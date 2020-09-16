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депутат (3277) транспорт (1653) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620)

Некоторые народные депутаты ездят на работу на общественном транспорте и жалуются на музыку в маршрутках, - Разумков

Некоторые народные депутаты ездят на работу на общественном транспорте и жалуются на музыку в маршрутках, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что некоторые народные депутаты ездят на работу общественным транспортом.

Об этом политик сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, улучшится ли ситуация с загруженностью транспортом правительственного квартала, если запретить народным депутатам пользоваться автомобилями, разумков сказал: "Я думаю, что нет, потому что многие ездят с водителями, и они не оставляют машины. Есть те, кто приезжает на общественном транспорте. Это не байки, это реальность". Однако фамилии этих депутатов он не назвал.

"И это даже не один, не два, не три народных депутата. Действительно, пользуются общественным транспортом", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва ВР, - Разумков

Он утвердительно ответил на уточнение, идет ли речь о депутатах от "Слуги народа". "Я могу говорить о трех лицах, которые, я точно знаю, что они пользуются общественным", - заявил председатель ВР.

Разумков также привел пример, что одна народный депутат "очень жаловалась на ту музыку, которая звучит в маршрутках".

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Топ комментарии
+27
Ой .. фамилии скажите, посмеяться хочется с "нищебродов", рассмешил.. ой не могу... рассмешил.. падлюка
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16.09.2020 19:26
+22
Разумков стал подрабатывать рассказывая анекдоты?
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16.09.2020 19:32
+18
Блин, а кто из депутатов приезжает на велосипеде ? как в Европе ?
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16.09.2020 19:28
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хахахаххахахаха
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16.09.2020 19:25 Ответить
Ой .. фамилии скажите, посмеяться хочется с "нищебродов", рассмешил.. ой не могу... рассмешил.. падлюка
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16.09.2020 19:26 Ответить
слишком известные фамилии..
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16.09.2020 19:31 Ответить
Дубинский!!!! Угадал????
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16.09.2020 19:42 Ответить
разумков ,ти краще розкажи чого твій начальник на лісапєді не їздить на роботу! Йому ж класний електровелік подарувала президент Естонії
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16.09.2020 19:51 Ответить
поц твоє москальське квакання навіть не вітповідає нормам москальської ґовірки... І ти з цим суржиком пхаєшся до УКРАЇНЦІВ?
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16.09.2020 21:11 Ответить
Ты че дебил? или ты каждый день в общаке ездишь с депутатами ВР?.. ну ка посмеши меня чучело!
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16.09.2020 22:40 Ответить
дебіл андґруша це ти... і не тому що не впізнаєшь депутатів в метро, а тому що ти сам-себе вважаєшь бидлом, а йх cвоїми панами
ЛЮДИ вважають депутатів НАЙМАНИМИ ТИМЧАСОВИМИ ПРАЦІВНИКАМИ яких НАРОД призначив виконувати обов'язкі посадові в ВР.
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17.09.2020 06:54 Ответить
Ну ты и клоун , смешной... )) А ну как пойди своего найманого працівника звільни , ну хоть одного я посмотреть бы хотел на это)) Картина маслом)) Заходит Джохан и уволняет мэра города своего ... Ты действительно ТУПОЙ!?))
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17.09.2020 10:13 Ответить
дебіл це ти - і це ОЧЕВИДНО
1) в Україні берів НЕМА -просто не існують!! Так що ..
2) найнятого працівника як і голову міськради призначають та звільняють згідно ЗАКОНА і хто прзначав - той і знімає.
3) Голова ради призначається на РОБОТУ після обрання на 4-5років а не довічно-до звільнення.
ти-БИДЛО вважаєшь що тобою керують-командують тому бидлом і залишишся назавжди , а люди призначають-обирать собі ТИМЧАСОВИХ РОБІТНИКІВ для виконання посадових обов'язків і МАЮТЬ ПРАВО ВИМОГАТИ виконання роботи і мають право ЗВІЛЬНЯТИ як обране виявилось нездатним.
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17.09.2020 11:21 Ответить
Ну так давай иди уволь какого нибудь начальника власть имущего (МЭРА) уволишь отпишись будь ласка И я тебя огорчу всеми нами управляю при помощи законов ! или ты не подчиняешься законам?)))) Так что не весели меня и людей тоже.. великий ты увольнитель)) Сильно твои хотелки удовлетворили властьимушие? Приведи пример из личной практики будь ласка!
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17.09.2020 11:42 Ответить
Блин, а кто из депутатов приезжает на велосипеде ? как в Европе ?
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16.09.2020 19:28 Ответить
Та шо там депутаты! Сам вiслюк. А шо?
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16.09.2020 19:36 Ответить
А для вас я никто,
Как и вы для меня.
Я плюю на закон.....

