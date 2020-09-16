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СК Беларуси обвинил Колесникову в призывах к захвату власти: она остается под стражей

СК Беларуси обвинил Колесникову в призывах к захвату власти: она остается под стражей

Следствие предъявило официальное обвинение в причинении вреда национальной безопасности Беларуси члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Об этом сообщили в следственном комитете республики, передает Цензор.НЕТ.

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ", - говорится в сообщении.

Там отметили, что оппозиционерка остается под стражей.

Расследование продолжается.

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СК Беларуси обвинил Колесникову в призывах к захвату власти: она остается под стражей 01
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Топ комментарии
+2
...Как только и если в Кремле будет принято соответствующее решение, соединения российских ВДВ, 6-й армии Западного военного округа и 11-го армейского корпуса, дислоцированного в Калининградском эксклаве, попытаются оккупировать государства Балтии, прорвать польскую оборону в районе Сувалок и продвинуться вглубь территории Польши. И тогда НАТО окажется перед сложнейшим выбором: либо начать "большую войну" с Россией с высоким риском её перерастания в ядерный конфликт, либо смириться с поражением и, по сути дела, совершить политическое самоубийство. Путин и его генералы уверены в том, что лидеры западных государств выберут второй вариант. Популярный лозунг европейских борцов за мир второй половины ХХ века Better red than dead ("Лучше быть красным, чем мёртвым"), считают в Кремле, слишком глубоко въелся в политическое мышление Запада.
Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html
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16.09.2020 17:37
+2
Путин не может не знать, что Колесникова не против дружбы с Россией. Тут что-то не чисто.
Идёт какой-то развод.
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16.09.2020 17:44
+1
15 лет растрела
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16.09.2020 17:44
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Прийдется вспомнить забытую мелодию для флейты.
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16.09.2020 17:35 Ответить
Опыт вфя и Тимсошенко бацьку не учит.
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16.09.2020 17:36 Ответить
...Как только и если в Кремле будет принято соответствующее решение, соединения российских ВДВ, 6-й армии Западного военного округа и 11-го армейского корпуса, дислоцированного в Калининградском эксклаве, попытаются оккупировать государства Балтии, прорвать польскую оборону в районе Сувалок и продвинуться вглубь территории Польши. И тогда НАТО окажется перед сложнейшим выбором: либо начать "большую войну" с Россией с высоким риском её перерастания в ядерный конфликт, либо смириться с поражением и, по сути дела, совершить политическое самоубийство. Путин и его генералы уверены в том, что лидеры западных государств выберут второй вариант. Популярный лозунг европейских борцов за мир второй половины ХХ века Better red than dead ("Лучше быть красным, чем мёртвым"), считают в Кремле, слишком глубоко въелся в политическое мышление Запада.
Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html
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16.09.2020 17:37 Ответить
не верю.больше того скажу что только начни..и будешь уничтожен...не зря все только и местают когда прямая агрессия начнется!!всех достала раша и все хотят её *****!
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16.09.2020 18:28 Ответить
Трамп разместил в Польше военные базы -так что русский гитлер идет мимо.
СК Білорусі звинуватив Колесникову у закликах до захоплення влади: вона залишається під вартою - Цензор.НЕТ 9567
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16.09.2020 19:50 Ответить
Путин не может не знать, что Колесникова не против дружбы с Россией. Тут что-то не чисто.
Идёт какой-то развод.
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16.09.2020 17:44 Ответить
Он хотел при помощи колесниковой через улицу, чужими руками скинуть Луку...Но всё захлебнулось
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16.09.2020 19:51 Ответить
15 лет растрела
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16.09.2020 17:44 Ответить
Из малокалиберной флейты.
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16.09.2020 17:45 Ответить
срок детский от 2 до 5 - ти..
пролетит быстро и она снова сможет показывать сердечки на мирных маршах в союзном гос-ве РФ-Беларусь...

Речь идет о ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии - призывы к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя, совершенные с использованием СМИ и интернета, передает ТАСС. Наказание может составлять от 2 до 5 лет лишения свободы. Колесникова остается под стражей, расследование дела продолжается
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16.09.2020 17:48 Ответить
А тому хто дійсно захопив владу пошана і повага?
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16.09.2020 17:56 Ответить
как то эти сяброхомячки уже поднадоели,не? Вот взять к примеру французов - образцово пошли, собрались, разобрали Бастилию, короля с кардиналом раком поставили.
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16.09.2020 18:00 Ответить
Бастилия была очень давно . Сейчас побузили и в стойло .
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16.09.2020 21:09 Ответить
РФ капитулирует и отводит войска от границы https://www.youtube.com/watch?v=wrkEfpginLw война РБ и РФ часть 17
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16.09.2020 18:30 Ответить
"Захват власти" путем честных выборов - это преступление в нынешней Беларуси. Впрочем, как и в России.
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16.09.2020 19:22 Ответить
Колесникова-настоящий герой белорусской революции. За такими людьми Победа!
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16.09.2020 20:31 Ответить
 
 