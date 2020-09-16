"Красный" уровень эпидопасности будут вводить в регионах, в которых заболеваемость COVID-19 в 5 раз превышает среднюю по стране, - Шмыгаль
"Красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будет вводиться при пятикратном превышении средней по стране заболеваемости коронавирусной болезнью.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующее решение правительство утвердит в этот же день.
"В первую очередь предлагаем, чтобы регионы привлекались к утверждению решения относительно установления наивысшего уровня ограничений "красной" зоны. Например, если Государственная комиссия то ТЭБ и ЧС намерена установить "красный" уровень ограничений в регионе, то будет привлекаться региональная комиссия с совещательным правом голоса. Вопрос установления "красного" уровня, фактически локдауна в регионе, будет рассматриваться в случае превышения более чем в пять раз среднего по Украине уровня заболеваемости COVID-19", - сказал Шмыгаль.
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Пока, что это в основном регионы на западе Украины... А далее вся Украина будет в красной зоне из за ненависти к клоуну и его банде.
по моему, зе-тыпилы проигрывают во ВСЕХ регионах.
В одесской области аналогично, в местные советы войдут в основном бандюки от Труханова и жоппоблока.
Так же официальная статистика говорит о том, что за январь - июнь этого года от короновируса умерло 1112 человек, а от обычного гриппа и вызванной им пневмонией умерло 3063 человека.
*Источник - государственное управление статистики Укрстат.
Как так выходит, что общая смертность в 2020 году со "страшным и всеубивающим короновирусом", меньше чем смертность в 2019 году, когда не было никакого короновируса?
Даже если больные будут лежать не только в коридорах больниц, но и в фойе, и на чердаках, и в подвалах.
или он только может испортить воздух от зависти по поводу дня города у Одессы и Днепра???
Це рішення явно не має ніякого стосунку до боротьби з епідемією і є виключно політичною поступкою нашим найзаятішим ковідіотам. Не дивно, якщо це означатиме і таку ж поступку хасідствующім...
Допустим средний уровень по стране 100 человек, и вот в дном регионе это уровень увеличивается до 510 человек. Все там вводят красную зону, превышение более чем в 5 раз. Прошло три дня, а других регионах тоже стало больше больных, и средний уровень по стране стал уже 120 человек, в регионе красной зоны ситуация тоже ухудшилась и теперь там 560 человек, но опа это уже меньше чем в 5 раз, красную зону нужно отменять. То есть улучшений нет, ухудшения есть но красную зону снимаем. Занавес...