На устранение последствий паводков Буковине выделили еще 432 млн грн, - глава ОГА Осачук
Кабинет Министров выделил Черновицкой области еще 432 миллиона гривен для ликвидации последствий паводков.
Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"Кабмин выделил Буковине 432 миллиона гривен на ликвидацию последствий наводнения", - сообщил Осачук.
По его словам, теперь нужна слаженная работа ОГА и органов местного самоуправления, "чтобы вовремя и эффективно провести аварийно-восстановительные работы".
Напомним, интенсивные осадки 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. На Прикарпатье в результате стихии погибли 4 человека. В общем из-за непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Были подтоплены 7,5 тыс. жилых домов, разрушены дороги и мосты.
Ранее правительство направило почти 700 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений на западе Украины.
Пожалуйста, подождите...
На Ровенщине отремонтированный мост «залатали» при помощи старых вещей.
Ранее в сеть выкладывали видео, где ремонтники во время работ на мосту под Бердянском сбрасывали старый асфальт прямо в реку.
Так вот! Готовый мост на дороге национального значения , ведущей к Беларуси, латали одеждой - штанами, куртками и кофточками. Дело в том, что после ремонта на переправе, соединяющей два района, образовалась большая яма, преодолеть которую не всем под силу.
Хотя подрядчику за ремонтные работы заплатили более 13 миллионов гривен.
Теперь служба автодорог разыскивает подрядчика.https://youtu.be/S4P4fn0w_dI