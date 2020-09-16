Украина становится очень экологической только раз в несколько лет, перед выборами, - президент экоассоциации Цыганок

Все внимание традиционно сосредоточено на субъектах хозяйствования, а не системных проблемах, - отмечает Цыганок.

Для Украины 2020 год обернулся сплошным стихийным бедствием: то наводнения, то сокрушительные пожары. И, несмотря на обещания, денег на улучшение экологической ситуации в Украине в следующем году Кабмин не заложил, передает "5 канал".

"Это тот момент, когда мы должны пересмотреть, провести качественный мониторинг состояния окружающей среды. Ведь все те стратегии, которые сейчас пишутся (мы видим перспективу бюджета на следующий год) - природоохранной деятельности там очень мало внимания уделено. Если не сказать, что это вообще отсутствие системной работы", - отмечает президент Профассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Специалисты отмечают, что для улучшения ситуации не так много и надо: действенный уголовный механизм для нарушителей и финансовая мотивация - для предприятий с экологическим курсом.

"Конечно, здесь надо заложить финансирование, но оно не такое колоссальное, чтобы наше государство не могло его выполнить ... Есть проблема с теми предприятиями, которые годами привыкли хищнически использовать природные ресурсы. Почему мы не наблюдаем больших пикетов вокруг незаконных карьеров, вырубки деревьев? То есть проблемы, которые системно и глобально влияют на целые регионы. В то же время все внимание традиционно сосредоточено на субъектах хозяйствования", - указывает Цыганок.

И резюмирует: "Только когда приходят выборы, раз в несколько лет, все государство, кажется, становится очень экологическим. Жаль, что этого не происходит системно, потому что таким образом за борьбой мы теряем возможности ... а через несколько лет, возможно, уже будет поздно ".