***** и его б в лагеря.
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16.09.2020 19:29 Ответить
Ну что это за нардепы? прямо по-народному - на работу в маршрутке! Это никуда не годится, в прошлых созывах такого не было, куда катится страна?
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16.09.2020 19:31 Ответить
***
депутат садится в маршрутку... даёт водителю мигалку и говорит:
- возле Верховной рады остановишь.... у меня машина сломалась...
- а за проезд?
- у меня льгота...и шарманку прикрути.. и рот захлопни...
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16.09.2020 19:50 Ответить
Разумков также привел пример, что одна народный депутат "очень жаловалась на ту музыку, которая звучит в маршрутках - водила шо-то буржуйское не по-русски включил, а она хотела шансон с Бутыркой и Воровайками".

fixed
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16.09.2020 19:31 Ответить
Разумков стал подрабатывать рассказывая анекдоты?
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16.09.2020 19:32 Ответить
Ясное дело ему лавры членограя спать не дают!
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16.09.2020 19:39 Ответить
"Сел депутат в маршрутку, а она ему как раз"
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16.09.2020 20:04 Ответить
Депутаты в общественном транспорте? Ты эти сказки будешь бабушкам на лавочке рассказывать, козел.
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16.09.2020 19:34 Ответить
Кто так низко пал?! Конкретно,фамилии в студию!!!Нет,ну это же надо,дожились!!! Депутан в общественном транспорте! Может он,стесняюсь спросить, ещё и в общественный туалет ходит???!!!
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16.09.2020 19:37 Ответить
як плющить та душить жаба недоумків це ж яким треба бути щоб усіх людей вважати ще падлючущим за себе?
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17.09.2020 06:58 Ответить
покидьків які крали-зловживали і продовжують красти називати елітою тому, що їхні мами-папи в часи жидокамуняцтва були номєнклатурою, якось ну дуже тупорило. то не еліта а мафіозна мішпуха,яка вже сіпається в передсмертних судомах
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17.09.2020 07:08 Ответить
На одном радиофоруме наблюдал, как народ всерьез обсуждает глушилки для маршрутного радио и трансмиттеры для того, чтоб заменить шансон в эфире своим музоном.
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16.09.2020 19:38 Ответить
А что прикольно я бы купил. Поставил бы какую-то гей озвучку из порно для водилы!
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16.09.2020 19:41 Ответить
Любой автомобильный трансмиттер "в прикуриватель" и питание 12В.
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16.09.2020 19:42 Ответить
Нужен от ЮСБ! где я тебе прикуриватель на пасажирском сидении найду?
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16.09.2020 19:55 Ответить
УСБ в общественном транспорте - стрёмная штука. Я б не советовал. А преобразователь питания с 5 на 12 вольт стоит гривень 50-70. Маленькая платка.
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16.09.2020 20:08 Ответить
Глушилка вообще из трех проводков собирается.
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16.09.2020 20:02 Ответить
Тогда скучно ехать. А так приличный музончик...
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16.09.2020 20:06 Ответить
Фига себе скучно. Включаешь глушилку когда он именно на шансон настраивает свою шарманку и выключаешь когда настраивает на другую станцию. Столько много новых выражений узнать можно.
Можно подлить масла в огонь, сочувственно поддакивая водиле - "довели страну, говорят хунта глушить шансон стала".
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16.09.2020 20:14 Ответить
А так на волне шансона Пинк Флойд или "Ленту за лентою"...
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16.09.2020 20:25 Ответить
Услышав такое он просто выключит радио. И слушать Пинк Флойд в маршрутке это как всей маршрутке показывать фотографию любимой.
Хотя. Было бы прикольно услышать на шансоне например такую https://www.youtube.com/watch?v=D_pJ-7YFQJE песню
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16.09.2020 20:45 Ответить
Так, или иначе цель будет достигнута - шансона не будет.
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16.09.2020 21:01 Ответить
Шансон он не в маршрутке - шансон в голове.
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16.09.2020 21:06 Ответить
Ну вот он пусть и остается в голове кацапов, а нам в транспорте он "нафиг не нужОн" (с).
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16.09.2020 21:07 Ответить
Если бы только в кацапских головах. В Ивано-Франковске доводилось слушать.
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16.09.2020 21:11 Ответить
А шо - там нема кацапов?
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16.09.2020 21:16 Ответить
В том то и дело, что тот кто слушал, кацапом не был.
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16.09.2020 21:21 Ответить
Классная группа и песня))
Вата порепається вся!
И за Пинк Флойд --- умно сказано....
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16.09.2020 21:37 Ответить
Плюсую. Про Пінк Флойд - так само не можна у маршрутці включити Burzum, наприклад. Занадто персональна музика для глибокого сприйняття
(хоча... під https://youtu.be/thA4sU2OR9Q ось цей кавер можна їхати вночі неоновими вулицями міста)
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17.09.2020 12:47 Ответить
Прослушал, спасибо, раньше и не знал, зацепился за их ролики.... (( Это конечно, не "Голуби летят над нашей зоной", но для невзыскательного потребителя --- покатит!
Хотя, как известно, настоящие меломаны пользуют "Владимирский централ" -- настоятельно рекомендую!)
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17.09.2020 14:49 Ответить
один транзистор кт315б, немного медного провода пару см, 3 конденсвтора, пару резисторов микрофончик...батарейка крона ..и вуаля...можно по радио водилу попросить выключить шансон или заглушить на.... радиомикрофон на 315 называется
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16.09.2020 21:18 Ответить
Это самые жадные депутаты.
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16.09.2020 19:38 Ответить
Опять враньё и лохотрон. ПШЁЛ. Разводняк устраиваешь тут.
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16.09.2020 19:39 Ответить
Да нет это просто Разумков через 4 года в квартал работать пойдет. Сейчас репетирует!
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16.09.2020 19:42 Ответить
сразу в президенты....
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16.09.2020 20:00 Ответить
Та нет. Разве что в секретутом к Тигипко...
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17.09.2020 03:01 Ответить
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что некоторые народные депутаты ездят на работу общественным транспортом

