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За минувшие сутки начато 2 уголовных производства по фактам нарушения избирательного законодательства, - Нацполиция

За минувшие сутки начато 2 уголовных производства по фактам нарушения избирательного законодательства, - Нацполиция

Всего в течение суток в полицию поступило 38 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано по 5 - Киеве, Полтавской и Херсонской, по 4 - в Луганской и Николаевской, по 3 - в Донецкой, Закарпатской и Кировоградской, по 1 в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Харьковской областях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 282 сообщение, связанных с избирательным процессом.

В Донецкой области - 56, 36 - в Киеве, 29 - в Днепропетровской, 19 - в Херсонской, 18 - в Луганской, 15 - в Кировоградской, 14 - в Сумской, по 13 в Волынской и Полтавской, по 8 Черниговской , Закарпатской и Киевской, 7 - в Одесской, по 6 - в Ивано-Франковской и Николаевской, по 4Житомирской и Запорожской, по 3 - в Винницкой, Львовской, Черкасской и Черновицкой, по 2 Хмельницкой и НПУ и по 1 - в Тернопольской и Харьковской областях.

За сутки до ЕРДР внесены сведения о двух уголовных правонарушений.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 28 уголовных правонарушений: 16 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 12 - связанных с избирательным процессом.

Также составлено 4 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

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16.09.2020 17:37 Ответить
 
 