви їх візьмете? Варіанти - кацапи, як при Зекові (не путати з Зебілом), олігархи дадуть (це для тих, хто любить фантастику), надрукуєте або піднімете податки - і зразу ж повернемося до 1 питання: яким чином дефіцит бюджету підтримає людей?
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16.09.2020 15:04 Ответить
Этот бред рассчитан на тех, кто за них голосовал в прошлом году. Попытка перед выборами хотя бы голоса совершенно безмозглых избирателей получить. Он не Баран............. он просто обращается к своим баранам.
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16.09.2020 15:55 Ответить
Да, да. Это так получилось у них из-за пандемии.
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16.09.2020 15:40 Ответить
Ну правильно. Про МВФ уже и не мечтают - можно не церемониться с дефицитом бюджета.
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16.09.2020 15:46 Ответить
Да что с того МВФ. Всегда можно будет продать Вове еще несколько районов. Или область.
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16.09.2020 16:39 Ответить
Вы заблуждаетесь, пуйлу даже даром не нужны несколько районов. Ему нужны несколько областей - конкретно те, что отделяют запоребрик от Крыма. Суходол на Крым нужен и это - только программа минимум.
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16.09.2020 23:02 Ответить
Вы сами определились бы со своим мнением. Или ему таки даром не нужны несколько районов (но почему он тогда тратил ресурс на получение нескольких районов и не возвращает их) или это только программа минимум и ему несколько районов таки нужны даже не даром и даже мало?
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17.09.2020 09:59 Ответить
Всё нормально у меня с мнением. Эти несколько районов в настоящий момент - разменная монета. В торговле за Крым и по-большому счету плацдарм на возможный сценарий в будущем. Сейчас в принципе уже никто и не скрывают, что торгуется вопрос подачи воды. А кормить два депрессивных образования на территории Донецка просто так, ему действительно не впало.
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17.09.2020 11:41 Ответить
Ну вот видишь. Хорошему хозяйственнику всегда выгодно купить несколько лишних районов подешевке у не справляющегося со своими обязанностями клоуна.
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17.09.2020 11:48 Ответить
Не будет пуйло ничего покупать. Давя имеющимся и угрозами вынудит дурачка.
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17.09.2020 12:30 Ответить
У Вовы старшего есть свои, конкретные понятия. В его понимании он Крым купил. Будет покупать и остальное.
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17.09.2020 12:34 Ответить
Просрали ВСЁ!!! ЗЕбіли, ви це зробили разом !
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16.09.2020 15:54 Ответить
Клоун: "Мы решили в 2021 году про*бать больше чем можно собрать с вас налогов. Все равно в конце концов это будет за ваш счет а мы ни копейки не потратим. Главное - ближайшие 4 года верьте будто мы это делаем чтобы поддержать вас."
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16.09.2020 16:38 Ответить
Разве что с тремя повышениями минималки за полгода вырастут налоги для ФОП, а так конечно все збсь!
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17.09.2020 10:24 Ответить
Как бы там ни было, зарплата расти должна.
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17.09.2020 11:42 Ответить
Насильственным образом? Кто сейчас за минималку работает? Воспитатели в садике? Пусть им поднимают, меня нахера трогать?
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17.09.2020 15:46 Ответить
Вы в курсе сколько в стране госслужащих, начиная с дворников?
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17.09.2020 16:10 Ответить
 
 