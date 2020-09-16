СК Беларуси обвинил Колесникову в призывах к захвату власти: она остается под стражей
Следствие предъявило официальное обвинение в причинении вреда национальной безопасности Беларуси члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
Об этом сообщили в следственном комитете республики, передает Цензор.НЕТ.
"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ", - говорится в сообщении.
Там отметили, что оппозиционерка остается под стражей.
Расследование продолжается.
Топ комментарии
+2 olele
показать весь комментарий16.09.2020 17:37
+2 Виктор Потоцкий c0ec5c80
показать весь комментарий16.09.2020 17:44
+1 Igor Lemke dd5e2437
показать весь комментарий16.09.2020 17:44
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Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html
Идёт какой-то развод.
пролетит быстро и она снова сможет показывать сердечки на мирных маршах в союзном гос-ве РФ-Беларусь...
Речь идет о ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии - призывы к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя, совершенные с использованием СМИ и интернета, передает ТАСС. Наказание может составлять от 2 до 5 лет лишения свободы. Колесникова остается под стражей, расследование дела продолжается