Некоторые народные депутаты ездят на работу на общественном транспорте и жалуются на музыку в маршрутках, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что некоторые народные депутаты ездят на работу общественным транспортом.
Об этом политик сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отвечая на вопрос, улучшится ли ситуация с загруженностью транспортом правительственного квартала, если запретить народным депутатам пользоваться автомобилями, разумков сказал: "Я думаю, что нет, потому что многие ездят с водителями, и они не оставляют машины. Есть те, кто приезжает на общественном транспорте. Это не байки, это реальность". Однако фамилии этих депутатов он не назвал.
"И это даже не один, не два, не три народных депутата. Действительно, пользуются общественным транспортом", - сказал Разумков.
Он утвердительно ответил на уточнение, идет ли речь о депутатах от "Слуги народа". "Я могу говорить о трех лицах, которые, я точно знаю, что они пользуются общественным", - заявил председатель ВР.
Разумков также привел пример, что одна народный депутат "очень жаловалась на ту музыку, которая звучит в маршрутках".
Пожалуйста, подождите...
ЛЮДИ вважають депутатів НАЙМАНИМИ ТИМЧАСОВИМИ ПРАЦІВНИКАМИ яких НАРОД призначив виконувати обов'язкі посадові в ВР.
1) в Україні берів НЕМА -просто не існують!! Так що ..
2) найнятого працівника як і голову міськради призначають та звільняють згідно ЗАКОНА і хто прзначав - той і знімає.
3) Голова ради призначається на РОБОТУ після обрання на 4-5років а не довічно-до звільнення.
ти-БИДЛО вважаєшь що тобою керують-командують тому бидлом і залишишся назавжди , а люди призначають-обирать собі ТИМЧАСОВИХ РОБІТНИКІВ для виконання посадових обов'язків і МАЮТЬ ПРАВО ВИМОГАТИ виконання роботи і мають право ЗВІЛЬНЯТИ як обране виявилось нездатним.
Как и вы для меня.
Я плюю на закон.....
***** и его б в лагеря.
депутат садится в маршрутку... даёт водителю мигалку и говорит:
- возле Верховной рады остановишь.... у меня машина сломалась...
- а за проезд?
- у меня льгота...и шарманку прикрути.. и рот захлопни...
fixed
Можно подлить масла в огонь, сочувственно поддакивая водиле - "довели страну, говорят хунта глушить шансон стала".
Хотя. Было бы прикольно услышать на шансоне например такую https://www.youtube.com/watch?v=D_pJ-7YFQJE песню
Вата порепається вся!
И за Пинк Флойд --- умно сказано....
(хоча... під https://youtu.be/thA4sU2OR9Q ось цей кавер можна їхати вночі неоновими вулицями міста)
Хотя, как известно, настоящие меломаны пользуют "Владимирский централ" -- настоятельно рекомендую!)
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не думав що у ВР є настільки жадібні депутати,що навіть на таксі економлять та їздять громадським транспортом безкоштовно,користуючись такою пільгою. І живуть мабуть в лісосмугах біля Дніпра в палатках,щоб за комуналку не платити.
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(Чен Ына)
(це коли викладають не дуже смішні анекдоти, а юзери в коментах пропонують свої ремікси, що часто бувають незрівнянно смішнішими).
Сел депутат в общественный транспорт, а там армяне в нарды играют, причём у Авакова х*й видно. А депутату как раз
Хорошая новость:
маршрутка с депутатами упал с моста в Днепр... никто из пассажиров не выжил.
Плохая новость:
в автобусе было три пустых сиденья.
это ж из того ж... апокалипсиса ))))
Ради того, чтобы навешать баранам сена на рога, можно и в троллейбусе разок прокатиться.
Снять видео, потрындеть с пассажирами (заранее подобранными) и всякое такое.
Может они ездят на такси и думают, что это маршрутка?
И получают 5000грн зарплату..!
.как здорово что субсидии отменили)🤣