У Зеленского призвали власти Беларуси прекратить создавать напряжение на границе с Украиной и не распространять слухи, обнадеживающие хасидов
На сегодняшний день около двух тысяч паломников-хасидов находятся на границе между Республикой Беларусь и Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.
Отмечается, что большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи.
"Напомним нашим соседям, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Также на территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера. Так же как и весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно.
Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев", - сказано в сообщении.
"Вынуждены также констатировать, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений. Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах Президента Республики Беларусь 9 августа этого года. Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, которые гарантированы международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, которые, по крайней, мере формально существуют также и в Беларуси.
Также считаем, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах", - добавили в пресс-службе ОП.
Пожалуйста, подождите...
16/09/2020
https://dbr.gov.ua/taxonomy/term/663 АР Крим
https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2020-09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC-01.png За результатами досудового розслідування ДБР встановило справжні причини та умови, що сприяли розвалу ЗСУ та анексії Кримського півострову. Зокрема, злочинні дії із підриву боєздатності української армії розпочалися у 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим у лютому 2014 року.
У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду - Президент-утікач Віктор Янукович, Міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана.
Слідчими виділено 5 основних епізодів скоєння злочину, що врешті призвели до окупації Кримського півострову:
1) злочинне скорочення ЗСУ
Незважаючи на повернення до позаблокового статусу, що вимагало нарощування чисельності армії, впродовж 2012-2013 рр. гранична чисельність ЗСУ була скорочена з 240 000 до 162 000 військовослужбовців.
2) підрив стану мобілізаційної готовності
У 2013 році було скорочено половину від штатної чисельності військкоматів. Як результат, військові частини були укомплектовані лише на 25-55%. До того ж, було згорнуто «по-літерну» приписку мобілізаційних ресурсів до військових частин та знищений облік військової техніки.
3) знищення систем протиповітряної оборони Криму
Управління системою ППО Криму було передане до командування ВМС України на півострові, яке в подальшому перейшло на бік ворога. До того ж, було скорочено одну з двох бригад ЗРК С-300В на озброєнні та зупинено програми модернізації ЗРК С-125 і С-200В.
4) незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів
Проведені у 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ суперечили законодавству та не були внесені до стратегічних оборонних документів країни, що завадило ЗСУ в момент реалізації одного із сценаріїв зовнішньої агресії сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність України.
5) невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози
Незважаючи на численні повідомлення розвідки, що чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013 - початку 2014 рр., не було вжито заходів із приведення ЗСУ до вищих ступенів боєготовності, організації територіальної оборони та проведення широкомасштабних військових навчань на території Криму.
Вказані дії у своїй сукупності пов'язані і призвели до тяжких наслідків - вторгнення РФ на територію АР Крим і м. Севастополь, подальшої їх окупації, порушення суверенітету та територіальної цілісності України.
Розслідування за іншими фактами, що призвели до окупації частини території України у 2014 році, триває.
Детальніше - https://dbr.gov.ua/news/yak-ukraina-vtratila-krim-versiya-slidstva-derzhavnogo-byuro-rozsiduvan у лонгріді на сайті ДБР .
его же граждане как бы быкуют..
пусть все счастье общения с обнадеженными хасидами падет на погранцов Беларуси....
только не меняйте решений каждые пол часа - это выглядит смешно и некомпетентно (последнее слово... это я так... с горяча написал))))
Посла Белоруссии в МИД надо вызвать и ноту вручить
ОПЯТЬ Дерьмак лезет не в своё дело ?