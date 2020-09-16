Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в очередной раз обвинил другие страны в протестах белорусов против его узурпации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Он заявил, что "в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч"".
"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - уточнил Лукашенко.
По его словам, "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений, стала форпостом политических провокаций".
При этом захвативший власть Лукашенко убежден, что "тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций".
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Для кремлевского коротышки смерть Лукашенко - идеальное решение: народ-то протестует не против курса страны, а ЛИЧНО против него. Свергнуть Пыня не позволит, чтоб пример не подавать своим рабам, а смерть - идеальное решение. Нет Таракана - и все станет спокойно.
А так и овцы целы, и волки сыты.
И пастуху - вечная память.
Украина никогда вашей не будет, ватник колхозный!
Хоть и пришли в Украине к власти к маргинальные совкодрочеры, вам Украины не видать!
Где тут про партию В. Ющенко?
Но, нарвался на полное ведро ПОМОЕВ от Лукашенко.
Не соврал.
Открыто признал что зеленая власть действовала не в интересах Украины, а в интересах Лукашенко и Путина.
признает еще до объявления Белоруссии сев-зап федеральным округом..
Це де вони підтримували територіальну цілістність України? Повсіх резолюціях асамблеї ООН Білорусія голосувала за москалів.
вчера ПОРОШЕНКО предал РАБссию...удрал на Новороссию... ДАУНбасса..
Уж извините за каламбурчик.