МКИП обратится в Google и Apple с требованием изъять приложение "ВКонтакте" для украинцев
Министерство культуры и информационной политики (МКИП) обратится к основным провайдерам программного обеспечения - в частности, Google и Apple - с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных для украинских пользователей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минкультуры считают, что приложение "ВКонтакте" может использоваться российскими спецслужбами для воздействия на украинцев в условиях предвыборной кампании.
Также ведомство продолжает поддерживать санкции против "ВКонтакте" и ряда других российских IT-платформ, которые позволили вдвое снизить долю украинских пользователей этих платформ и полностью вытеснить отдельные ресурсы из украинского инфопространства.
Напомним, 15 мая 2017 года указом президента Украины введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля того же года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года Владимир Зеленский продлил эти санкции.
В сентябре в СМИ появилась информация о том, что запрещенная российская соцсеть "Вконтакте" вновь заработала в Украине. В СНБО уверены, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.
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Знаете, люди, которые в Украине запретили российские соцсети вроде "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.Ru заслуживают звания героев. Это было абсолютно правильным решением, потому что физическое хранение всей информации и данных этих соцсетей осуществляется на территории России, а значит, вся переписка украинских граждан уходит в Кремль.
Майдан был организован через сеть "Одноклассники". Поэтому её надо срочно разрешить для пользователей украинского сегмента интернета.
Серйозно. Хтось сумує за цим мавп'ятником ?
Чи вам соцмереж мало ?
- Мама, я выиграл выборы. Ты должна приехать на церемонию присяги.
Мама:
- А шо я одену?
- Да ты не волнуйся, я пришлю модельера.
- Но я ем только кошерную еду.
- Мама, я же ПРЕЗИДЕНТ! Я уж-то смогу обеспечить, чтобы тебе подали кошерную еду!
- Но как я доберусь туда?
- Я вышлю лимузин, только приедь, мама.
- Ладно, хорошо, если это тебя так осчастливит, я приеду.
Великий день наступил, и МАМА сидит среди членов Верховного Суда и будущих министров. Она наклоняется к соседу справа и говорит:
- Видите этого мальчика, ну этого… с рукой на пПиблии, так вот, его брат - ДОКТОР!
Страны из твоего списка блокируют Социальные Сети, а Украина блокирует ФСБ-вата-помойку.
Это совершенно разные вещи.
Но и западные сети точно также несут пропаганду и цензуру. Попробуй в пейсбуке что-то напиши типа All Lives Matter или как-то пошути про феминисток - заблочат без разговоров.
Бывает иногда какого мацкала во Вконтакте в очко ***** - на этом все воздействие заканчивается. Моя страница - моя территория и туда я стрем всякий из интернета не запускаю. И все дела.
А кто намеренно ищет где бы мерзости осовковелой хлебануть рылом предательским, то такие в сети свое болото найдут по любому хоть блокируй, хоть не блокируй.
Интернет это такая штука, что его заблокировать наглухо очень тяжело, а в Украине вообще невозможно.
А что вы будете делать, когда Илон Маск запустит свою планетарную сеть интернета??? Павешаетесь нахй от бессилия?
Боюсь "ВК".
Кому нужна эта помойка? А если нужна - "свинья всегда болото найдет".