Песков прокомментировал слова Тихановской о безопасности для Лукашенко: Он "легитимный", ни в каких гарантиях не нуждается

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что захвативший власть в стране "президент" РБ Александр Лукашенко является "легитимным" и не нуждается в гарантиях безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лукашенко является легитимным президентом Беларуси. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутренне дело Беларуси", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал заявление в СМИ экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской о том, что оппозиция готова дать Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он мирно отойдет от власти.

Напомним, в Беларуси больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 15 сентября, что для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Беларуси сопровождались мошенничеством.

"Президент Лукашенко не является законным президентом Белоруссии", - сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента. Он отметил, что "жестокие репрессии" продолжаются в Беларуси, более 7,5 тыс. мирных демонстрантов были арестованы, сообщалось о 500 случаях пыток. Боррель подчеркнул, что почти все члены Координационного совета оппозиции либо арестованы, либо принуждены к изгнанию.