Кабмин ослабил карантинные ограничения для транспорта и культурных заведений в "оранжевой" зоне
Кабинет министров Украины разрешил перевозку в общественном транспорте более 50% посадочных мест и работу заведений культуры для "оранжевой" зоны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующее решение правительство утвердило с доработкой в однодневный срок на заседании в среду.
"На территории регионов с "оранжевым" уровнем эпидопасности на месте входа в учреждение обязательно вывешивается информация об общей площади учреждения и возможным максимальным количеством посетителей. В таких регионах исключается ограничение относительно перевозки общественным транспортом не выше 50% посадочных мест. Также исключается норма относительно ограничений работы заведений культуры, чтобы они были заполнены на 50%: это кинотеатры, театры и др." - пояснил в ходе заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов.
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Приходицца делать вид что мы так и хотели.
почти 3 тыс заболевших и рекорд по невыздоровивших...
а для культурных и безкультурных (транспорт))) смягчают ???