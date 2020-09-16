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СБУ (19468) ВКонтакте (61) Лозинский Роман (39)

Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине

Нардеп

Народный депутат фракции "Голос" Роман Лозинский требует, чтобы СБУ отреагировала на возобновление работы в Украине российской социальной сети "ВКонтакте". Она уже несколько дней доступна на смортфонах украинцев.

Об этом Лозинский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Обратился в СБУ с требованием отреагировать на возобновление работы "ВКонтакте" в Украине. Уже несколько дней соцсеть агрессора доступна на смартфонах Украинская без VPN. Они открыто это рекламируют", - написал Лозинский.

Депутат предполагает, что скоро возобновить свою работу могут и другие российские интернет-сервисы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обновления мобильного приложения "ВКонтакте" нацелены на сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины, - СНБО

"Сегодня направил обращение в Службу Безопасности с просьбой официально обратиться к Apple и Google с требованием удалить ВК из каталогов AppStore и GooglePlay для пользователей из Украины. Прецеденты есть. Поэтому дальше дело за нашими спецслужбами", - добавил Лозинский.

Нардеп Голоса Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы Вконтакте в Украине 01

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+32
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Ксеня



Брюссель. У столиці Бельгії, де-факто столиці ЄС, на стіні готелю з'явився надзвичайно зворушливий мурал - об'ємне зображення загиблого в бою з російськими окупантами всесвітньо відомого оперного співака,українця Василя Сліпака.
Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине - Цензор.НЕТ 3008
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16.09.2020 19:02
+19
вічна пам"ять Міфу...вічна шана генію і патріоту!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
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16.09.2020 19:07
+16
Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине - Цензор.НЕТ 4481
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16.09.2020 19:10
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Правила форума Совет форумчан
закрити геть те гівно..
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16.09.2020 18:54 Ответить
А как так могло случиться что ВК опять доступно в Украине?

Кто виноват?
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16.09.2020 18:54 Ответить
А где доступно?
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16.09.2020 18:57 Ответить
Статью прочитайте
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16.09.2020 18:59 Ответить
Зачем мне эта статейка, у меня не доступно, только с vpn.
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16.09.2020 20:19 Ответить
Так любая кацапсячая сеть доступна через VPN. Сам захожу что бы подразнить вату.
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16.09.2020 19:08 Ответить
Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине - Цензор.НЕТ 4481
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16.09.2020 19:10 Ответить
Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 2575
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16.09.2020 21:21 Ответить
Кто,кто? Сопля й Дерьмак,й тут заробляють.
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16.09.2020 19:18 Ответить
А як так трапилося, що риги знову при владі?
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16.09.2020 19:32 Ответить
Кто-кто? С Б У.
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16.09.2020 20:05 Ответить
Раньше через VPN квонтакте тоже был доступен, сейчас же они этот VPN просто вшили в свое приложение, которое распространяют через магазины Гугл и Эппл.

Виноваты - кацапские разработчики.
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16.09.2020 20:47 Ответить
Вот и сидите в вашей раше
А украинцам это козломордые ВК ОК ни к чему
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16.09.2020 19:01 Ответить
http://ehorussia.com/new/node/21673 http://ehorussia.com/new/node/21673

Знаете, люди, которые в Украине запретили российские соцсети вроде "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.Ru заслуживают звания героев. Это было абсолютно правильным решением, потому что физическое хранение всей информации и данных этих соцсетей осуществляется на территории России, а значит, вся переписка украинских граждан уходит в Кремль.
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16.09.2020 19:18 Ответить
Та кому в кремле нужна та переписка....А в фейсбуке российской ботвы намного больше чем в ВК, и ничего, глотаем.Кто привык пялиться в телевизор-тот и в интернете находит те же самые кнопки
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16.09.2020 20:20 Ответить
********** и под Украинскими флагами, больше чем достаточно, даже на "Цензор зЕ"!
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16.09.2020 20:32 Ответить
Нах. звідси, шльондра кацапська!
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16.09.2020 19:02 Ответить
Можно еще под знак "Обрыв" ездить и вспоминать барыгу. Это, кроме всего прочего, еще вопрос внутренней культуры. Человек яндексом пользоваться не будет хотя бы из чувства брезгливости.
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16.09.2020 19:03 Ответить
яндекс браузер..єто гениальное изобретение..
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16.09.2020 19:03 Ответить
я бы даже сказал генитальное
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16.09.2020 19:15 Ответить
Кому и язЕлох - призЕдент...
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16.09.2020 20:34 Ответить
Кокошниця, ти не знаєш значення цього слова. Велика українське слово, а на вашому нарєчії це БОЛЬШАЯ.
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16.09.2020 19:07 Ответить
Да с твоей параши уже сделали северную корею и назыается она мордор (по документам РФ)
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16.09.2020 19:10 Ответить
Это еще он не знает, что есть такие провайдеры, что вообще не блокировали и ранее
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16.09.2020 18:59 Ответить
А Вы назовите , если знаете
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16.09.2020 19:02 Ответить
нет смысла, в стране, где правохоронительная система
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16.09.2020 19:36 Ответить
WNet.
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16.09.2020 22:35 Ответить
Ну, якщо Зеленський зберігає свої файли на Яндекс-диску, то що тут дивного?
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16.09.2020 19:01 Ответить
Как раз в ЭТОМ ничего удивительного нет.
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16.09.2020 19:03 Ответить
Кацапка : брысь в рашу
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16.09.2020 19:03 Ответить
Вали в лаптєстан зі своїм **********, курва в кокошніку.
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16.09.2020 19:05 Ответить
в какашнiку )) у кацапiв насправдi какшнiк.
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16.09.2020 20:11 Ответить
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr
Ксеня



