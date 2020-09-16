Учебные стрельбы ПТУР "Штурм-С" на базе МТЛБ прошли в зоне ООС. ФОТОрепортаж
На полигоне в районе проведения операции Объединенных сил прошли тактические учения противотанковых расчетов одной из артиллерийских бригад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Во время учений противотанковые батареи, составляющих резерв ОТУ "Север", провели боевые пуски противотанковых управляемых ракет "Штурм-С" на базе МТЛБ.
По сценарию учений экипажи противотанковых расчетов действовали в условиях наступательного боя. После совершения марша они вышли в район сосредоточения. После этого получили приказ уничтожить неподвижные бронированные цели (танки) огнем отдельных установок ПТУР.
Для усложнения задач и приближения учений к условиям реального боя каждый расчет получил информацию о расположении и характере цели непосредственно перед началом стрельбы. Дальность до цели - от 2 000 до 5 000 м. Экипажи выходили на огневые позиции за 200-300 м от места сосредоточения.
При оценке действий расчетов учитывали уровень взаимодействия членов экипажа, скорость прицеливания, а также непосредственно меткость стрельбы.
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мира во всём мире!Слава ВСУ!!!
Попри те, що бойова машина самохідного протитанкового ракетного комплексу ще знаходиться на стадії доопрацювання, Defense Express отримав ексклюзивну можливість ознайомитись з «Штурм-СМ», а також показати та розповісти про його головні особливості.
На заміну ракеті 9М114 «Кокон» пришла РК-2П від ДККБ «Луч». Це нова ракета, яка розроблена на базі відомого «Бар'єру». РК-2П отримав значно більшу дальність, яка становить 7 км, а також став ще надійнішим та стійким до завад противника. Габарити РК-2П трохи більші за «Кокон», тому був дещо перероблений заряджаючий барабан, який також вміщує 12 контейнерів з ракетами.
Нова ракета працює разом з https://www.ukrmilitary.com/2018/12/sightseeing-station.html оптико-прицільною станцією ОПСН-І Ізюмського приладобудівного заводу, яка вперше була продемонстрована в 2018 році. Ця станція має телевізійний, тепловізійний та лазерний канал, а також лазерний далекомір. Потужна майже 20-кратна оптика станції дозволяє виявити противника на відстані понад 11 кілометрів, а лазерний канал - керувати ракетою на відстані до 7 км.
"Попри те, що бойова машина самохідного протитанкового ракетного комплексу ще знаходиться на стадії доопрацювання,"
Теперь, у него МТ-12 и "Булат" - это очень гуд.
Дебил.
Что возьмёшь с ИкспЕрда.
В реале танк с 3 км разнес бы эту Мотолыгу в хлам. Эпипаж Мотолыги того танка даже бы и не увидел, тем более. что Птур реально летит всего лишь на 2 км. Тоже самое касаетсяи тупо распиаренных Джевелинов, которых в реальных боях никто и никогда не применял ибо чревато и бесполезно и очень ненадежно с их охлаждаемыми нежными матрицами
Русскава.
В социальных сетях сообщается о том, что во время учений ракета ПТРК «Конкурс» попала в задействованный в ходе учений танк. На фото видно, что боевая машина серьёзно пострадала, при этом нет пробития брони, но есть явный ущерб навесным элементам защиты танка.
А будь танк не стоячим и пальни он , даже не подкалиберным. а хотя бы фугасным 125мм? Мотолыгу искали бы всем батальоном и не смогли бы найти...
Охеренные учения - пулять в образцовых условиях в неподвижную мишень...
«У Росії на навчаннях підбили свій Т-90
У мережі з'явилися знімки російського танка після потрапляння протитанкової керованої ракети на навчаннях у Росії під Астраханню.
Про це https://topwar.ru/175162-v-seti-pojavilis-snimki-tanka-t-90-posle-popadanija-ptur-na-uchenijah-pod-astrahanju.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews повідомляють ЗМІ Росії.
Зокрема, мова йде про застосування танків https://mil.in.ua/uk/tag/t-90/ Т-90А .
Повідомляється, що в ході військових навчань застосовувалися протитанкові ракетні комплекси, серед яких - ПТРК «Конкурс» з 9М113М.
Про стан екіпажу інформація не повідомляється.»
При чому тут я?
Та інформація / текст з російського мілітарного порталу:
https://topwar.ru/175162-v-seti-pojavilis-snimki-tanka-t-90-posle-popadanija-ptur-na-uchenijah-pod-astrahanju.html
Мне вот интересно - а как он выдержал попадание едва ли не в "затылок" башни, без пробития?! У Конкурса должен быть запас по пробиваемости раза в 2 - 3 по этому месту. Никак ДЗ отработала.
Это штатный танк.
На мишенях, не оставляют некоторые приборы/установки и их комплектующие.
А чим він відрізняється від того?
Вчать навикам поводження зі зброєю, а по друге той весь мотлох треба відстріляти з користю для справи. Навіть психологічно = який може бути ПТРушник що не бачив і не відчував як ракета виходить з направляючої. А так після кількох пусків руки не трясуться, око звикає до прицілу
В этом же случае Мотолыга получает с 3км обычный танковый фугас- подлетает вверх на 20 метров и на этом война для нее и ее экипажа закончена
Вот только танку придётся ехать 2 км по её зоне поражения, чтоб подобраться на эти 3 км. Конечно ПТУРом танк её и с 5 км достанет, но ПТУРом он достанет что мотолыгу что танк. А если нет разницы...
С того момента как танки получили возможность стрелять ПТУРами из пушки, смысл таких машинок был утрачен. Танк достанет на такое же расстояние. Он гораздо лучше бронирован. Но если уж они есть на вооружении - зачем же их сдавать на металл?
Но свое эта МТЛБ точно получит, например от сидящего в кустах расчета с треногой и тубусом.
Интересно, сколько лет назад произошёл последний встречный танковый бой? Кажется во время "Бури в пустыне"?!