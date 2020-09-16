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Песков прокомментировал слова Тихановской о безопасности для Лукашенко: Он "легитимный", ни в каких гарантиях не нуждается

Песков прокомментировал слова Тихановской о безопасности для Лукашенко: Он

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что захвативший власть в стране "президент" РБ Александр Лукашенко является "легитимным" и не нуждается в гарантиях безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лукашенко является легитимным президентом Беларуси. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутренне дело Беларуси", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он прокомментировал заявление в СМИ экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской о том, что оппозиция готова дать Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он мирно отойдет от власти.

Напомним, в Беларуси больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 15 сентября, что для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Беларуси сопровождались мошенничеством.

"Президент Лукашенко не является законным президентом Белоруссии", - сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента. Он отметил, что "жестокие репрессии" продолжаются в Беларуси, более 7,5 тыс. мирных демонстрантов были арестованы, сообщалось о 500 случаях пыток. Боррель подчеркнул, что почти все члены Координационного совета оппозиции либо арестованы, либо принуждены к изгнанию.
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Топ комментарии
+15
Усі легітимні в Ростові а це виродок який незаконно захопив владу
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16.09.2020 14:51
+13
Легитимность Лукашенко подтверждается российскими штыками, так же как легитимность Асада.
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16.09.2020 14:54
+8
тобто ярлик від орди вже отримав..легітимний феодал в межах певних повноважень..
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16.09.2020 14:54
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думка "сортірного йоршика" піськоффа нікого не цікавить
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16.09.2020 14:49 Ответить
Так в том-то и дело, что это не его "думка", это позиция Рашки, а Песков всего лишь придворный глашатай кремлядей.
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16.09.2020 17:42 Ответить
Усі легітимні в Ростові а це виродок який незаконно захопив владу
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16.09.2020 14:51 Ответить
Белорусам не решать,кто царь )) - Вы же подкацапниками всегда были...
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16.09.2020 14:51 Ответить
НІ , якраз білорусам у першу чергу вирішувати - хто легітимний , а хто - ні!
В другу чергу - сусіднім країнам -вже є заяви від ряду країн та ЕС.
Навіть Україна на ВР прийняла достатню легку , але зрозумілу постанову .
«Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян»