Брюссель. У столиці Бельгії, де-факто столиці ЄС, на стіні готелю з'явився надзвичайно зворушливий мурал - об'ємне зображення загиблого в бою з російськими окупантами всесвітньо відомого оперного співака,українця Василя Сліпака.
Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине - Цензор.НЕТ 3008
показать весь комментарий
16.09.2020 19:02 Ответить
вічна пам"ять Міфу...вічна шана генію і патріоту!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
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16.09.2020 19:07 Ответить
Я живу в Одессе в доме от Кадор груп.,на Таираво.здесь штук 9 домов от Кадора.,и на каждом на доме на флагштоке 5 лет был Украинский флаг.сегодня не знаю в чем дело но флагов нет... совпадение?
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16.09.2020 19:02 Ответить
Задайте им вопрос
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16.09.2020 19:04 Ответить
онр наступила..
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16.09.2020 19:04 Ответить
С середины лета 14-го года часто ходил (практически каждый день на работу) тут в футболках с украинской символикой, привезённых после отпуска в Украине, чем реально бесил здешнюю вату. После того как вы выбрали клоуна, реально нет желания их носить на публике...
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16.09.2020 22:31 Ответить
Нормальные люди всё равно не зайдут на подобные помойки,а конченых в Украине к сожалению ещё много. 73% тому порукой.
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16.09.2020 19:05 Ответить
вконтакте только через впн работает..
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16.09.2020 19:05 Ответить
И что, у кого то может вызвать проблемы этот впн в течении 5 минут организовать? (как дети малые - ей богу )
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16.09.2020 19:14 Ответить
ни у кого не вызовет проблем зайти на порнуху,

но это не повод крутить порнуху в дневное время по общенациональным телеканалам
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16.09.2020 19:18 Ответить
Брысь в козломордию
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16.09.2020 19:20 Ответить
хрень не пиши. большинство не будет заморачиваться с анонимайзерами, прокси и так далее,большинство, особенно среднего и пожилого возраста просто тупо не понимает, что это такое.
практика последних лет показала, что запрет на рашистский продукт помог серьезно уменьшить его влияние.
большинство им пользовалось по привычке и патаму шо привыкли и не будут специально прилагать усилий, чтобы обойти запрет для сайтов паРаши.
неокрепшие умы ЗеБилов и прочих малороссов нужно ограждать от рашистского говна, иначе они тащут все в рот без разбора.
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16.09.2020 19:56 Ответить
То, о чем #КавказЦентр говорит и предупреждает уже много-много лет: "Телеграм", "Вконтакте", "Одноклассники" и пр. это подразделения #Лубянки.

Цифровой концлагерь и цифровое оружие https://aillarionov.livejournal.com/1203280.html
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16.09.2020 19:16 Ответить
а телеграм тут до чого?
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16.09.2020 20:16 Ответить
А как технически запретить качать рашкинские проги в смартфоне?
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16.09.2020 19:17 Ответить
Зелено гимно ради победы на местных выборах и колорадские ленты разрешит
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16.09.2020 19:18 Ответить
Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 9389
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16.09.2020 20:12 Ответить
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16.09.2020 22:32 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Кривосудие. 2 года ГУЛАГа за пост в соцсети. Жительницу #Ингушетии 24 летнюю Жарадат Евлоеву бросили в тюрьму за то, что она 5 лет назад (!) на стр. в ВК разместила публикацию "оправдывающую нападение на редакцию Шарли Эбдо" из-за каррикатур на пророка (алейхи салату васалам)
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16.09.2020 19:19 Ответить
Васадзе ( ЗАЗ) ВООБЩЕ ОФУЕЛ? ОН ЗАБЫЛ ЧТО В УКРАИНЕ АГРЕССОР РАША ?

