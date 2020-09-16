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КГГА (2944) Киев (24765) отдых (376) вода (918)

В Киеве завершился купальный сезон, жителям столицы советуют отдыхать на пляжах без купания, - КГГА

В Киеве завершился купальный сезон, жителям столицы советуют отдыхать на пляжах без купания, - КГГА

15 сентября в столице завершился купальный сезон, спасатели Kyiv Lifeguard Service также завершили сезонную работу на муниципальных пляжах до следующего года. Киевлянам и гостям города советуют посещать официальные пляжи только как зоны отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

За летний сезон спасатели на водных объектах Киева спасли 84 человека. Чаще всего чрезвычайная ситуация возникала на фоне употребления алкогольных напитков и купания в не предназначенных для этого местах. Средний возраст спасенных - 27 лет.

Работа спасателей за время купального сезона имеет такую ​​статистику:

спасенных пловцов - 84;
недопусков в воду людей в алкогольном опьянении - 1720;
недопусков распития алкогольных напитков - 16913;
остановленных плавсредств в зоне купания - 3014;
случаев с оказанием медицинской помощи - 196;
найденных людей (по обращениям отдыхающих) - 38;
вызовов скорой помощи - 28.

В купательный сезон в столице работают 100 спасателей, из которых ежедневно 50 выходят на 24 спасательных поста. Они имеют современное специализированное оборудование: 2 гидроцикла, 10 моторных лодок, тюбы нового поколения, серфы и дефибрилляторы.

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Тільки я прочитав що радять відпочивати без купальників?
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16.09.2020 16:23 Ответить
Ты не одинок)))))
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16.09.2020 16:32 Ответить
Идите в задницу со своими советами. Два месяца горячей воды нет, хоть в реке покупаться можно.
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16.09.2020 16:25 Ответить
Ну при таких раскладах стоит подумать о бойлере. Горячая вода регулярно плюс экономия по оплате за горячую воду. А в наших реках к сожалению купаться не лучшая мысль. После посещения пляжа нужно от речной воды мыться.
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16.09.2020 17:00 Ответить
Так быдло и послушало. Может ещё не сцать в воду?
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16.09.2020 16:28 Ответить
а что только быдло плавает?
т.е. норм. трезвые люди и поплавать не могут?
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16.09.2020 17:34 Ответить
Какого иглесиаса? А как с ковидом бороться?
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16.09.2020 17:49 Ответить
 
 