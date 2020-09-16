Кравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об ОРДЛО как "их отдельной территории" и тот признал, что это территория Украины, - СМИ
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обратился к уполномоченному специальному представителю РФ в ТКГ Борису Грызлову с жестким требованием извиниться за слова об ОРДЛО как "их отдельной территории".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам, такое высказывание во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности вызвало жесткую реакцию со стороны первого президента Украины.
Кравчук подчеркнул, что такие заявления противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран "Нормандского формата", в том числе РФ, а "ОРДЛО - это территория Украины и такой всегда останется".
По словам собеседника агентства, Грызлов в свою очередь признал, что "ОРДЛО – это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины".
Кравчук указал, что Украина стремится к восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, всегда выполняла, и будет выполнять все решения и договоренности о прекращении огня, никогда не ставила под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо.
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так может пока кравчучке так поперло... пусть он потребует от грызлова срочного и безоговорочного вывода ихтамнетов с нашей территории ???
Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі, експрем'єр-міністр України Вітольд Фокін фактично виправдовує окупацію Криму Росією.
Свою позицію 87-річний Фокін озвучив в інтерв'ю телеканалу «112», який пов'язують з кумом російського президента Путіна Віктором Медведчуком.
«Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже, чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот» - сказав Фокін.
Почему до сих пор его не выгнали из ТКГ ?
Куда смотрят депутаты ?
це його бесправна обслуга
а Кравчук пытается изображать статус кво.
Лис уже не тот.
Про какие нормы права дед говорит? А что насчет нарушения основного мирного договора между Украиной и РФ, где признаются границы Украины и территориальная целостность? Дед о нем забыл или стыдливо помалкивает. Если сама Украина к этому договору не апеллирует, то кому еще в мире о нем вспоминать?
под задачу строительства коммунизма в новых условиях