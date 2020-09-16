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выборы (22667) экология (1577)

Украина становится очень экологической только раз в несколько лет, перед выборами, - президент экоассоциации Цыганок

Украина становится очень экологической только раз в несколько лет, перед выборами, - президент экоассоциации Цыганок

Все внимание традиционно сосредоточено на субъектах хозяйствования, а не системных проблемах, - отмечает Цыганок.

Для Украины 2020 год обернулся сплошным стихийным бедствием: то наводнения, то сокрушительные пожары. И, несмотря на обещания, денег на улучшение экологической ситуации в Украине в следующем году Кабмин не заложил, передает "5 канал".

"Это тот момент, когда мы должны пересмотреть, провести качественный мониторинг состояния окружающей среды. Ведь все те стратегии, которые сейчас пишутся (мы видим перспективу бюджета на следующий год) - природоохранной деятельности там очень мало внимания уделено. Если не сказать, что это вообще отсутствие системной работы", - отмечает президент Профассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Специалисты отмечают, что для улучшения ситуации не так много и надо: действенный уголовный механизм для нарушителей и финансовая мотивация - для предприятий с экологическим курсом.

"Конечно, здесь надо заложить финансирование, но оно не такое колоссальное, чтобы наше государство не могло его выполнить ... Есть проблема с теми предприятиями, которые годами привыкли хищнически использовать природные ресурсы. Почему мы не наблюдаем больших пикетов вокруг незаконных карьеров, вырубки деревьев? То есть проблемы, которые системно и глобально влияют на целые регионы. В то же время все внимание традиционно сосредоточено на субъектах хозяйствования", - указывает Цыганок.

И резюмирует: "Только когда приходят выборы, раз в несколько лет, все государство, кажется, становится очень экологическим. Жаль, что этого не происходит системно, потому что таким образом за борьбой мы теряем возможности ... а через несколько лет, возможно, уже будет поздно ".
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Топ комментарии
+3
Так в Украине есть целое министерство, и работает десятилетиями, и бюджетное финансирование, миллиарды по карманам...
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16.09.2020 14:31
+2
Пусть следят те которым положено по службе, такая же армия дармоедов. Я с этим министерством сталкивался, каждый импортер платит им за утилизацию упаковки ввозимых товаров, при этом никакой утилизации не проводится, у них для этого ничего нет, деньги разворовываются.
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16.09.2020 15:44
+1
Та да, каждый год с августа по октябрь граждане палят ботву и листву по вечерам в сёлах и садовых товариществах, в сезон выкидывают мусор в лесополосы. Тут нужно начинать с культуры рядового гражданина беречь окружающую среду и уважать друг друга
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16.09.2020 14:20
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Та да, каждый год с августа по октябрь граждане палят ботву и листву по вечерам в сёлах и садовых товариществах, в сезон выкидывают мусор в лесополосы. Тут нужно начинать с культуры рядового гражданина беречь окружающую среду и уважать друг друга
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16.09.2020 14:20 Ответить
Ни в коем случае. Рядового гражданина трогать нельзя, он априори непогрешим, даже когда палит листья, паркуется как **дак, ворует на работе, хмит продавцам/врачам/учителям и т.д. И откуда потом те гадкие депутаты берутся, непонятно))
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16.09.2020 22:31 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/104478
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16.09.2020 14:29 Ответить
Президент петиции не читает. Он вообще ничего не читает и не читал, даже сказок.
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16.09.2020 15:38 Ответить
Петиции для легковерных и наивных лохов были специально придуманы. Ну еще гниды проплаченные таким образом внимание от насущных проблем отвлекают. Ну вы сами определитесь к какому типу вы себя относите.)))
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16.09.2020 19:04 Ответить
Так в Украине есть целое министерство, и работает десятилетиями, и бюджетное финансирование, миллиарды по карманам...
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16.09.2020 14:31 Ответить
Это министерство уже 30 лет самое коррупционное. Внимательнейшим образом следите за подзаконными актами принимаемыми министерством.
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16.09.2020 15:37 Ответить
Пусть следят те которым положено по службе, такая же армия дармоедов. Я с этим министерством сталкивался, каждый импортер платит им за утилизацию упаковки ввозимых товаров, при этом никакой утилизации не проводится, у них для этого ничего нет, деньги разворовываются.
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16.09.2020 15:44 Ответить
Это ж они копят на будущее, ну Как только построят перерабатывающие заводы, так сразу будет и утилизация.
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16.09.2020 22:33 Ответить
Нет уже целого министерства. ЗЕленобобики его уже в подчинение министерству энергетики ввели. Так что это уже подминистерство или полу. тут как уже кому удобно, так и называйте. Но кто такие полупокеры, думаю многие знают.)))
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16.09.2020 19:07 Ответить
Законотворчий "трудяга" Дмитро Лубинець за "роботою" Видео: https://youtu.be/77s33W_nIRY
Україна стає дуже екологічною лише раз на кілька років, перед виборами, - президентка екоассоціації Циганок - Цензор.НЕТ 7941
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16.09.2020 15:24 Ответить
Эта Циганок уже раз пять обращалась к политикам, чтоб не пиарились на теме экологии перед выборами, но тем пофигу. У них безвыходная ситуация - обещать, кроме экологии, людям нечего уже. Все ранее обещанное просрали. Я думаю что в следующем своем обращении эта девица прямо скажет "Не задалбывайте экологией, людям на нее похрену, они просто жрать хотят".)))
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16.09.2020 19:11 Ответить
Точно так же, как и антикоррупционной, европейской, демократичной и т.д. Перед выборами все методы хороши. Заходит тема экологии? И все политики резко становятся "зелёными" и косить под Гретту.
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16.09.2020 22:29 Ответить
Не политкорректно как-то заголовок написан.

Не "ассоциация цыганок", а "ассоциация ромалок".
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17.09.2020 01:36 Ответить
 
 