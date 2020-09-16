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Новости Паводки на Западной Украине
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Буковина (888) паводок (294) Осачук Сергей (116)

На устранение последствий паводков Буковине выделили еще 432 млн грн, - глава ОГА Осачук

Кабинет Министров выделил Черновицкой области еще 432 миллиона гривен для ликвидации последствий паводков.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин выделил Буковине 432 миллиона гривен на ликвидацию последствий наводнения", - сообщил Осачук.

По его словам, теперь нужна слаженная работа ОГА и органов местного самоуправления, "чтобы вовремя и эффективно провести аварийно-восстановительные работы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия передала 1 млн гривен на ликвидацию последствий паводков на западе Украины, - посол Непоп

На устранение последствий паводков Буковине выделили еще 432 млн грн, - глава ОГА Осачук 01

Напомним, интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.

Ранее правительство направило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.

Также читайте: Ни одного из 15 разрушенных паводком инфраструктурных объектов еще не восстановили в Тысменицком районе на Прикарпатье

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Чи витримають кишені хабарників такі гроші.
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16.09.2020 20:01 Ответить
А ликвидировать причины паводков кто будет?
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16.09.2020 20:11 Ответить
причини то одне... а те що дебіли без дозволів в старих річищах будують хати і роками дивуються -чого ж в льоху вода - ОТ ЩО СТРАШНО
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16.09.2020 21:07 Ответить
хорошо устроились
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16.09.2020 20:37 Ответить
ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ ЩО ЗА ЦІ ГРОШІ ДОВЕДУТЬ ДЕБІЛАМ ЩО В СТАРИХ РІЧИЩАХ НЕМОЖНО БУДУВАТИ ЖИТЛО
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16.09.2020 21:05 Ответить
Да хер на них, эти дятлы рубили лес, как могли, им было похер, пусть и сейчас всем украинцам будет похер на этих дятлов. Зачем все остальные должны платить со своего кармана на то, что порушили сами буковинцы? Ану, забаньте меня! Я привык за правду в бане неделями сидеть
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16.09.2020 21:49 Ответить
Десятиліттями закарпатці знищують ліси. Чому я маю платити за наслідки тупої жадібності, хабарництва і тупості осіб які свідомо будують хати та живуть в тих місцях де затоплення можливе? Ловіть порушників-лісорубів, конфіскуйте їх майно і компенсуйте собі своє і садіть ліси знову. І тоді, можливо, ваші внуки не будуть плювати на ваші могили.
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17.09.2020 02:36 Ответить
простите не по теме!!! "большое строительство" во всей красе...
На усунення наслідків повеней Буковині виділили ще 432 млн грн, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 8467

На Ровенщине отремонтированный мост «залатали» при помощи старых вещей.
Ранее в сеть выкладывали видео, где ремонтники во время работ на мосту под Бердянском сбрасывали старый асфальт прямо в реку.
Так вот! Готовый мост на дороге национального значения , ведущей к Беларуси, латали одеждой - штанами, куртками и кофточками. Дело в том, что после ремонта на переправе, соединяющей два района, образовалась большая яма, преодолеть которую не всем под силу.
Хотя подрядчику за ремонтные работы заплатили более 13 миллионов гривен.
Теперь служба автодорог разыскивает подрядчика.https://youtu.be/S4P4fn0w_dI
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17.09.2020 08:22 Ответить
 
 