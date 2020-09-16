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МКИП обратится в Google и Apple с требованием изъять приложение "ВКонтакте" для украинцев

МКИП обратится в Google и Apple с требованием изъять приложение

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) обратится к основным провайдерам программного обеспечения - в частности, Google и Apple - с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных для украинских пользователей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минкультуры считают, что приложение "ВКонтакте" может использоваться российскими спецслужбами для воздействия на украинцев в условиях предвыборной кампании.

Также ведомство продолжает поддерживать санкции против "ВКонтакте" и ряда других российских IT-платформ, которые позволили вдвое снизить долю украинских пользователей этих платформ и полностью вытеснить отдельные ресурсы из украинского инфопространства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине

МКИП обратится в Google и Apple с требованием изъять приложение ВКонтакте для украинцев 01

Напомним, 15 мая 2017 года указом президента Украины введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля того же года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года Владимир Зеленский продлил эти санкции.

В сентябре в СМИ появилась информация о том, что запрещенная российская соцсеть "Вконтакте" вновь заработала в Украине. В СНБО уверены, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Также читайте: Баканов предлагает продлить запрет российских соцсетей еще на 3 года: "В продолжении санкций есть смысл"

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Топ комментарии
+24
гарне рішення!
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16.09.2020 19:46
+22
Додаток "ВКацапнє" повинен лишатися на московії.
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16.09.2020 19:48
+17
Покинул эти ********* после Майдана, словно гавно отпало от башмака.
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16.09.2020 19:55
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гарне рішення!
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16.09.2020 19:46 Ответить
Додаток "ВКацапнє" повинен лишатися на московії.
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16.09.2020 19:48 Ответить
http://ehorussia.com/new/node/21673 http://ehorussia.com/new/node/21673
Знаете, люди, которые в Украине запретили российские соцсети вроде "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.Ru заслуживают звания героев. Это было абсолютно правильным решением, потому что физическое хранение всей информации и данных этих соцсетей осуществляется на территории России, а значит, вся переписка украинских граждан уходит в Кремль.
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16.09.2020 20:27 Ответить
Если информация хранится где-либо, в электронном виде, то ее можно скопировать и все спецслужбы уж точно так делают, а затем ее анализируют. Давайте запретим и Фейсбук, Телеграму и другие подобные службы. Запрет ВКонтакте - это результат совковой фобии, имеющий корни в страхе потерять власть. Так вот, этот запрет имеет именно эту причину, а не ту, которую заявлено, и которой нам всем морочат голову.. И суть его в страхе украинской власти перед свободным распространением информации. Сегодняшняя власть, как и раньше, нас боится и боится развития сетевых инструментов, которые увеличивают степени нашей информированности и свободы и обеспечивает демократические преобразования в государстве. Такой запрет совершенно бессмысленный и бесполезный по своей сути в техническом плане, для большинства граждан. Ничего кроме раздражения у нормальных людей не вызывающий. Поскольку в современном мире НЕВОЗМОЖНО ограничить распространение информации. Снимают информацию даже с разговоров послов и президентнов. Распространение можно затруднить, но тот, кто хочет, все равно ее получит и будет пользоваться ВКонтакте в любом случае. А власть поставит снова себя в дурацкое положение. ВКонтакте - это сеть благодаря которой граждане смогли организовать Майдан. Не говоря уже о том, что если кто-нибудь диктует мне, что мне нужно читать, смотреть, слушать или не делать этого, он что, Господь Бог безгрешный и все решающий? Кто дал право чиновникам ограничивать в Украине свободу слова и свободу распространения информации? Вы что последователи Сталина?
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16.09.2020 21:38 Ответить
У вас устаревшая методичка.
Майдан был организован через сеть "Одноклассники". Поэтому её надо срочно разрешить для пользователей украинского сегмента интернета.
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16.09.2020 22:15 Ответить
Я би заборонила все кацапське.
Серйозно. Хтось сумує за цим мавп'ятником ?
Чи вам соцмереж мало ?
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16.09.2020 22:17 Ответить
Чувак, якщоб, в Україні, були такі інформаційно- пррпагандонські структури, як у россіі після розпаду СРСР, і Дашавськє і Західноукраїнскі нафтогазові поклади, які були основними постачальниками палива в СРСР, і були вичерпані у 70-і роки, то була б можливість витрачати 6 мільярдів долларів на підривну пропаганду, яку ви можете дозволити собі.
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16.09.2020 22:21 Ответить
вопрос в том что в любая соцсеть помойка . что фейсбук что в контакте .
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16.09.2020 23:50 Ответить
Может быть. Это вы решили так для себя. Но позвольте каждому из нас решить за себя самому, а не навязывать свое мнение другим насильно, с помощью запретов или пропаганды. Если подходить с одной из философских позиций, то все в этом мире бессмысленная суета. Но это не значит, что тот, кто так думает, должен прекращать свою жизнь. Совсем еще недавно были под запретом данные о борьбе за независимость ОУН/УПА, которые сделали свой вклад в прекращение террора и беззакония существовавшего тогда жестко авторитарного режима и коммунистического эксперимента на одной шестой суши на планете. Что впоследствии, привело к развалу СССР и возникновению независимой Украины. Зато в каждой библиотеке вы могли найти полное собрание сочинений В.И. Ленина - человека, организовавшего массовый красный террор и лично подписывавшего документы для казней невинных людей, пользуясь своими представлениями о политической целесообразности. Он тоже думал, что лучше других знает, что всем остальным нужно. Поэтому, будьте осторожны. Те люди, которые стоят на позиции запрещения, думают, что знают, что всем нам нужно или не нужно знать, видеть или слышать. Это ошибка, с которой уже расправилась история. Вы предлагаете возврат к старым временам?
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17.09.2020 03:43 Ответить
фейсбук и вконтакте это спецслужбиская помойка для оцлеживания и контроля над гражданами . кроме того такие монстры как фейсбук начинают считать себя сильнее государства и диктуют как он будут себя вести в интернет пространстве . недаром ЕС штрафует их время от времени . Как оказалось вся эта соц помойка оказывает сильное влияние на неокрепшие умы хомячков . можно было бы согласиться если бы они были независимы и не принадлежали корпорациям , а так очередной инструмент управления обществом . закроют его или нет мне все равно .
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17.09.2020 19:09 Ответить
Ваши слова похожи на российскую пропаганду, в смысле конспирологических идей. На самом деле это просто успешные бизнес-проекты, которые получились более удачными, чем другие. Невозможно просто так спланировать большие доходы и их непременно получить, очень мало кому удается предугадать это со 100% вероятностью. Чтобы получились они, тысячи других должны были возникнуть и исчезнуть, разорившись. Так и получилось.
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01.10.2020 09:50 Ответить


