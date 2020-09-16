Песков прокомментировал слова Тихановской о безопасности для Лукашенко: Он "легитимный", ни в каких гарантиях не нуждается
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что захвативший власть в стране "президент" РБ Александр Лукашенко является "легитимным" и не нуждается в гарантиях безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Лукашенко является легитимным президентом Беларуси. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутренне дело Беларуси", - сказал Песков журналистам в среду.
Так он прокомментировал заявление в СМИ экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской о том, что оппозиция готова дать Лукашенко гарантии безопасности в случае, если он мирно отойдет от власти.
Напомним, в Беларуси больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 15 сентября, что для Евросоюза ситуация ясна: президентские выборы в Беларуси сопровождались мошенничеством.
"Президент Лукашенко не является законным президентом Белоруссии", - сказал Боррель, выступая во вторник на пленарной сессии Европарламента. Он отметил, что "жестокие репрессии" продолжаются в Беларуси, более 7,5 тыс. мирных демонстрантов были арестованы, сообщалось о 500 случаях пыток. Боррель подчеркнул, что почти все члены Координационного совета оппозиции либо арестованы, либо принуждены к изгнанию.
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В другу чергу - сусіднім країнам -вже є заяви від ряду країн та ЕС.
Навіть Україна на ВР прийняла достатню легку , але зрозумілу постанову .
«Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян»
А твоя особиста думка нікого не цікавить (хіба жителів РФ)
Без "плохослышащих" шкафов в темных очках, даже в туалет не ходят.
Уважаєш?
Европарламент не признал Лукашенко президентом и назвал его персоной нон грата в ЕС.https://charter97.org/ru/news/2020/8/17/389920/
Когда Беларусь вышла протестовать, он ответил террором". Валом идут сообщения об убийствах, избиениях, издевательствах, унижениях. Сеть заполнена чудовищными фото, видео рассказами потерпевших. До сих пор не могут найти 92 человек, пропавших в дни террора Лукашенко.
Поэтому кругом пишите, что Лукашенко ни президент, ни нелегитимный президент, он не достоин этого звания, а пишите, что Лукашенко самозванец.