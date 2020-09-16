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Беларусь (7771) Лукашенко (3542)

Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко

Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в очередной раз обвинил другие страны в протестах белорусов против его узурпации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Он заявил, что "в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч"".

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - уточнил Лукашенко.

По его словам, "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций".

При этом захвативший власть Лукашенко убежден, что "тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций".

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Топ комментарии
+53
Ваша Украина?!
Украина никогда вашей не будет, ватник колхозный!
Хоть и пришли в Украине к власти к маргинальные совкодрочеры, вам Украины не видать!
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16.09.2020 15:53
+32
Встреча на государственном уровне Моли и Таракана
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4360
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16.09.2020 15:51
+22
мудак.
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16.09.2020 15:51
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мудак.
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16.09.2020 15:51 Ответить
Как уже задолбал этот дибил... Когда уже этого параноика грохнут, что бы уже навечно перестал нести свой бред?
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16.09.2020 15:51 Ответить
Причем бояться ему нужно не оппозицию, а Обнуленина.
Для кремлевского коротышки смерть Лукашенко - идеальное решение: народ-то протестует не против курса страны, а ЛИЧНО против него. Свергнуть Пыня не позволит, чтоб пример не подавать своим рабам, а смерть - идеальное решение. Нет Таракана - и все станет спокойно.
А так и овцы целы, и волки сыты.
И пастуху - вечная память.
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16.09.2020 16:10 Ответить
Кажется, этот придурок первый в списке на бесплатную порцию "новичка" или стакан чая с полонием, если ситуация в Беларуси в ближайшее время не успокоится.
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16.09.2020 16:47 Ответить
не беларуси против, а лукашенко)
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16.09.2020 15:51 Ответить
Встреча на государственном уровне Моли и Таракана
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4360
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16.09.2020 15:51 Ответить
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8035
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16.09.2020 15:54 Ответить
Ох Ющенко що ти твориш!
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16.09.2020 15:53 Ответить
из учебника цветных революций - "прилетит лукошонка, в голубом вертолёте и бесплатно покажет......" (учебник запрещённый на параше).
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16.09.2020 15:53 Ответить
Ваша Украина?!
Украина никогда вашей не будет, ватник колхозный!
Хоть и пришли в Украине к власти к маргинальные совкодрочеры, вам Украины не видать!
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16.09.2020 15:53 Ответить
Он имел в виду "Нашу Украину", которая Ющенка с "Гринджолами" во главе
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16.09.2020 16:07 Ответить
Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - уточнил Лукашенко.Источник: https://censor.net/ru/n3219680

