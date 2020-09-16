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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25772) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС

Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС

С начала суток, в районах ответственности бригад операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи населенного пункта Катериновка вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь, осуществив неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. А вблизи Водяного противник выпустил пять провокационных очередей из стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов нет.

"К сожалению, в районе населенного пункта Новотошковское в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один украинский воин. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

В районе проведения операции выполняют задания и другие составляющие сил обороны. Так, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 11 домов, на 33 объектах работы еще продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 35 найденных взрывоопасных предметов.

Читайте: Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских воинов получили ранения, - штаб

Итог за минувшие сутки

15 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

В частности, вблизи Причепиловки вражеские подразделения нарушили режим прекращения огня, открыв неприцельный выстрел из подствольного гранатомета в сторону позиций украинских воинов. Огневая провокация не представляла угрозы для военнослужащих, поэтому оружие в ответ не применялась.

В районе временно оккупированного населенного пункта Калиново враг проводил инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений возле Попасной. А вблизи Водяного был обнаружен пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлено украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести. Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих. Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние - стабильное и удовлетворительное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине есть чем гордиться и у вас есть чему поучиться, мы заинтересованы в сотрудничестве, - командующий ОК ВС Польши Пиотровски. ФОТО

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Топ комментарии
+22
Скорее всего убили.Но скрывают.Чтобы не сеять панику о прекращении перемирия.
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16.09.2020 17:41
+17
заготовка на кожен деньОккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6141
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16.09.2020 17:43
+16
Вы что там в штабе охренели каждый день гибнет боец от гранаты неосторожное обращение мрази зад лижите Зе трусам
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16.09.2020 17:47
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Не гиньте ворогу на радість.
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16.09.2020 17:41 Ответить
Скорее всего убили.Но скрывают.Чтобы не сеять панику о прекращении перемирия.
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16.09.2020 17:41 Ответить
заготовка на кожен деньОккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6141
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16.09.2020 17:43 Ответить
Хто винен що брехунам немає віри ?))
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16.09.2020 17:46 Ответить
Вы что там в штабе охренели каждый день гибнет боец от гранаты неосторожное обращение мрази зад лижите Зе трусам
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16.09.2020 17:47 Ответить
паніку? яку нах паніку??? вам гівно ллють на голову!
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16.09.2020 19:29 Ответить
Приблизний переклад:
"Сєпари просто грались і випадково встановили розтяжку. Доказів, що вони це зробили спеціально, ними не надано, але ми це і так знаємо, бо...
...Триває всеохоплююче, всеосяжне, велике і блискуче нix#Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1258я"
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16.09.2020 17:48 Ответить
А після гри забули її зняти і дуже по цьому шкодують.
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16.09.2020 17:53 Ответить
Немає підтвердження, що щкодують, але ми в це віримо.
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16.09.2020 17:55 Ответить
нормально?
прямо все перестали осторожничать с гранатами...
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16.09.2020 17:49 Ответить
ЧудоОккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9177
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16.09.2020 17:49 Ответить
Ну так здесь вам не тут! В военных условиях армии коронавирус лечится F дней, нет, F много - пусть будет K, чтобы пять дней не перерасходовать зелёнку и вату!
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16.09.2020 17:58 Ответить
И вчера хлопец погиб от неосторожного обращения. Неужели на 7-м году войны с гранатами обращаться не научились?
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16.09.2020 17:54 Ответить
По всій ЛБЗ противник активно закопується і укріпл.вже особо не прихов.це...Задача-встигнути до осін.дощів та поки тихо..План такий-відходити не збираються ні куди,однак очікують,що рф поламає ЗЕ через коліно і відійдемо ми..
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16.09.2020 17:55 Ответить
Сучі сини та пристосуванці сидять на верхах цієї армії. Скоріше здадуть Україну в надії зберегти свої сраки в теплі, ніж будуть боротися до перемоги. Такі самі, ****, сраколизи як і на кацапії. Ті також під час "перемир'я" в Чечні втрати на небойові списували і всі язики в сраку позапихували. Це також стосується тієї половини армії, яка голосувала за блазня на виборах. Тепер жеріть ваше перемир'я, не подавіться.
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16.09.2020 17:56 Ответить
Ганьба! Зе... виродок зберігає перемир"я, а наші герої гинуть через необережне поводження зі зброєю. Та ще новий прокурор Тернопвльщини настільки "влився" в колектив, що факти... не підтвердилися. Мовля, не було потреби. Все одно він усіх підлеглих ї.. тиме, як свиней. А чого, хлопцеві 30 років. І всіх він десь там бачив. Інакше і такому віці й не можна. Гальо, Венедиктова, ти ще досі його не звільнила? То нахилися, понюхай! Однак, такий уже вкраїнський нарід. Локшину на вуха йому понавішують, і, сподвіається, що прийде новий "месія" із середовища заклятих кацапів. Мовляв, "какая разніца!
Утім не Зе-клоун, звісно, винен. Усього-на-всього, насктільки всіх дістав порох, який нині вже мріє не про про "європейську солідарність", а про продовження власного панування і таких негідників, як Олько Барна. Дайош черговий таранний тролейбус у Києві!
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16.09.2020 17:56 Ответить
Зе, ну может уже хватит вешать лапшу на уши, будь наконец мужчиной, скажи, что погиб от обстрелов, а не от неосторожного обращения с гранатой. Он что, первый день воюет, и не знает, как с гранатой обращаться, или первый раз её увидел??? Ну просто уже противно всю твою брехню слушать, просто не надо скрывать от народа правду, этим ты делаешь только лишь хуже для себя.
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16.09.2020 18:03 Ответить
Если бы с клоуном такое произошло, то народ 100% поверил бы насчёт неосторожного обращения с гранатой, потому, что он четырежды уклонист, а вот с воином - полнейший бред!
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16.09.2020 18:20 Ответить
Фикция Зеленского в действии! Он не знал, как закончить войну и теперь притягивает за уши люжь к своей концепции! Рано или поздно, лучше рано, эта конструкция рухнет и похоронит под собой остатки рейтинга популиста!
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16.09.2020 18:33 Ответить
и кто в это верит?!
дятлы,какое к чёрту неосторожное обращение,какие сердечные приступы?
с вас уже ржут все с обеих сторон
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16.09.2020 18:34 Ответить
/// ????????
В среду, 16 сентября, находящееся в зоне ООС село Заиченко Волновахского района Донецкой области Кабмин Украины исключил из списка населенных пунктов на линии соприкосновения и определил его в неподконтрольную зону.
Решение по селу Заиченко Кабмин принял на своем заседании. Теперь село входит в перечень населенных пунктов, в которых временно не действует власть Украины.
Это сделано внесением соответствующих изменений в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 № 1085 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.
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16.09.2020 20:17 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1306259907826548738 1 ч

Состоянием на 17-00 Обстрелов 11 ( 6 - стрелковое оружие 4- миномет 1 артиллерия 120+) Ответный огонь 9 (6- стрелковое оружие 3 - миномет) Ранено 3 Убит -1 Потери противника уточняются. Хомчак запретил артиллерии подавить огневую активность противника. Повідомлення ВК tZe
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16.09.2020 20:54 Ответить
вы фсё вретиии.
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17.09.2020 01:43 Ответить
 
 