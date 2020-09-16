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Кабмин (13507) водительские права (153)

Кабмин утвердил новый формат водительских прав: можно будет указывать группу крови и согласие на донорство

Кабмин утвердил новый формат водительских прав: можно будет указывать группу крови и согласие на донорство

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил образцы бланков национального и международного водительских удостоверений, свидетельства про регистрацию и временного регистрационного талона транспортного средства, а также образец опознавательного автомобильного знака.

Кк информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, в водительских правах нового формата по письменному согласию владельца будет указываться информация о предоставлении согласия на посмертное донорство, а также информация о группе крови (резус-факторе) водителя.

В случае принятия решения об отказе от участия в программе посмертного донорства или решения о прекращении размещения информации о группе крови водителя, водительские права подлежат замене на аналогичные без указанных отметок.

Также обозначение уровня экологических норм, которому соответствует транспортное средство будет внесено в свидетельство про регистрацию ТС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила получения водительских прав. Основные нововведения

Все национальные и международные водительские права, свидетельства про регистрацию и временные регистрационные талоны ТС, выданные до вступления в силу этого постановления будут действительными на протяжение срока, на который они были выданы. Также до внедрения новоутвержденных форм документов они продолжат оформляться с использованием бланков предыдущих образцов.
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Топ комментарии
+15
а не получиться ли так...что увидев согласие на донорство...повезут не в реанимацию спасать... а в трансплантологию...разбирать на запчасти... пока они еще теплые?
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16.09.2020 14:45
+7
Включите еще пункт о движимом, недвижимом имуществе, что бы под ключ так сказать.
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16.09.2020 14:43
+5
Это большой плюс, из под КАМАЗа и сразу по кулькам...
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16.09.2020 14:46
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Вот хорошо то как, что права у меня бессрочные.
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16.09.2020 14:41 Ответить
Включите еще пункт о движимом, недвижимом имуществе, что бы под ключ так сказать.
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16.09.2020 14:43 Ответить
Наличие брелка с ключом от квартиры, где деньги лежат, - обязательно
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16.09.2020 22:16 Ответить
а не получиться ли так...что увидев согласие на донорство...повезут не в реанимацию спасать... а в трансплантологию...разбирать на запчасти... пока они еще теплые?
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16.09.2020 14:45 Ответить
Легко ((
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16.09.2020 14:46 Ответить
Ну так не давай разрешения. С другой стороны - а что щас мешает к трансплантологам везти?
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16.09.2020 14:49 Ответить
Без разрешения ниизззяя... родственники могут в суд подать
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16.09.2020 14:50 Ответить
Да будет драчка, кто на тепленького, ритуальщики, трансплантологи, и т.д и т.п.
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16.09.2020 14:50 Ответить
Мало того,могут прям на дороге начать на запчасти разбирать.
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16.09.2020 15:00 Ответить
Вот именно. Если какой-то человек с деньгами ждет подходящий донорский орган, а ты влип в ДТП пусть даже с лёгким сотрясением мозга, но подходишь по генетическому профилю для донорства этому денежному человеку, то тебя точно отвезут именно в реанимацию, вколят какую-нибудь хрень, введут в медицинскую кому и объявят о "смерти мозга". И все дела.
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16.09.2020 16:56 Ответить
а чего сразу ...меня?
Вы ж могли б это говорить как-то безлико ))))
ужас!!!
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16.09.2020 17:34 Ответить
То было обобщенно, извини, если получилось чуть-чуть не так.
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16.09.2020 17:40 Ответить
та совсем как-то не так))) теперь всю неделю на зеленый (по подземному)))) переходить буду!))
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16.09.2020 17:46 Ответить
Лучше эту неделю дома отсидеться.
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16.09.2020 17:48 Ответить
та уже репу чешу...думаю))))
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16.09.2020 17:50 Ответить
Это большой плюс, из под КАМАЗа и сразу по кулькам...
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16.09.2020 14:46 Ответить
Целофановые кульки скоро будут под запретом.В газеты будут заворачивать.
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16.09.2020 15:02 Ответить
Алкаши за рулём оценят.
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16.09.2020 14:47 Ответить
канешна...их же не разберут ))))
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16.09.2020 14:54 Ответить
На гумус разве что.Там и целиком сойдут.
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16.09.2020 15:04 Ответить
Всім мотоциклістам в першу чергу видавати.
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16.09.2020 17:48 Ответить
Ну, з нашими правоохоронцями можна очікувати що, тебе не тільки замість реанімації в трансплантологію повезуть, а ще й ДТП влаштують.
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16.09.2020 17:52 Ответить
 
 