А твоя особиста думка нікого не цікавить (хіба жителів РФ)
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16.09.2020 15:57 Ответить
Ты не понял. Это был сарказм. И горечь за них.
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16.09.2020 15:59 Ответить
Да-да, "легитимные" ни в каких гарантиях не нуждаются, а только в БАТАЛЬОНАХ ГОС-ОХРАНЫ!
Без "плохослышащих" шкафов в темных очках, даже в туалет не ходят.
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16.09.2020 14:52 Ответить
если у тебя и у твоего сына нет автомата,, то какая у тебя может быть легитимность
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16.09.2020 14:55 Ответить
Песков сказал - "знай свое место оппозионерша из ПГТ."
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16.09.2020 14:53 Ответить
О, як для тебе те вусате, чмо грозне.
Уважаєш?
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16.09.2020 15:40 Ответить
У верещук учился?
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16.09.2020 18:15 Ответить
Ви там обережно легітимними засівайте. Один вже в ростові. Бацьку відправляйте в воронєж.
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16.09.2020 14:53 Ответить
Легитимность Лукашенко подтверждается российскими штыками, так же как легитимность Асада.
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16.09.2020 14:54 Ответить
тобто ярлик від орди вже отримав..легітимний феодал в межах певних повноважень..
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16.09.2020 14:54 Ответить
Дальше будет веселее, посмотрим чем эта "легитимность" кончится...
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16.09.2020 15:00 Ответить
Чем... чем...
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16.09.2020 15:29 Ответить
Один леґітимний вже сидить у Ростові...
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16.09.2020 14:55 Ответить
Песков не более чем ЧЛЕН ОПГ!!!!
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16.09.2020 14:55 Ответить
ні, він просто - члєн
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16.09.2020 14:59 Ответить
та навіть і не члєн , а простий кондом.. з йоршиком )
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16.09.2020 15:21 Ответить
Сам факт реакции пескова говорит о то, что есть серьезные сомнения по поводу. А потому батьке нельзя булки расслаблять.
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16.09.2020 14:55 Ответить
Уже расслабил, там кацапский сапог...
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16.09.2020 15:01 Ответить
Песков прокомментировал слова Тихановской о безопасности для Лукашенко: Он "легитимный", ни в каких гарантиях не нуждается - Цензор.НЕТ 2500
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16.09.2020 15:01 Ответить
Один легитимныи в московии уже сидит,скучает,соседа(во всех отношениях)ждет,легитимного Сальвадора Лукашенко.
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16.09.2020 15:04 Ответить
Первый щелчок в нос Тихановской от дружественных ей российских братьев.
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16.09.2020 15:05 Ответить
Песков прокомментировал слова Тихановской о безопасности для Лукашенко: Он "легитимный", ни в каких гарантиях не нуждается - Цензор.НЕТ 8949
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16.09.2020 15:08 Ответить
Он такой же "президент в законе", как, собственно, и Путин. Элита преступного мира. Вот только татуировки они себе не набивают.
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16.09.2020 15:10 Ответить
Геббельс-2 будет висеть на гилляке...
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16.09.2020 15:14 Ответить
Если он не нуждается в гарантиях,тем лучше для народа и легче для правосудия.
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16.09.2020 15:26 Ответить
Прочел не "Песков" а Псков. Пес, короче. Пся крев.
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16.09.2020 15:27 Ответить
Пєсков прокоментував слова Тіхановської про безпеку для Лукашенка: Він "легітимний", жодних гарантій не потребує - Цензор.НЕТ 4947
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16.09.2020 15:27 Ответить
Витек, тут самозванец Легитимный ІІ объявился ,😂
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16.09.2020 22:59 Ответить
А всі "лігітімні" зберігаються у Ростові.
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16.09.2020 15:42 Ответить
Именовать Лукашенко словом "президент" не возможно. Президентом можно называть лишь человека, который победил на свободных, честных выборах, за которого проголосовало большинство народа Белоруссии. Лукашенко же, уничтожил протоколы с мокрыми печатями и сфабриковал результаты выборов.
Европарламент не признал Лукашенко президентом и назвал его персоной нон грата в ЕС.https://charter97.org/ru/news/2020/8/17/389920/
Когда Беларусь вышла протестовать, он ответил террором". Валом идут сообщения об убийствах, избиениях, издевательствах, унижениях. Сеть заполнена чудовищными фото, видео рассказами потерпевших. До сих пор не могут найти 92 человек, пропавших в дни террора Лукашенко.
Поэтому кругом пишите, что Лукашенко ни президент, ни нелегитимный президент, он не достоин этого звания, а пишите, что Лукашенко самозванец.
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16.09.2020 15:43 Ответить
легитимный в россии) забирайте
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16.09.2020 15:48 Ответить
Царювати лука буде стільки,скільки захоче *****. А на те,що там думають сябри,покладено величезний болт. Як і на їх походеньки з квітами та повітряними кульками.
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16.09.2020 16:06 Ответить
Есть такая интересная тенденция: после того как Москва начинает называть диктатора легитимным через несколько месяцев он оказывается в Ростове. Желаю бацьке не выбиться из этого чудесного тренда.
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16.09.2020 16:32 Ответить
ГыГыГы. Лигитимный #2 ))
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16.09.2020 16:51 Ответить
Пана лукашенка " легитимный кореш" в ростові зачекався
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16.09.2020 18:43 Ответить
Ну да - там у вас в Хренлостане одно лигитимное уже сидит на рублевке. Скоро второе чмо легитимное рядом с Януковищем поселится - купит хатку не торгуясь за 50 лямов зелени.
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17.09.2020 00:48 Ответить
 
 