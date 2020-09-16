РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10322 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 704 25
Беларусь (7771) Литва (2335) россия (93011) военные учения (3437)

Совместные военные учения России и Беларуси - это давление, - главнокомандующий ВС Литвы Рупшис

Совместные военные учения России и Беларуси - это давление, - главнокомандующий ВС Литвы Рупшис

Главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис расценивает ставшие в последнее время более интенсивными военные учения России и Беларуси как давление. Учения не несут непосредственной угрозы, но их атакующий сценарий вызывает тревогу.

Об этом Рупшис сказал в интервью литовским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Мы оцениваем это как давление. С другой стороны, все время нужно оценивать, насколько их силы рядом с нашей границей, рядом с Литвой растут. Понятно, что их боевая мощь, расположение военных средств, а также эти учение вызывают беспокойство, так как учения всегда ориентированы, несмотря на утверждения, на атакующие действия. Поэтому некоторое беспокойство присутствует. Но сегодня могу сказать – непосредственной военной угрозы точно нет", – заявил главнокомандующий после встречи с президентом Литвы Г. Науседой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минобороны РФ сообщило о еще одних учениях в Беларуси

Министр добавил, что "угрожающие заявления, что они ни с кем не будут считаться" со стороны России и Беларуси должны оцениваться трезво, с учетом практических действий.

В. Рупшис подчеркнул, что Россия и Беларусь используют во время учений атакующие сценарии, а страны НАТО на учениях в Польше и в других местах применяют сценарии оборонительного характера. Так как союзники по НАТО должны всегда быть готовы к такому случаю.

Также на Цензор.НЕТ: Псковские десантники прибыли в Беларусь на учения

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Придется теперь и на Минск тратиться, а 1 мегатонна лямов 10 стоит. Картохи то хватит, оплатить озеро на месте Минска?
показать весь комментарий
16.09.2020 17:19
+2
Послушай, генацвале.
Сейчас любой школьник в состоянии установить нужную раскладку, что бы не выносить мозк читающему.
Почему, не утруждайся, кто будет читать ахинею, которую крапает столь низкообразованный человек.
показать весь комментарий
16.09.2020 18:18
+1
У Тараканіча ата-тат имени калашникова отімите - стволом куді надо вставьте, можно и без провороту, и ... "уже ниХто никуда не пойдет!"
показать весь комментарий
16.09.2020 17:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Тараканіча ата-тат имени калашникова отімите - стволом куді надо вставьте, можно и без провороту, и ... "уже ниХто никуда не пойдет!"
показать весь комментарий
16.09.2020 17:16 Ответить
Б-52 надо просто на рейд поставить.
показать весь комментарий
16.09.2020 17:17 Ответить
Юрій Ан, ти звичайний кацап який маскується під шось там. Прибалти останніх п"ять років робили все, щоб позбутись залежності від транзиту. Тепер вони отримують скраплений газ І ХРЕН КЛАЛИ НА ТАКИХ ЯК ТИ!
показать весь комментарий
16.09.2020 17:29 Ответить
3 mln pribyli portu dajiot tranzit.Kak vy dumajte dlia nas eto dengi?Eto avtoservis nas bolse pribyli polucajet.Cisto rosijskaja propoganda u nego idiot
показать весь комментарий
16.09.2020 17:33 Ответить
Это такая методичка?
Лахта всячески выдает себя за щирых за отдельную плату?
Передай своему куратору, что это примитивный прокол.
В Украине никто не выпячивает свою национальность и не упрекает других их национальностью, а также не жарит снегирей и мальчиков в красных трусиках.
А про транзит какого то газа, это твои поллюции.
Литва живёт за счёт транзита товаров через свои порты, которые теперь простаивают, а не за счёт вылова шпрот.
показать весь комментарий
16.09.2020 18:09 Ответить
Kakoj tranzit jesli segodnia nas ministr govorit nicego neizmenilos.Tak pocemu nado pisat sto netu,to jest cistuju loz.Da pravda nasi krupnyje investori otkazalis investirovat tam v dani moment eto im poteri ne nam, .Nasa ekonomika ocen silna jej kakaja ta Belorus ili riaska vlijanije nedelajet on jest ekonomiceskije ostalyje.Gaz zakupajem s norvegov na 70%,ameriki 20% s raski 10%.Boleje togo mi sami delajem gaz dlia otoplenyje domov tut 80% takoj u nas.Nas nicem nepopugajes ekonomiceskom plane,da i mozem im otvetit tak sto xoroso nepokazetsia jest cem
показать весь комментарий
16.09.2020 18:31 Ответить
Za takuju bred sto napisal tebia u nas vyzvali objasnitsia nekotoryje organi.Eto medodicka kremlia
http://kariuomene.kam.lt/lt/naujienos_1887/del_baltarusijos_ivykiu_rugpjuti_zymiai_isaugo_dezinformacijos_atveju.html
показать весь комментарий
16.09.2020 21:39 Ответить
50 let kak minimum ekonomike raska i Belorus otstala ot Litvi on tut pro nasu ekonomiku piset.VVP nase na 300% vyse cem ix,ne 3% a 300%.Eto daze pri roste ix ekonomike v 10% v god a nasej ne 1% nuzno im 30 let dognat nas teperesni ekonomiceski uroven.No rost 10% eto nerealno cifra,daze 5% eto uze bilo ocen xoroso.Sravnivat i govorit sto zdes tolko sproti eto mozet tolko polni durak
показать весь комментарий
17.09.2020 07:43 Ответить
Nasa armija polone mozet sama razbit samozvanca armiju.Eto ne tak govoriu,a realno tak i bylo
показать весь комментарий
16.09.2020 17:29 Ответить
Sto dostigla Litva pojasnite,a to ja neznaju pro tranzit ?Pervy raz slisu
показать весь комментарий
16.09.2020 17:31 Ответить
Послушай, генацвале.
Сейчас любой школьник в состоянии установить нужную раскладку, что бы не выносить мозк читающему.
Почему, не утруждайся, кто будет читать ахинею, которую крапает столь низкообразованный человек.
показать весь комментарий
16.09.2020 18:18 Ответить
Jesli ti ruski tak i pisi po ruski.Ja ne ruski slava bogu
показать весь комментарий
16.09.2020 18:40 Ответить
Придется теперь и на Минск тратиться, а 1 мегатонна лямов 10 стоит. Картохи то хватит, оплатить озеро на месте Минска?
показать весь комментарий
16.09.2020 17:19 Ответить
Твари кацапские, если наши американские друзья за вас возьмутся, то от вас мокрого месте не останется!!!
показать весь комментарий
16.09.2020 19:31 Ответить
ваши американские друзья - такие же, как папа римский ваш друХ... им по йух на вас! у них свои интересы (и украина никаким боком туда не влазит)... бизнес и ничего личного!)))
показать весь комментарий
16.09.2020 21:45 Ответить
весьмирснами!!!)))
показать весь комментарий
16.09.2020 21:46 Ответить
наивный до неприличия народец(
показать весь комментарий
16.09.2020 21:47 Ответить
 
 