===================================================
не думав що у ВР є настільки жадібні депутати,що навіть на таксі економлять та їздять громадським транспортом безкоштовно,користуючись такою пільгою. І живуть мабуть в лісосмугах біля Дніпра в палатках,щоб за комуналку не платити.
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16.09.2020 19:43 Ответить
Тут 2 варіанти - або пздть як сівий мерін, або якщо назове прізвища, пзди отримають депутати від "наріду" прямо у маршрутках!
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16.09.2020 19:44 Ответить
эти что ли ???
Некоторые народные депутаты ездят на работу на общественном транспорте и жалуются на музыку в маршрутках, - Разумков - Цензор.НЕТ 8389

...
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16.09.2020 19:45 Ответить
...попа как у Ким
(Чен Ына)
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16.09.2020 20:17 Ответить
ну..и как я вас спрашиваю...им без музыки ехать? ))) только под кайфом ))))
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16.09.2020 20:19 Ответить
То напевно ківа в метро біля студенток треться.
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16.09.2020 19:45 Ответить
Яке ще музика в маршрутках, що воно меле?
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16.09.2020 19:47 Ответить
Неее, ну без фамилий не смешно... Вот к примеру назвал бы Колю Тищенко, он и в маршрутке снимался и в Запорожце задницей тверк танцевал. Или Коля абидицца?
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16.09.2020 19:48 Ответить
Колюня кАтлета?
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16.09.2020 19:48 Ответить
Дайте им еще талоны на усиленное питание и медаль за такой подвиг !
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16.09.2020 19:49 Ответить
ну естессна: вас в морду лица никто не знает, ты еще сам в них не разобрался - где депутат, где помощник, в одно время школу закончили, еще и намордник, можно, вообще, на вторую работу устроицця))
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16.09.2020 19:58 Ответить
ну раньше депутат от Народного Руха (а потом наверное Нашей Украины) Ярослав Костур постоянно ездил на 62м автобусе. я тоже каждое утро в нем ехал и регулярно его встречал
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16.09.2020 19:59 Ответить
Воображение,вообще-то у меня богатое...Но вот что бы вот так:депутан в общественном транспорте?! Нет,не представляю...
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16.09.2020 20:01 Ответить
Ґабсурдну уяву можна тренувати отут: https://baneks.site/new/ Анекдоты категории Б
(це коли викладають не дуже смішні анекдоти, а юзери в коментах пропонують свої ремікси, що часто бувають незрівнянно смішнішими).

