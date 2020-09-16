Некоторые народные депутаты ездят на работу на общественном транспорте и жалуются на музыку в маршрутках, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что некоторые народные депутаты ездят на работу общественным транспортом.

Об этом политик сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, улучшится ли ситуация с загруженностью транспортом правительственного квартала, если запретить народным депутатам пользоваться автомобилями, разумков сказал: "Я думаю, что нет, потому что многие ездят с водителями, и они не оставляют машины. Есть те, кто приезжает на общественном транспорте. Это не байки, это реальность". Однако фамилии этих депутатов он не назвал.

"И это даже не один, не два, не три народных депутата. Действительно, пользуются общественным транспортом", - сказал Разумков.

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Он утвердительно ответил на уточнение, идет ли речь о депутатах от "Слуги народа". "Я могу говорить о трех лицах, которые, я точно знаю, что они пользуются общественным", - заявил председатель ВР.

Разумков также привел пример, что одна народный депутат "очень жаловалась на ту музыку, которая звучит в маршрутках".

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