Где тут про партию В. Ющенко?
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16.09.2020 16:09 Ответить
Османский Наркоман хотел как обычно "проскочить между капелек", то есть "ни вашим, ни нашим, ничего не обещать" как он делал на выборах...
Но, нарвался на полное ведро ПОМОЕВ от Лукашенко.
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16.09.2020 15:53 Ответить
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3663
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16.09.2020 16:04 Ответить
Честный человек.
Не соврал.
Открыто признал что зеленая власть действовала не в интересах Украины, а в интересах Лукашенко и Путина.
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16.09.2020 15:56 Ответить
Этого прийдётся усыпить.
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16.09.2020 15:57 Ответить
Ты кто такой? Давай досвидания!!!!
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16.09.2020 15:57 Ответить
Интересно, кстати, что такого делала не прошедшая 3% барьер "Наша Украина" что Лукашенко отдельно выделил это партию?
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16.09.2020 15:58 Ответить
Разместила на границе с Бульборейхом вулики с боевыми пчелами.
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16.09.2020 16:01 Ответить
Вот же ж мать его... Все этот Ющ никак не уймется! Видать думает что раз пережил диоксин переживет и новичок?!
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16.09.2020 16:26 Ответить
Картофельное Рэмбо целой кукухой никогда не отличалось, но теперь эта кукуха ещё и съехала...
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16.09.2020 15:58 Ответить
Украина не ваша дебил тупорылый а независимое государство в отличии от тебя продажной путинской подстилки
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16.09.2020 15:59 Ответить
Бульбофюрер, Украина твоей не была никогда. Иди лови Сороса и Обаму, а то они уже небось склад с бульбой обосцали.
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16.09.2020 15:59 Ответить
Придурок)
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16.09.2020 15:59 Ответить
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3433
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16.09.2020 16:00 Ответить
значит скоро Крым признает за РФ..
признает еще до объявления Белоруссии сев-зап федеральным округом..
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16.09.2020 16:00 Ответить
А коли це Україна була вашою ?
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16.09.2020 16:02 Ответить
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4692
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16.09.2020 16:04 Ответить
Когда он говорит " наша Украина",то недалек от истины.Она по прежнему их(кацапов) - Пока будет на свободе медведчук,проросийские регионалы и шакалы раздирающие внутренности страны - олигархи.
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16.09.2020 16:05 Ответить
Главный месседж, который следует выделить тут - Украина-враг. А в октябре в минском фед.округе московии будут "учения" русни и их прихлебателей по "миротворческим миссиям". Так шо Украина получает линию фронта на севере.
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16.09.2020 16:06 Ответить
Як курва голосувати в ООН то завжди проти Украіни , а зараз раптом «наша»Украіна ??Йшов би ти біса Саньок !
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16.09.2020 16:08 Ответить
По рассказам кацапов и Луки, у нас тут такие мощные центры обучения бойцов, и майданы мы удачно в других странах организовываем, и вообще мы такие злые и сильные бандеровцы и захватим весь мир. Вот было бы круто, если все было бы так на самом деле!!! Но это все, к сожалению, неправда.
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16.09.2020 16:08 Ответить
В советской армии, у офицеров была поговорка: Куда солдата не целуй ... всюду жоп...а. Так и с Лукашенко: целовали его все время, думали "друг Украины", а он оказался жоп...ой
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16.09.2020 16:09 Ответить
В чомусь Лукашенко правий: вже більше десяти років білоруси їздять працювати до Польщі, Чехії та країн Балтії і бачать на власні очі рівень життя там та в Беларусі.
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16.09.2020 16:10 Ответить
Самое интересное, что ни Литва, ни Чехия, ни США (насчет Польши - не знаю) на территорию РэБэ не претендует. А если Лук Аш Энко будет так себя вести, Беларусь станет окургом или республикой Куйлостании. Колхозник должен работать в колхозе.
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16.09.2020 16:11 Ответить
Обезумевших узурпаторов много,но кукарекают они одинаково. И почему-то у них в первую очередь США во всём виноваты. Ну и как не считать пиндосов "мировыми полицейскими")
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16.09.2020 16:11 Ответить
методички с одной конторы
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17.09.2020 01:49 Ответить
И тут бацьку понесло, к психиатру похоже пора.
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16.09.2020 16:12 Ответить
Відпрацьовує гауляйтер.Бо на наступний термін залишили...
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16.09.2020 16:12 Ответить
Таки человек психически нездоров,все накинулись на луку,прям вся Европа,😭
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16.09.2020 16:12 Ответить
Во чувак даёт , не отрывается от задницы Путина , а других сателитами обзывает.)
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16.09.2020 16:14 Ответить
***** Урод 😡😡😡😡😡
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16.09.2020 16:16 Ответить
ОМЕРИКАНЦЫ хотят обосрать Ррюсскае быдло... от Хабаровка до МИНСКА...рюсскиее...вас замочит в сортире не только ЭРДОГАН.....быдло тупое.....
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16.09.2020 16:16 Ответить
Точно, як в Криму, всіх лякали бандерівцями, а приїхали чеченці і абхазці з мокшами. Дурень ти Лука, якби у владі був не лох, то тобі жаба цицьки далаб вже завтра. Вся твоя хвалебна економіка працю на український ринок. Всі трактора, тролейбуси, автобуси, МАЗи, продукти йдуть виключно до нас. Перекрити тобі це все і вези до москалів. Не бажаєш? За свою тупу морду продаєш москалям всіх білорусів.
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16.09.2020 16:17 Ответить
Та да... И не только "...американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина..." но и вся планета... и часть других планет, включая колхозі на альфа-центавре! Санитарі біли!?
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16.09.2020 16:18 Ответить
РЮССКИЕ..вы БЫДЛО,,,,,,,,,,,,,,,Проти Білорусі в Європі активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і "наша Україна", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3991
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16.09.2020 16:19 Ответить
По его словам, "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим)Источник:https://censor.net/ru/n3219680