Сел депутат в общественный транспорт, а там армяне в нарды играют, причём у Авакова х*й видно. А депутату как раз
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16.09.2020 20:12 Ответить
патамушта дефицит персональных водил вагонофф мытро...
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16.09.2020 20:04 Ответить
Ну, если считать собственный вертолёт общественным транспортом, то...
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16.09.2020 20:07 Ответить
***
Хорошая новость:
маршрутка с депутатами упал с моста в Днепр... никто из пассажиров не выжил.
Плохая новость:
в автобусе было три пустых сиденья.
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16.09.2020 20:25 Ответить
Маршрутка с депутатами, это новость из области научной фантастики.
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16.09.2020 20:27 Ответить
так а депутаты в маршрутке...которым мешает музон? ))))
это ж из того ж... апокалипсиса ))))
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16.09.2020 20:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Wj3tKLuzBz4 из этого апокалипсиса ?
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16.09.2020 21:34 Ответить
Файні кадри! Саме так мають виглядати дискусії з комуняками.
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17.09.2020 12:43 Ответить
Конечно ездят.
Ради того, чтобы навешать баранам сена на рога, можно и в троллейбусе разок прокатиться.
Снять видео, потрындеть с пассажирами (заранее подобранными) и всякое такое.
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16.09.2020 20:32 Ответить
Ая вірю що Владімір на роботу їздить на лісапеті.
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16.09.2020 20:36 Ответить
Стоит-пи@дит... Уже и не смешно не грустно.
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16.09.2020 20:40 Ответить
Деякі народні депутати їздять на роботу громадським транспортом і скаржаться на музику в маршрутках, - Разумков - Цензор.НЕТ 7345
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16.09.2020 20:46 Ответить
Ага,одна вообще на зонтике на буксире прилетает.
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16.09.2020 20:52 Ответить
Що, не подобається українська музика в "маршрутках", через що сьогодні бажали пропихнути кацапську в ВУЗи? Бо я не повірю після цього, що комусь із "слуг олігархів і малоросів" подобається щось українське.
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16.09.2020 20:52 Ответить
Так "три" чи "не три"?
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16.09.2020 20:54 Ответить
И этот туда же
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16.09.2020 21:15 Ответить
і що цікаво.. деякі дебіли щиро вважають УСІХ депутатів богатіями-мільярдерами з якимись особливими понтами а-ля фєдєрастія "ф законє"...
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16.09.2020 21:18 Ответить
вот ******* так списздел....
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16.09.2020 21:19 Ответить
А на велосипедах блият .они случайно не ездят?
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16.09.2020 21:30 Ответить
В Киеве уже лет пять не слышал в маршрутках музыки, то есть вообще.
Может они ездят на такси и думают, что это маршрутка?
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16.09.2020 21:38 Ответить
маршрутное такси (официально). Депутаты ездят в них во власяницах, подпоясанные вервиями (С)Рыбников). Когда запретили иную музыку, кроме Баха, искусство в маршутках перестали преподавать
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16.09.2020 22:25 Ответить
В ВР никому верить нельзя, даже Разумкову, все там брехуны, а главарь у них не лох...
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16.09.2020 23:04 Ответить
Во сказанул! В "рассмеши комика" сорвал бы полтинник!
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16.09.2020 23:46 Ответить
ДЕПУТАТОВ НЕОБХОДИМО ОБНОВИТЬ !)
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17.09.2020 00:40 Ответить
Даже совсем далеким от госуправления людям понятно, что зеленые в ВР и органах исполнительной власти не смогут написать даже инструкции для пользования смывным бачком, не говоря уже о чем-то более сложном, наподобие закона.(с)
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17.09.2020 00:54 Ответить
Не знаю який ЗЕ-депутат ризикне в Києві сунутись в громадський транспорт. Кияни б скористалися можливістю висловити таким свою "повагу" в фізичній формі...
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17.09.2020 03:04 Ответить
ну да... баканов бухает у суркисов, объясняя свое пребывание там сбором аперитивной информации, а "некоторые депутаты" специально в маршрутках слушают музыку, чтобы рассказать о ней неразмукову...это же просто палатка номер 7 у дороги номер 66...
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17.09.2020 05:04 Ответить
Некоторые народные депутаты ездят на работу на общественном транспорте и жалуются на музыку в маршрутках, - Разумков

И получают 5000грн зарплату..!
.как здорово что субсидии отменили)🤣
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17.09.2020 15:08 Ответить
 
 