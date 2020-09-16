Прокурор Тернопольщины Петришин, устроивший пьянку на работе и угрожавший подчиненным, уволен, - Леменов

Новоназначенного прокурора Тернопольщины Николая Петришина уволили после того, как он "отличился" на работе.

Об этом сообщил активист, основатель организации StateWatch Александр Леменов, передает Цензор.НЕТ.

"Два дня назад публиковал историю, как новоназначенный прокурор Тернопольской области Николай Петришин собрал коллег, остограмился и начал рассказывать, что ориентироваться надо на него, а не закон. И если ослушаются, то он будет "#бать их, как свиней". И что Вы думаете? Его увольняют", - написал Леменов в фейсбуке.

Он также сообщил, что жена Петришина является помощницей нардепа-списочника "Слуги народа" Оксаны Гринчук.

"Кто там руководил отбором кандидатов? Говорят, что "бизнесмен Илья Павлюк, который понимает в контрабанде". Не спасли? Или даже не попробовали?" - пишет Леменов.

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