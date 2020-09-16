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Заключенные распивали алкоголь в СИЗО Ужгорода: прокуратура выявила и другие нарушения и требует устранить их за месяц

Заключенные распивали алкоголь в СИЗО Ужгорода: прокуратура выявила и другие нарушения и требует устранить их за месяц

Закарпатская областная прокуратура проверила состояние соблюдения сотрудниками ГУ "Закарпатское учреждение исполнения наказаний (№ 9)" законодательства при содержании заключенных и осужденных лиц, а также законодательства, регламентирующего порядок использования работниками учреждения оружия и спецсредств.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры, в результате выяснилось, что сотрудники "допускали нарушения требований уголовно-исполнительного и иного законодательства, в частности в части обеспечения режимных требований".

В частности, администрация СИЗО не выполняла положения ст. ст. 7, 8 Закона Украины "О предварительном заключении" в части организации постоянного наблюдения за взятыми под стражу лицами и их раздельного содержания.

Прокуроры зафиксированы случаи, когда заключенные закрывали смотровые глазки одеждой, что "препятствовало работникам УИН осуществлять визуальный контроль за их поведением". Кроме того, иногда заключенные, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, содержатся в одной камере с ранее судимыми.

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"Закарпатская областная прокуратура указала на необходимость выявления путей поступления на режимную территорию Закарпатского УИН № 9 запрещенных предметов и установления причастных к этому работников", - отмечается в сообщении.

К тому же руководство УИН издало незаконный приказ, предусматривающий создание "квалификационной комиссии", уполномоченная допускать новых работников учреждения без профессиональной подготовки к работе, связанной с использованием огнестрельного оружия.

"Учитывая выявленные факты нарушений, прокуратура внесла два указания по их устранению и недопущению в будущем, и отмене незаконного приказа и привлечения виновных должностных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, проверка была инициирована в конце июля 2020 года после публикации в интернете фотографий, на которых заключенные изображены с запрещенными в учреждении вещами: мобильными телефонами и алкогольными напитками.

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Топ комментарии
+10
прокуратура требует вынести пустые бутылки))))))
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16.09.2020 19:01
+6
Фотка из платной камеры !😀😀😀
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16.09.2020 18:59
+6
не тюрьма а курорт .. база отдыха..
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16.09.2020 19:03
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Фотка из платной камеры !😀😀😀
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16.09.2020 18:59 Ответить
Для платной слишком убого. Наверно, потому и спалились.
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16.09.2020 19:00 Ответить
а в чем новость, и что только там...- вопрос только есть кэш или нет....- а так "занесут" любэ...
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16.09.2020 18:59 Ответить
Алкоголь? Серьезно? Среди "запрещенных предметов" там может быть не только алкоголь, а вообще всё, что угодно, включая праституток.
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16.09.2020 18:59 Ответить
Ніколи такого не було і от знову.
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16.09.2020 19:00 Ответить
прокуратура требует вынести пустые бутылки))))))
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16.09.2020 19:01 Ответить
"Заключенные распивали алкоголь в СИЗО Ужгорода: прокуратура ..... и требует устранить их за месяц" - народ нормально затарився!
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17.09.2020 07:53 Ответить
Тут осталось лишь выяснить сумму,которую получили все причастные цирики.
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16.09.2020 19:02 Ответить
не тюрьма а курорт .. база отдыха..
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16.09.2020 19:03 Ответить
Кули,за все оплочено...
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16.09.2020 19:21 Ответить
Еще 30 дней кутежа прокуратура оставила.
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16.09.2020 20:03 Ответить
ну и што? а может это по программе малюськи? и они хорошо заплатили по тарифу???
плюс пустые бутылки пойдут на ремонт камер для всех?
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16.09.2020 19:04 Ответить
Малюська,а ви не пробували слона завести у СІЗО?!...
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16.09.2020 19:05 Ответить
Есть месяц .
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16.09.2020 19:07 Ответить
А может они родниковую воду с водочных бутылок пили. Когда собаки делать нечего- она яйца лижет.Так и эта власть.Проблема,до, ть
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16.09.2020 19:07 Ответить
"Заключенные распивали алкоголь в СИЗО Ужгорода: прокуратура требует устранить их за месяц." ВЫПЬЮТ, ЗА МЕСЯЦ-ТО!
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16.09.2020 19:10 Ответить
Уверен, выпьют раньше
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16.09.2020 19:11 Ответить
Сформулирую по-другому,президент и главный мент-в курсах от такого безобразия в платных казиматах?
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16.09.2020 19:11 Ответить
VIP-камера от министра юстиции Малюска. .Что не так?
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16.09.2020 19:11 Ответить
А то вони раніше не знали, що туди заносять...
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16.09.2020 19:13 Ответить
Всьо включено, раз камери платні...
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16.09.2020 19:15 Ответить
От через месяц допьют, - и закончат!)))
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16.09.2020 19:16 Ответить
Это был он месяца два назад ))
Обычное дело для закарпатских наркоторговцев и бандитов.
На фото бандиты из группировки, которая воевала с бандой блюка, криминального перца (не могу назвать авторитетом насильника), который сейчас возглавил бют
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16.09.2020 19:19 Ответить
еще месяц можно бухать. А чего бы и нет? В сизо -обычные граждане, имеющие право.
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16.09.2020 19:25 Ответить
Много бухла, поэтому срок месяц.
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16.09.2020 19:27 Ответить
Нормально чалятся, басота ))
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16.09.2020 19:33 Ответить
Гуманна прокуратура дала місяць часу на то, щоб все допити.
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16.09.2020 19:34 Ответить
А чего бы и нет? гулять так гулять: купил камеру, позвал братанов, начальство сбегало за вискарём, и всё ок!
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16.09.2020 19:43 Ответить
фоткали вертухаи в розовых кружевных труселях...
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16.09.2020 19:55 Ответить
Поэтому им идет год за два по закону гади
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16.09.2020 20:01 Ответить
ще цілий місяць бухати)
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16.09.2020 20:21 Ответить
Если установили закончить это в течение месяца, то весь этот срок заключенные могут ещё продолжать бухать? Такая лафа тоже, наверное, не за бесплатно? Во как у нас принимаются нормативные документы!
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16.09.2020 20:30 Ответить
вобще партии "служки" нужно готовить туда экскурсию!!
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16.09.2020 20:39 Ответить
"накрал, в тюрьму, вьіпил.... романтика" (с)
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17.09.2020 01:35 Ответить
 
 