- Мама, я выиграл выборы. Ты должна приехать на церемонию присяги.
Мама:
- А шо я одену?
- Да ты не волнуйся, я пришлю модельера.
- Но я ем только кошерную еду.
- Мама, я же ПРЕЗИДЕНТ! Я уж-то смогу обеспечить, чтобы тебе подали кошерную еду!
- Но как я доберусь туда?
- Я вышлю лимузин, только приедь, мама.
- Ладно, хорошо, если это тебя так осчастливит, я приеду.
Великий день наступил, и МАМА сидит среди членов Верховного Суда и будущих министров. Она наклоняется к соседу справа и говорит:
- Видите этого мальчика, ну этого… с рукой на пПиблии, так вот, его брат - ДОКТОР!
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16.09.2020 19:48 Ответить
Кто желает быть заКонтаченым.
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16.09.2020 19:50 Ответить
Покинул эти ********* после Майдана, словно гавно отпало от башмака.
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16.09.2020 19:55 Ответить
Этого мало, есть ещё китайские магазины приложений, там этой российской ботвы тоже хватает.
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16.09.2020 20:05 Ответить
Это приложение можно скачать не только в магазинах Гугла и Яблока, было бы малейшее желание и тот же Гогол-поиск выдаст массу ссылок для скачивания. Нужно заставить провайдеров блокировать адреса серверов VK
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17.09.2020 02:18 Ответить
А в фейсбуке значит нет российской ботвы... Кто не хочет-тот и в ВК ботву не читает. И наоборот. В мире всего 12 стран блокируют соцсети, и Украина в этом позорном списке( Пакистан, Туркменистан, Северная Корея, Египет, Иран, Китай, Украина, Узбекистан, Саудовская Аравия, Россия, Турция, Вьетнам)
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16.09.2020 20:16 Ответить
МКИП обратится в Google и Apple с требованием изъять приложение "ВКонтакте" для украинцев - Цензор.НЕТ 5294
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16.09.2020 20:23 Ответить
Цілком медичний факт. ЛЮДИ від лайна позбавляються з гігієнічних міркувань
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16.09.2020 20:57 Ответить
Не сравнивай УЙ с ПАЛЬЦЕМ!
Страны из твоего списка блокируют Социальные Сети, а Украина блокирует ФСБ-вата-помойку.
Это совершенно разные вещи.
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16.09.2020 20:25 Ответить
и от чего она их блокирует? приятно почитать о дебилоидах которые решили заблокировать так доступ, лично для меня они осложнили только вход, и каждый раз перед входом я (включая впн)вспоминаю этого долбня придумавшего эту х..ту. убежден я такой не один
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16.09.2020 20:48 Ответить
свиня багнюку знайде, і спосіб як в ту багнюку зайти
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16.09.2020 22:04 Ответить
даун, мне для себя надо, пока телега не раскрученая , это самый лучший сайт для русско и подобно язычных сайтов
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16.09.2020 22:14 Ответить
Дауни(це ті, хто з лишньою хромосомою) чекають тебе у вк, дерьмо а не сайт, тільки для лішнехрамасомцев
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16.09.2020 22:32 Ответить
Доступны они где-то с полгода. Они просто обновили приложения для смартфонов, чтобы те по другим адресам коннектились. Вины провайдеров в этом нет никакой
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16.09.2020 20:41 Ответить
