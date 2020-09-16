МКИП обратится в Google и Apple с требованием изъять приложение "ВКонтакте" для украинцев

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) обратится к основным провайдерам программного обеспечения - в частности, Google и Apple - с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных для украинских пользователей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минкультуры считают, что приложение "ВКонтакте" может использоваться российскими спецслужбами для воздействия на украинцев в условиях предвыборной кампании.

Также ведомство продолжает поддерживать санкции против "ВКонтакте" и ряда других российских IT-платформ, которые позволили вдвое снизить долю украинских пользователей этих платформ и полностью вытеснить отдельные ресурсы из украинского инфопространства.

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Напомним, 15 мая 2017 года указом президента Украины введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля того же года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 года Владимир Зеленский продлил эти санкции.

В сентябре в СМИ появилась информация о том, что запрещенная российская соцсеть "Вконтакте" вновь заработала в Украине. В СНБО уверены, что активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.

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