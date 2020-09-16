Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС

С начала суток, в районах ответственности бригад операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи населенного пункта Катериновка вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь, осуществив неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. А вблизи Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.

"К сожалению, в районе населенного пункта Новотошковское в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один украинский воин. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

В районе проведения операции выполняют задания и другие составляющие сил обороны. Так, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 11 домов, на 33 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 35 найденных взрывоопасных предметов.

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Итог за минувшие сутки

15 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

В частности, вблизи Причепиловки вражеские подразделения нарушили режим прекращения огня, открыв неприцельный выстрел из подствольного гранатомета в сторону позиций украинских воинов. Огневая провокация не представляла угрозы для военнослужащих, поэтому оружие в ответ не применялась.

В районе временно оккупированного населенного пункта Калиново враг проводил инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений возле Попасной. А вблизи Водяного был обнаружен пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлено украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести. Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих. Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние - стабильное и удовлетворительное.

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