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Из-за COVID-19 на Киевщине закрыты на карантин 25 школ и 11 детсадов, - ОГА

Из-за COVID-19 на Киевщине закрыты на карантин 25 школ и 11 детсадов, - ОГА

По состоянию на 15 сентября в Киевской области зафиксированы 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогов и учеников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

На самоизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях (2 945 учащихся).

Полностью переведены на дистанционную форму обучения 25 учреждений общего среднего образования, в которых 11 140 учеников:
- Васильковский район: Васильковская СОШ №1, №2, Васильковские УВК №4 и №8, Васильковские академические лицеи "Престиж" и "Успех", Застугнянская СОШ;
- Переяслав-Хмельницкий район: Переяславская ООШ I-III ст. №7, Свитанковское НПО, Хоцкивськая СОШ, Цибливская СОШ, Великокаратульськая СОШ;
- Барышевская ОТГ: Сезенкивский ЗЗСО, Корживская ООШ I-III ст .;
- Фурсовской ОТГ: Пищикивский НПК;
- Яготинская СОШ I-III ст. №3;
- Барышевский район: Семеновская ООШ I-III ст .;
- Белоцерковский район: Белоцерковская ООШ I-III ст. №19, Белоцерковская СШ I-III ст. №1 с углубленным изучением славянских языков, Белоцерковское НПО "Первая гимназия", Белоцерковский частный УВК "Мицва - 613";
- Обуховский район: Первомайска филиал ОНЗ Старобезрадичивская ООШ I-III ст .;
- Студеникивская ОТГ: Студеникивский ОЗЗСО I-III ст .;
- Кагарлицкий район: Горохуватская ООШ I-II ст .;
- Киево-Святошинский район: Софиевско-Борщаговский УВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 19 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

С 16 сентября с двухнедельной изоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.

Кроме того, в области на карантин закрыто 11 детских садов из 686 действующих. В этих заведениях обнаружили больными 21 взрослого и 1 ребенка. Лица, контактировавшие с ними проходят ПЦР-тестирование.

Также читайте: Кабмин разрешил работу школ и детсадов в "красной" зоне с ограничениями

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Топ комментарии
+1
Пусть лучше люди заражаются и дохнут?
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16.09.2020 19:24
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Странно, что вообще открыли. Только народ взбудоражили, да вынудили тратиться на новые причандалы для школы...
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16.09.2020 19:11 Ответить
Пусть лучше люди заражаются и дохнут?
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16.09.2020 19:24 Ответить
Дома заражаются? Ты внимательно мой пост читал?
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16.09.2020 19:27 Ответить
ты еврей? та докторам не о.бес. юес печивааюбт ни черта
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16.09.2020 19:29 Ответить
А ты?
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16.09.2020 19:31 Ответить
а вы?
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16.09.2020 19:37 Ответить
С какой целью интересуешься? Детская травма? Или просто нацист?
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16.09.2020 19:39 Ответить
да, национал-социалимт
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16.09.2020 19:45 Ответить
"Странно, что открыли"... если это про дома, то я аист
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16.09.2020 19:30 Ответить
Если б не открыли, то сидели б дети дома и не заражались. Что ты кипишуешь?
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16.09.2020 19:30 Ответить
Ну так научись выражать свои мысли так, что б это было понятно и не имело нескольких вариантов трактовки
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16.09.2020 19:32 Ответить
Научись читать, а не выдумывать смысл.
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16.09.2020 19:33 Ответить
извините, но бред сумасшедших читать не обучен
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16.09.2020 20:27 Ответить
Как самокритично ты психанул
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16.09.2020 20:31 Ответить
давай побольше зараженных при мншее докторов
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16.09.2020 19:27 Ответить
 
 