Це де вони підтримували територіальну цілістність України? Повсіх резолюціях асамблеї ООН Білорусія голосувала за москалів.
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16.09.2020 16:20 Ответить
У председателя колхоза деменция последней стадии
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16.09.2020 16:21 Ответить
ЛУКА СаМ СЕБЕ В ШТАНЫ НАСРАЛ, а все вокруг виноватые,лечись идиот.
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16.09.2020 16:24 Ответить
Мде, хреново обосраться на весь мир)))
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16.09.2020 16:24 Ответить
Рюссские МУДАКИ...
вчера ПОРОШЕНКО предал РАБссию...удрал на Новороссию... ДАУНбасса..
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16.09.2020 16:26 Ответить
Хрюкайте...крысы ФСБшные..Порох Просрал РАБссию Ольги **********....
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16.09.2020 16:27 Ответить
Пусть вспомнит кого в ООН и ПАСЕ поддерживал...и вообще,сказануть,что жаба как то сильно возбухает и делает усатому гадости,надо быть совсем поехавшим.
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16.09.2020 16:29 Ответить
здається, в ПАРЄ його не приймали... він там "не член"
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16.09.2020 17:27 Ответить
Маразм подкрался незаметно...
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16.09.2020 16:30 Ответить
Лукашенко - молчи!!!! Просто заткнись!
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16.09.2020 16:31 Ответить
Ты прав....СССр дрочил но не смог...дрочить дальше...
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16.09.2020 16:32 Ответить
БЫДЛО советское..............вы никто....
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16.09.2020 16:33 Ответить
Дайте таракану селёдки.
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16.09.2020 16:36 Ответить
Какая пчела его укусила?
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16.09.2020 16:36 Ответить
Вчера говорил с Петр Алексевичем....в скайпе...сказал коротко...АНДРЕЙ зачем мне быдло?...молчу до сих пор.....
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16.09.2020 16:36 Ответить
И как это понимать? Он что, тебя разлюбил?
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16.09.2020 16:41 Ответить
Окончательно кукухой поехал на фоне лютой ненависти к Порошенко?
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16.09.2020 20:51 Ответить
А ведь и ПРАВДА..нахер вы нужны...БІДЛО...
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16.09.2020 16:38 Ответить
Ой-ли! Неужто распустит своих цензорных прахоботов?
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16.09.2020 16:45 Ответить
Ваша, Грыгорыч, это Параша.
Уж извините за каламбурчик.
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16.09.2020 16:40 Ответить
Гарний каламбурчик
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16.09.2020 18:08 Ответить
Дякую.😊
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16.09.2020 19:34 Ответить
и эта **** упрекала нас что мы не сражались за Крым?)) ты **** страну сдал без единого выстрела *****
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16.09.2020 16:45 Ответить
Украина не твоя, ******. И когда этот пи...р поддерживал территориальную целостность Украины, чего только стоят голосованиия Белоруссии в ООН по вопросам Украинского Крыма! ГНИДА!
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16.09.2020 16:49 Ответить
КА
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16.09.2020 16:51 Ответить
Слышь ты,выб..док уссатый, Украина не "ваша" и мы очень хорошо помним, как ваша делегация в ООН и ОБСЕ всегда плясала под расеянскую дудку. Это я насчет вашей"поддержки" территориальной целостности Украины.
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16.09.2020 16:51 Ответить
Тварь конченная. Захватил сфальсифицировав выборы в Беларуси власть, а виноваты "пиндосы с биндерами". Ох и мразь.
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16.09.2020 16:52 Ответить
Ще зовсім недавно "Від Лукавого" неслось, що не дай Боже російський чобіт почне топтати білоруську землю,то кожний кущ,кожний горбик буде захищатись.....а тепер оборотень меле все підряд...з мачо сталася велика купа гівна.
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16.09.2020 16:56 Ответить
Ну хоть Украину не назвал сателлитом. Свобода превыше всего.
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16.09.2020 17:05 Ответить
З якого перепугу ми ваші.
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16.09.2020 18:03 Ответить
Це, означає що, у випадку екскалації з боку окупанта Білорусь стане на бік ерефії. Нам потрібно перестати сприймати білоруську владу, як щось відокремлене від кремляді. Такі висловлювання диктатора є відкритою погрозою, яку потрібно сприймати дуже серьйозно і починати копати рова вздовж кордону з Білоруссю.
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16.09.2020 18:16 Ответить
Снимем маски.Карты под стол,стволы на стол.Именно так Лука,как ты и сказал,лишь с одним существенным отличием в твоём понимании демократии.Ты сказал:их сеть фондов по поддержке так называемой демократии.Не бывает Лука,як ты выразился так называемой демократии.Так говорит идеолог мордовского мира Дугин"Демократии как мы её понимаем".Какое же представление о демократии у Дугина?Очень простое и наглядное.Железный занавес,мракобесие,опричнина,террор,шовинизм,пропаганда, геополитическое построение Третьего Рима в образе СССР со всеми атрибутами совка-это в представлении Дугина,такой должна быть демократия и в Беларуси и в Украине и в странах Балтии с Польшей.Тому так.Карты под стол,стволы на стол.Мы будем поддерживать весь протестный движ сябров,против диктатуры идеолога Дугина.И вопрос даже не в том,кто чей саттелит,а в здравом смысле и свободе.Если Украина сателлит США,то ты чей сателлит?Мордора и коммунистов китайских походу
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16.09.2020 18:58 Ответить
Против "таракана".
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16.09.2020 19:02 Ответить
После встречи Таракана с Ху...лом БР уже даже не сателит,а простая российская губерния-Белорашка.
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16.09.2020 19:20 Ответить
наша? от дурний тарган...
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16.09.2020 20:33 Ответить
********** пуесос в припадке альцгеймера маразмом хвастается. Кто там кричал,что бульбофюрер лучший для Украины вариант?
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16.09.2020 20:54 Ответить
Позор хрестоматийному сателиту совковой недоимперии - Москвобада!
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16.09.2020 22:22 Ответить
А ты Таракан не путай свою шерсть с государственной - действовали и будут действовать (в т. ч. и Украина) против тебя казлины совкового, а не против Белоруссии.

Проти Білорусі в Європі активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і "наша Україна", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9319
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17.09.2020 00:40 Ответить
ваша - раша
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17.09.2020 01:51 Ответить
а какого тогда у амеров нефть решил купить когда пиня цену поднял, живет как проститутка и "вашим" и "нашим"
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17.09.2020 14:47 Ответить
 
 