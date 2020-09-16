РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3870 посетителей онлайн
Новости
4 994 14
Беларусь (7771) граница (5146) закрытие (110) Кабмин (13507) МВД (9153) хасиды (255)

Кабмин принял решение закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, - МВД

Кабмин принял решение закрыть пункт пропуска

Кабинет Министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства.

Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.

Напомним, сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паломников-хасидов фактически обманным путем выманили в Беларусь, - Геращенко

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Хай 31 грудня чекають))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:36
+5
ойц, а як же ж нещасні хасиди будуть зустрічати новий рік?
показать весь комментарий
16.09.2020 15:02
+5
Всім хасидам сала! )
показать весь комментарий
16.09.2020 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ойц, а як же ж нещасні хасиди будуть зустрічати новий рік?
показать весь комментарий
16.09.2020 15:02 Ответить
Хай 31 грудня чекають))
показать весь комментарий
16.09.2020 15:36 Ответить
Як,як? Разом із білоруськими хасідами
показать весь комментарий
16.09.2020 16:24 Ответить
Лучше позже чем никогда...
показать весь комментарий
16.09.2020 15:02 Ответить
А что так можно было.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:02 Ответить
Это уже напоминает Нью Васюки.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:03 Ответить
Всім хасидам сала! )
показать весь комментарий
16.09.2020 15:05 Ответить
Нехай ортодокси додому або на свою історичну землю празднувать їдуть. Там багато їхніх святинь. А міністр зовнішніх справ України особисто попросить прем"єра Ізраїлю, що б всіх впустили, та надали всі зручності в умовах карантину.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:10 Ответить
Кабмін ухвалив рішення закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю, - МВС - Цензор.НЕТ 8576
показать весь комментарий
16.09.2020 15:16 Ответить
приняли решение, как обрезали!
показать весь комментарий
16.09.2020 15:21 Ответить
Все вірно, потрібно було це робити раніше, карантин і крапка.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:35 Ответить
А хто підійде - получить в рило!
показать весь комментарий
16.09.2020 16:08 Ответить
Як,як? Разом із білоруськими хасідами
показать весь комментарий
16.09.2020 16:29 Ответить
 
 