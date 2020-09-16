Учебные стрельбы ПТУР "Штурм-С" на базе МТЛБ прошли в зоне ООС. ФОТОрепортаж

На полигоне в районе проведения операции Объединенных сил прошли тактические учения противотанковых расчетов одной из артиллерийских бригад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Во время учений противотанковые батареи, составляющих резерв ОТУ "Север", провели боевые пуски противотанковых управляемых ракет "Штурм-С" на базе МТЛБ.





По сценарию учений экипажи противотанковых расчетов действовали в условиях наступательного боя. После совершения марша они вышли в район сосредоточения. После этого получили приказ уничтожить неподвижные бронированные цели (танки) огнем отдельных установок ПТУР.

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Для усложнения задач и приближения учений к условиям реального боя каждый расчет получил информацию о расположении и характере цели непосредственно перед началом стрельбы. Дальность до цели - от 2 000 до 5 000 м. Экипажи выходили на огневые позиции за 200-300 м от места сосредоточения.





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При оценке действий расчетов учитывали уровень взаимодействия членов экипажа, скорость прицеливания, а также непосредственно меткость стрельбы.