КРОСОВЕР RENAULT ЗБИРАТИМУТЬ В УКРАЇНІ В КООПЕРАЦІЇ З РОСІЄЮ
На Запорізькому автомобілебудівному заводі (ЗАЗ) збиратимуть купе-кросовери Renault Arkana з російських машинокомплектів.
Про це повідомляється на сайті Renault Ukraine.
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16.09.2020 19:19 Ответить
там еще скоро ладу Веста будут собирать.
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17.09.2020 07:33 Ответить
Боротьба триває...
І скільки ж уже можна влаштовувати колотнечу в країні ?
Так набридло..
В нас є один ворог. Замість боротьби з ним, в нас ще і власні распрі.
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16.09.2020 19:19 Ответить
Я так понимаю, что в этом контакте тусуются все комментаторы этой ветки
Ну, кроме меня конечно
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16.09.2020 19:25 Ответить
Честно говоря, оно нах не надо.
Но, заодно за каким то хреном под раздачу попали технические мануалы на мейлу и шикарные архивы фотодокументов.
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16.09.2020 19:30 Ответить
То есть московитских сепаров в Раде и на важных должностях они не видят, а вк их смущает... мда...
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16.09.2020 19:26 Ответить
Щас проверил - не заходит
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16.09.2020 19:27 Ответить
Тебе это тяжело.
Вот, значит депутатский корпус таки отражает средний уровень населения, а не самое дно.
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16.09.2020 19:33 Ответить
А навіщо тоді цілі підрозділи в СБУ, щоб до них зверталися на закриття московського гавна під час війни? Чи вже знята заборона зеленими малоросами?
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16.09.2020 19:36 Ответить
Точно подмечено. Я тоже перестал пользоваться Фейсбуком когда туда хлынула толпа с вк и ок.
Уровень развития людей определяют его, которую они используют.
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16.09.2020 19:51 Ответить
хрень не пиши. большинство не будет заморачиваться с анонимайзерами, прокси и так далее.
практика последних лет показала, что запрет на рашистский продукт помог серьезно уменьшить его влияние.
большинство им пользовалось по привычке и патаму шо привыкли и не будут специально прилагать усилий, чтобы обойти запрет для сайтов паРаши.
неокрепшие умы ЗеБилов и прочих малороссов нужно ограждать от рашистского говна, иначе они тащут все в рот без разбора.
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16.09.2020 19:54 Ответить
Зе-Чмо

Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 5046
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16.09.2020 19:50 Ответить
О, кацапская агентура уже заспамила мои технические рекомендации, как надо поступать в подобных ситуациях.
Небось те, кто рвет на груди вышиванку, но перевести рашпиль на украинский не в состоянии.
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16.09.2020 19:56 Ответить
13.09.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Очередной коррупционный скандал в партии "Слуга народа". В результате многомесячной операции НАБУ, на получении взятки для своего депутата, задержан помощник депутата "СН" Александра Юрченко. Все доказательства есть, но генеральный прокурор Венедиктова не дает санкции на задержание Юрченко.
Зеленский\Ермак негласно дали дали разрешение на снятие блокировки с российской социальной сети "ВКонтакте".
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16.09.2020 20:14 Ответить
А, что такое ВКонтакте? Сайт радиолюбителей?
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16.09.2020 20:32 Ответить
Несколько десятков групп радиолюбителей есть.
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16.09.2020 20:37 Ответить
Нафиг эти вконтакте и одноклассники, есть же украинские аналоги. Зырим, выбираем, юзаем:
UkrOpen обсуждение новостей с друзьями, вообще и по жизни
Ц.укр перезалив скоего контента "вконтакте". Убого
ukrface.com.ua 50 500 чел, жалкое подобие вконтакте
Українці пользователей 20 тысяч, ни музыки, ни фильмов
Та неее, то мертвые тусовки, как сидел на вконтакте и одноклассниках, так и буду сидеть)))
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16.09.2020 20:35 Ответить
Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 7282

Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 2987
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16.09.2020 20:54 Ответить
Lan.ua тоже без vpn в открытую пускает на сайт vk.com.
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16.09.2020 22:43 Ответить
Поддержка ответила, что все в порядке и все функционирует в рамках Закона.
Слов нет. СБУ спи спокойно.
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16.09.2020 22:53 Ответить
Трассировка маршрута к vk.com [87.240.139.194]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс RT-AC68U-C518 [192.168.0.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms gw-c7604.lan.ua [92.249.102.1]
3 1 ms 1 ms 2 ms out.world.lan.ua [31.43.120.245]
4 20 ms 19 ms 19 ms msk-m9-cr3.irb-1523.rascom.as20764.net [80.64.103.16]
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 28 ms 28 ms 28 ms 80.64.103.135.rascom.as20764.net [80.64.103.135]
7 30 ms 30 ms 31 ms srv226-191-240-87.vk.com [87.240.191.226]
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 30 ms 31 ms 29 ms srv194-139-240-87.vk.com [87.240.139.194]
Трассировка завершена.
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16.09.2020 22:50 Ответить
это зе лично тайком разрешил. после получения секретной шифровки из кримля лично от пу.
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17.09.2020 02:06 Ответить
Отак "тихою сапою" Зелене Гавно з своїми зебілами-малоросами повертають в Україну "русский мир".
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17.09.2020 09:07 Ответить
 
 