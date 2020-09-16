В Киеве завершился купальный сезон, жителям столицы советуют отдыхать на пляжах без купания, - КГГА
15 сентября в столице завершился купальный сезон, спасатели Kyiv Lifeguard Service также завершили сезонную работу на муниципальных пляжах до следующего года. Киевлянам и гостям города советуют посещать официальные пляжи только как зоны отдыха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
За летний сезон спасатели на водных объектах Киева спасли 84 человека. Чаще всего чрезвычайная ситуация возникала на фоне употребления алкогольных напитков и купания в не предназначенных для этого местах. Средний возраст спасенных - 27 лет.
Работа спасателей за время купального сезона имеет такую статистику:
спасенных пловцов - 84;
недопусков в воду людей в алкогольном опьянении - 1720;
недопусков распития алкогольных напитков - 16913;
остановленных плавсредств в зоне купания - 3014;
случаев с оказанием медицинской помощи - 196;
найденных людей (по обращениям отдыхающих) - 38;
вызовов скорой помощи - 28.
В купательный сезон в столице работают 100 спасателей, из которых ежедневно 50 выходят на 24 спасательных поста. Они имеют современное специализированное оборудование: 2 гидроцикла, 10 моторных лодок, тюбы нового поколения, серфы и дефибрилляторы.
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т.е. норм. трезвые люди и поплавать не могут?