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Кабмин ослабил карантинные ограничения для транспорта и культурных заведений в "оранжевой" зоне

Кабмин ослабил карантинные ограничения для транспорта и культурных заведений в

Кабинет министров Украины разрешил перевозку в общественном транспорте более 50% посадочных мест и работу заведений культуры для "оранжевой" зоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение правительство утвердило с доработкой в однодневный срок на заседании в среду.

"На территории регионов с "оранжевым" уровнем эпидопасности на месте входа в учреждение обязательно вывешивается информация об общей площади учреждения и возможным максимальным количеством посетителей. В таких регионах исключается ограничение относительно перевозки общественным транспортом не выше 50% посадочных мест. Также исключается норма относительно ограничений работы заведений культуры, чтобы они были заполнены на 50%: это кинотеатры, театры и др." - пояснил в ходе заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте также: Перечень ограничений в "красной" зоне будут определять совместно с регионом, - Степанов
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Ну так ашто делать: никто кабмин слушать не хотит, все ездяют как селёдки в бочке.

Приходицца делать вид что мы так и хотели.
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16.09.2020 15:15 Ответить
и где логика?
почти 3 тыс заболевших и рекорд по невыздоровивших...
а для культурных и безкультурных (транспорт))) смягчают ???
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16.09.2020 15:16 Ответить
Очевидное нарушение Конституции и прав граждан.
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16.09.2020 15:17 Ответить
Все, теперь все свидетели умрут, остальные будут жить вечно.
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16.09.2020 15:28 Ответить
Маразм...шарахаються
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16.09.2020 15:33 Ответить
Как только Киев попал в оранжевую зону, требования к ней начали ослаблять. "Совпадение? Не думаю..."
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16.09.2020 15:40 Ответить
Та вас вже, зелених баранів, і так ніхто не слухає.
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16.09.2020 15:57 Ответить
Если требования не выполняются, то нужно подогнать требования. Зеленые новые лица.
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16.09.2020 16:09 Ответить
Що, Наша Епідемія сама вже не справляється?
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16.09.2020 17:50 Ответить
 
 