Из-за COVID-19 на Киевщине закрыты на карантин 25 школ и 11 детсадов, - ОГА

По состоянию на 15 сентября в Киевской области зафиксированы 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогов и учеников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

На самоизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях (2 945 учащихся).

Полностью переведены на дистанционную форму обучения 25 учреждений общего среднего образования, в которых 11 140 учеников:

- Васильковский район: Васильковская СОШ №1, №2, Васильковские УВК №4 и №8, Васильковские академические лицеи "Престиж" и "Успех", Застугнянская СОШ;

- Переяслав-Хмельницкий район: Переяславская ООШ I-III ст. №7, Свитанковское НПО, Хоцкивськая СОШ, Цибливская СОШ, Великокаратульськая СОШ;

- Барышевская ОТГ: Сезенкивский ЗЗСО, Корживская ООШ I-III ст .;

- Фурсовской ОТГ: Пищикивский НПК;

- Яготинская СОШ I-III ст. №3;

- Барышевский район: Семеновская ООШ I-III ст .;

- Белоцерковский район: Белоцерковская ООШ I-III ст. №19, Белоцерковская СШ I-III ст. №1 с углубленным изучением славянских языков, Белоцерковское НПО "Первая гимназия", Белоцерковский частный УВК "Мицва - 613";

- Обуховский район: Первомайска филиал ОНЗ Старобезрадичивская ООШ I-III ст .;

- Студеникивская ОТГ: Студеникивский ОЗЗСО I-III ст .;

- Кагарлицкий район: Горохуватская ООШ I-II ст .;

- Киево-Святошинский район: Софиевско-Борщаговский УВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 19 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

С 16 сентября с двухнедельной изоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.

Кроме того, в области на карантин закрыто 11 детских садов из 686 действующих. В этих заведениях обнаружили больными 21 взрослого и 1 ребенка. Лица, контактировавшие с ними проходят ПЦР-тестирование.

Также читайте: Кабмин разрешил работу школ и детсадов в "красной" зоне с ограничениями