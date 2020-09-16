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Грызлов (137) Кравчук (1160) переговоры (4780)

Кравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об ОРДЛО как "их отдельной территории" и тот признал, что это территория Украины, - СМИ

Кравчук потребовал от Грызлова извинений за слова об ОРДЛО как

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обратился к уполномоченному специальному представителю РФ в ТКГ Борису Грызлову с жестким требованием извиниться за слова об ОРДЛО как "их отдельной территории".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам, такое высказывание во время заседания рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности вызвало жесткую реакцию со стороны первого президента Украины.

Кравчук подчеркнул, что такие заявления противоречат нормам международного права, международным договорам Украины, Конституции Украины, нормам ООН и ОБСЕ, позиции стран "Нормандского формата", в том числе РФ, а "ОРДЛО - это территория Украины и такой всегда останется".

По словам собеседника агентства, Грызлов в свою очередь признал, что "ОРДЛО – это украинская территория и Минские договоренности призваны восстановить территориальную целостность Украины".

Кравчук указал, что Украина стремится к восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, всегда выполняла, и будет выполнять все решения и договоренности о прекращении огня, никогда не ставила под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его кому-либо.

Также читайте: Кравчук: Инспектирование под Шумами потребовал провести лично Козак

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Топ комментарии
+41
Хорошо отрежессированный спектакль!!!
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16.09.2020 18:18
+31
Великая перемога у зебилов... какой-то черт что-то там якобы сказал. Пока рогатые делают то что хотят, а зеля как комсомолец выполняет их хотелки.
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16.09.2020 18:18
+15
ухтышка!
так может пока кравчучке так поперло... пусть он потребует от грызлова срочного и безоговорочного вывода ихтамнетов с нашей территории ???
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16.09.2020 18:31
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Великая перемога у зебилов... какой-то черт что-то там якобы сказал. Пока рогатые делают то что хотят, а зеля как комсомолец выполняет их хотелки.
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16.09.2020 18:18 Ответить
неправда ваша. ща зебик попудрит старого коммуниста, бо тот , чего доброго испортит"дружественные " взаимоотношения с лаптеунтией, бо в противном случае йьон потеряет 73% ваты, тада хоть самому прийдется ехать... а хоть и в Ферганскую долину... - там позабористей (вата)...
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17.09.2020 01:18 Ответить
Хорошо отрежессированный спектакль!!!
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16.09.2020 18:18 Ответить
первое что в голову пришло
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16.09.2020 18:25 Ответить
и шо диду новую тележку "Кравчучку" подарили.... прям таки подвиг 10 Геракла...
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16.09.2020 19:01 Ответить
На нари, а флот поверни в Одесу.
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16.09.2020 18:58 Ответить
Кравчука имеют куда только можно, но он жестко отвечает, не вынимая изо рта.
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16.09.2020 18:23 Ответить
Але ж ти, старий маразмат, хочеш зробити там дамбаську республіку, минуючи Конституцію України, в якій прописана унітарність держави.
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16.09.2020 18:29 Ответить
ухтышка!
так может пока кравчучке так поперло... пусть он потребует от грызлова срочного и безоговорочного вывода ихтамнетов с нашей территории ???
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16.09.2020 18:31 Ответить
Плевать, что там говорят всякие путинские отморозки за пределами Украины... Гораздо опаснее, когда наши местные путинские холуи открыто подпевают кремлю, открыто сдают Украину кремлёвской шизоидной крысе...
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16.09.2020 18:32 Ответить
а когда Кравчук про Крым спросит???
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16.09.2020 18:32 Ответить
А вибачень від Гризлова за те, що він фінансував тітушню в Одесі та Харкові ти не хочеш? Чи альцгеймер пам'ять відняв?
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16.09.2020 18:37 Ответить
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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16.09.2020 18:37 Ответить
ВОТ ЕЩЁ ОДНА ГНИДА, после того что США помогает Украине , ВАРНЯКАЕТ
Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі, експрем'єр-міністр України Вітольд Фокін фактично виправдовує окупацію Криму Росією.

Свою позицію 87-річний Фокін озвучив в інтерв'ю телеканалу «112», який пов'язують з кумом російського президента Путіна Віктором Медведчуком.

«Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже, чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот» - сказав Фокін.
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16.09.2020 18:40 Ответить
Вообще это скандальное заявление .
Почему до сих пор его не выгнали из ТКГ ?

Куда смотрят депутаты ?
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16.09.2020 18:41 Ответить
в ротяку зеленському вони заглядають.
це його бесправна обслуга
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16.09.2020 18:44 Ответить
у нее там ЯО, а флот - то таке
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17.09.2020 01:38 Ответить
Уж лучше бы Кравчук от Грызла потребовал компенсацию за использование "кравчучек" без патента в РФ! Пользуются на просторах СНГ все,а Кравчуку и копейки не капает! Где справедливость?!
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16.09.2020 18:48 Ответить
Цей пост шедевр. Пане Кравчук! дійсно, захистіть право на винахід. Лампочка Ілічча.
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16.09.2020 22:19 Ответить
кравчук вже майже герой,старий тридвараз
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16.09.2020 18:53 Ответить
"Источник,близкий к переговорам"? "грызлов извинился..." Это ни о чём. Старого пердуна зелень хочет хоть как-то оставить в легитимном поле,пока его на части не порвали.
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16.09.2020 18:57 Ответить
Антикоронавирусный бейджик победил Грызлова - хорошая сказочка, а теперь под шумок - убрать непонравившиеся кремлёвцам слова из закона о местных выборах.
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16.09.2020 19:07 Ответить
Дипломатия - искусство возможного. Кравчук поступил правильно , а Грьізлов бьіл вьінужден публично обтечь , чему в Кремле не радьі , но сделать ничего не могут. Не нужно преуменьшать єффект давления на Кремль , санкции работают.
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16.09.2020 19:45 Ответить
Битва деменций.
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16.09.2020 20:04 Ответить
Розігрують ********** багатоходівку.
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16.09.2020 21:46 Ответить
Фокин еще не сказал свое слово
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16.09.2020 21:55 Ответить
за фокина все сказала его онука
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16.09.2020 22:37 Ответить
они уже не прячутся и не стесняются.
а Кравчук пытается изображать статус кво.
Лис уже не тот.
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16.09.2020 22:36 Ответить
заявления противоречат нормам международного права,Источник: https://censor.net/ru/n3219728

Про какие нормы права дед говорит? А что насчет нарушения основного мирного договора между Украиной и РФ, где признаются границы Украины и территориальная целостность? Дед о нем забыл или стыдливо помалкивает. Если сама Украина к этому договору не апеллирует, то кому еще в мире о нем вспоминать?
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17.09.2020 00:07 Ответить
Да нах вообще время тратить на эти переговоры. Окопаться и бамбить орков до смерти *****, а там посмотрим.
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17.09.2020 00:11 Ответить
А ШО КРАВЧУК ДО СИХ ПОР КГБЭШНЫЙ !?)
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17.09.2020 00:45 Ответить
КГБэшный или нет, но ш о подэсбэушный , то да... невеличку хатинку в Альпах. Еще долго отрабатывать нужно... КТо бы подсказал... Скока чэснi прэзыденски зарплат нужно на такую...хатынку...
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17.09.2020 01:24 Ответить
подсказываю: не нужно отрабатывать, это золото партии
под задачу строительства коммунизма в новых условиях
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17.09.2020 01:42 Ответить
ууу, зрадулечка.
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17.09.2020 01:57 Ответить
Из "междукапельного" Рэмбо рисуют. Просто смешно.
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17.09.2020 12:40 Ответить
 
 