Да доступны они ВСЕГДА, для тех, кто хочет иметь доступ. Кто те, которые за тебя решают, что тебе положено знать, слушать или видеть? Это было уже, и совсем недавно. За политической целесообразностью скрывается страх власти перед свободным, распространением информации. Не говоря уже о том, что ВКонтакте - лучшее творение подобного рода, которое позволяет хранить и распространять текстовую, графическую, фото, аудио и видеоинформацию, включая музыку и фильмы. Вы не думали, что вред наносит не сама информация, а ее восприятие и интерпретация слушателем, зрителем, читателем? Если она правдива, то почему она должна наносить вред? Также как и в медицине, все яд и все есть лекарство, также и информация может быть воспринята по разному. Здравомыслящий человек выбирает то, что ему по-душе, отцеживая все, что ему неблизко. А дуракам закон не писан.
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16.09.2020 21:53 Ответить
Ти вимагаєш дати доступ посилаючись на свободу,до інтернету країни, де ця свобода жорстко утискається, де за лайки судять, куди там тій Україні. А ВК то взагалі гадючник, і навіть групи по зоофілії є, може вони тебе тільки і цікавлять, хто знає, але в такому ніхто не признається. забудь за той вконтачений , є країни, люди які щасливі і без нього
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16.09.2020 22:20 Ответить
Контакти і однокласники це повне лайно. Там тільки лохи зараз ще сидять.
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16.09.2020 20:58 Ответить
Рішення про заборону російських соцмереж, з точки зору ідеї протидії пропаганді держави-агресора, правильне. Але цей захід виконаний в пропагандистському стилі і розрахований, мабуть, на не дуже освічених людей.
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16.09.2020 21:12 Ответить
МКІП звернеться в Google і Apple з вимогою вилучити додаток "ВКонтакте" для українців - Цензор.НЕТ 798
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16.09.2020 21:28 Ответить
Вкудахте в топку!
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16.09.2020 21:43 Ответить
а как же кейт мобайл((
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16.09.2020 21:59 Ответить
заодно 1с грохнуть
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16.09.2020 22:05 Ответить
Это конечно правильно.
Но и западные сети точно также несут пропаганду и цензуру. Попробуй в пейсбуке что-то напиши типа All Lives Matter или как-то пошути про феминисток - заблочат без разговоров.
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17.09.2020 00:00 Ответить
Надеюсь не просто обращение - а будут реально этого добиваться...
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17.09.2020 00:30 Ответить
Ну у меня есть Вконтакте. И как они на меня воздействуют??
Бывает иногда какого мацкала во Вконтакте в очко ***** - на этом все воздействие заканчивается. Моя страница - моя территория и туда я стрем всякий из интернета не запускаю. И все дела.
А кто намеренно ищет где бы мерзости осовковелой хлебануть рылом предательским, то такие в сети свое болото найдут по любому хоть блокируй, хоть не блокируй.
Интернет это такая штука, что его заблокировать наглухо очень тяжело, а в Украине вообще невозможно.
А что вы будете делать, когда Илон Маск запустит свою планетарную сеть интернета??? Павешаетесь нахй от бессилия?
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17.09.2020 00:34 Ответить
Удивительно, что те, кто считает себя поборниками свободы и демократии так радуются цензуре!
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17.09.2020 10:08 Ответить
Ой боюсь!
Боюсь "ВК".
Кому нужна эта помойка? А если нужна - "свинья всегда болото найдет".
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17.09.2020 10:58 Ответить
 
 