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Тернопольщина (701) увольнение (2648) прокурор (1120) Леменов Александр (45)

Прокурор Тернопольщины Петришин, устроивший пьянку на работе и угрожавший подчиненным, уволен, - Леменов

Прокурор Тернопольщины Петришин, устроивший пьянку на работе и угрожавший подчиненным, уволен, - Леменов

Новоназначенного прокурора Тернопольщины Николая Петришина уволили после того, как он "отличился" на работе.

Об этом сообщил активист, основатель организации StateWatch Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Два дня назад публиковал историю, как новоназначенный прокурор Тернопольской области Николай Петришин собрал коллег, остограмился и начал рассказывать, что ориентироваться надо на него, а не закон. И если ослушаются, то он будет "#бать их, как свиней". И что Вы думаете? Его увольняют", - написал Леменов в фейсбуке.

Он также сообщил, что жена Петришина является помощницей нардепа-списочника "Слуги народа" Оксаны Гринчук.

"Кто там руководил отбором кандидатов? Говорят, что "бизнесмен Илья Павлюк, который понимает в контрабанде". Не спасли? Или даже не попробовали?" - пишет Леменов.

Читайте также: Новый прокурор Тернопольщины Петришин с 2013 года нажил две квартиры, 200-метровый дом, земельные участки и четыре автомобиля, - ЦПК

Прокурор Тернопольщины Петришин, устроивший пьянку на работе и угрожавший подчиненным, уволен, - Леменов 01
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Топ комментарии
+39
восстановится по решению суда с выплатой недополученной заработной платы
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16.09.2020 16:16
+30
за что? Пьянки и угрозы подчиненым это же визитная карточка ЗЕкоманды. Можэет конечно на повышение сразу пойдет чувак.
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16.09.2020 16:15
+23
Пойдет вторым замом к вЕНЕДИКТОВОЙ.
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16.09.2020 16:24
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Рано радуватися. Ще поки не звільнений. А Клован своїх не здає.
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16.09.2020 16:14 Ответить
Призначить знову такого ж.
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16.09.2020 17:12 Ответить
Да на повышение пошел 100процентно, такие очень нужны зеле и венедктовой!
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16.09.2020 23:31 Ответить
за что? Пьянки и угрозы подчиненым это же визитная карточка ЗЕкоманды. Можэет конечно на повышение сразу пойдет чувак.
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16.09.2020 16:15 Ответить
Якщо на кокс переорієнтується, то кар'єра зразу вгору
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16.09.2020 20:58 Ответить
восстановится по решению суда с выплатой недополученной заработной платы
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16.09.2020 16:16 Ответить
Ну как уволили так и восстановят примеров масса, еще и пострадавшим сделают! Судя по маеткам он последний .... есть не будет! Что толку уволили без наказания! У нас в городе несколько лет назад взяли опг во вглаве с зам прокурора и что да ничего он прерасно себя чувтсвует.. как с гуся вода! и опг никуда не делась..
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16.09.2020 16:17 Ответить
Вони під вибори його зняли, після виборів поновлять на посаді.
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16.09.2020 16:18 Ответить
Уволен это одно, а где его посадка, почему он не в СИЗО???
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16.09.2020 16:18 Ответить
звильнылы что бы принять на работу в ОП. там нужны такие "ценные кадры"
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16.09.2020 16:18 Ответить
Не дають "ераблагополучникам" принести Україні щастя. Нічого. Цього алкаша кудись на район переведуть, поки шум не вляжеться,а потім прокурором ще якоїсь області поставлять. Зелень своїх не забуде.
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16.09.2020 16:18 Ответить
Пойдет вторым замом к вЕНЕДИКТОВОЙ.
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16.09.2020 16:24 Ответить
Точно, станет юристом Медведчука
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16.09.2020 16:35 Ответить
БЕНЯдиктовой
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16.09.2020 16:40 Ответить
почему замом? сразу на ее место! человек подходит по всем параметрам
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16.09.2020 16:50 Ответить
Недовго музика лабала, недовго фраєр танцював...
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16.09.2020 16:25 Ответить
так він піде у суд до суддівсько-вовчої мафії і все порішає...і на посаді поновлять, і ще й зарплату за рік відсудить)))
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16.09.2020 16:26 Ответить
уволить как и рекомендовавшего его/проводившего подбор кадра/взявшего за трудоустройство бабки (нужное подчеркнуть)
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16.09.2020 16:27 Ответить
Бу-га-га! Приняли и сразу уволили, а проставился только один раз.
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16.09.2020 16:27 Ответить
Ну, пока только слова, что уволили...
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16.09.2020 16:29 Ответить
да ладно, не вырывайте из контекста!
Ну, выпил чутка, ну, погорячился, с кем не бывает. Он просто выбрал не те выражения, чтоб обрисовать субординацию и единоначалие.
Корабельными же соснами никого не называл...
Имеет право на ошибку!
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16.09.2020 16:27 Ответить
тупая свинья...
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16.09.2020 16:30 Ответить
******* все таки его как тупую свинью
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16.09.2020 22:32 Ответить
Скоропостижно скончался. Аминь.
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16.09.2020 16:32 Ответить
А как же свиньи, теперь останутся не е@аными?
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16.09.2020 16:32 Ответить
У зебилов для своего быдлората еще много подарков.
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16.09.2020 20:44 Ответить
он и чубик коротко постриг что бы написать на башке дурак
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16.09.2020 16:33 Ответить
Самодура звільнили це добре , а шпигуна ФСБ залишили це погано.
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16.09.2020 16:34 Ответить
Уволили - это молодцы!!! Но как он туда попал?
Ребята- или вы изменитись,или опять СОВОК!
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16.09.2020 16:37 Ответить
Придьоцца ему покойному брательнику дерьмака бабло за трудоустройство вертать!
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16.09.2020 16:39 Ответить
А раптом вiн патрiот? Може решта прокурорiв ватники i агенти кримля. Дуже схоже на полiтичнi переслiдування.
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16.09.2020 16:40 Ответить
Зараз Вовк все виправить.....ще й компенсацію відсудить та вибачення, мов "вирвали з контексту" та ГПУ підтримує, як політичні нападки....Слава Венедіктовой!
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16.09.2020 16:57 Ответить
А пальчиком грозно помахали?
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16.09.2020 16:57 Ответить
Прокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лемен - Цензор.НЕТ 5761
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16.09.2020 16:58 Ответить
Завтра назначат прокурором «Луцкой области»
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16.09.2020 16:59 Ответить
Систему менять надо. Местное самоуправление выбирает,нанимант себе прокурора а опзиция следит за ним и выборы на местах раз в два года и референдуме. А не создовать кормушки с городов для Центра отдовая должностиидля кормления и мзды на верх. Швейцарское сапоуправления к нему надо присмотреться. Много общего с Гетьманщиной.
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16.09.2020 16:59 Ответить
Может бананы были не достаточной длины?
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16.09.2020 17:02 Ответить
А тест на профпригодность он прошёл.

Прокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лемен - Цензор.НЕТ 6798
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16.09.2020 17:01 Ответить
На свинокомплекс.
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16.09.2020 17:36 Ответить
Щуку кинуть в річку.
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16.09.2020 17:48 Ответить
Хорошо посидели.
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16.09.2020 18:17 Ответить
Буде, що онукам розповісти.
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16.09.2020 19:03 Ответить
ой ДУРАК
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16.09.2020 19:53 Ответить
Делаем ставки, через какое время реформированный порошком суд восстановит его на должности с выплатой компенсаций... Думаю, через 3 месяца максимум...
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17.09.2020 02:03 Ответить
айайай, зрадочка.
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17.09.2020 02:25 Ответить
Только год прошел, а накосячили более всех вместе взятых папередников....
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17.09.2020 12:29 Ответить
паспорт жены показывал, не??
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17.09.2020 12:37 Ответить
Швидкий хлопчик!!! Тепер його будуть ......як свиню чи козла!!!
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17.09.2020 13:48 Ответить
да уж зеленые дегенераты, столько зашкваров всего за какой то год с копейками, это надо уметь . зеленые шмаркли, как говорится, таланты не пропьешь .

я смотрю зезброд подбирает в команду себе подобных гнид
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17.09.2020 14:01 Ответить
одобрямсПрокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 112
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17.09.2020 14:22 Ответить
Прокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 2191
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17.09.2020 14:23 Ответить
подбили на взлете, недалекое быдло
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17.09.2020 14:34 Ответить
ЗЕбильщина…..
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17.09.2020 15:04 Ответить
 
 