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Волынь (972) вымогательство (428) дети (6343) мошенничество (1195) прокуратура (4927)

21-летний парень на Волыни в течение нескольких месяцев заставлял шестиклассника выносить из дома деньги и драгоценности, - прокуратура

21-летний парень на Волыни в течение нескольких месяцев заставлял шестиклассника выносить из дома деньги и драгоценности, - прокуратура

В Ковеле 21-летний парень узнал информацию, которую 11-летний ребенок хотел скрыть от родителей, и требовал со школьника плату за свое молчание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волыни.

В течение марта-июня 2020 года он 13 раз заставлял шестиклассника выносить из дома и отдавать ему деньги и ювелирные украшения.

Также злоумышленник привлек к вымогательству своего 20-летнего друга. Мальчик отдал им каждому по 100 долларов США.

Преступными действиями парней отцу школьника - причинен имущественный ущерб на почти 22 тыс. грн.

За совершение таких преступлений санкцией ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Парни ожидают суда.

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21-летний парень на Волыни в течение нескольких месяцев заставлял шестиклассника выносить из дома деньги и драгоценности, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9130
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16.09.2020 16:57 Ответить
Из своего дома?
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16.09.2020 17:03 Ответить
девяностые...как это мило
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16.09.2020 17:53 Ответить
какая информация пряталась от родителей мальчик мастурбировал онанировал купил порнокартинки порномультяшки обмочился прямо в штанишки.. родители УЧИТЕ ДЕТЕЙ ГЛАВНОМУ--- РОДИТЕЛЯМ ОБЯЗАНО И НАДОБНО ВСЕГДА РАССКАЗЫВАТЬ ВСЮ ПОВТОРЯЮ ВСЮ ПРАВДУ И РОДИТЕЛИ НЕ БУДУТ ЗА ЭТО ни бить ни ругать ни смеяться и так далее ....
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16.09.2020 19:05 Ответить
Кэп, некоторые родители не могут этому научить. Как раз потому, что будут бить, ругать и смеяться. Возможно даже одновременно.
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16.09.2020 19:50 Ответить
 
 