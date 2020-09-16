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Учебные стрельбы ПТУР "Штурм-С" на базе МТЛБ прошли в зоне ООС. ФОТОрепортаж

На полигоне в районе проведения операции Объединенных сил прошли тактические учения противотанковых расчетов одной из артиллерийских бригад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 01

Во время учений противотанковые батареи, составляющих резерв ОТУ "Север", провели боевые пуски противотанковых управляемых ракет "Штурм-С" на базе МТЛБ.

Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 02
Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 03

По сценарию учений экипажи противотанковых расчетов действовали в условиях наступательного боя. После совершения марша они вышли в район сосредоточения. После этого получили приказ уничтожить неподвижные бронированные цели (танки) огнем отдельных установок ПТУР.

Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 04

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Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 05

Для усложнения задач и приближения учений к условиям реального боя каждый расчет получил информацию о расположении и характере цели непосредственно перед началом стрельбы. Дальность до цели - от 2 000 до 5 000 м. Экипажи выходили на огневые позиции за 200-300 м от места сосредоточения.

Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 06
Учебные стрельбы ПТУР Штурм-С на базе МТЛБ прошли в зоне ООС 07

Также смотрите: Соревнования на звание лучшего артиллерийского расчета прошли в зоне ООС. ФОТОрепортаж

При оценке действий расчетов учитывали уровень взаимодействия членов экипажа, скорость прицеливания, а также непосредственно меткость стрельбы.

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Топ комментарии
+39
Мочите лаптеногих в сортире, в мундире, в капонире, в штаб-квартире, в телеэфире ради
мира во всём мире!Слава ВСУ!!!
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16.09.2020 20:52
+25
жарьте бурятину!!!
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16.09.2020 20:48
+8
Практичні навчання та стрільби повинні бути, щоб в вирішальну хвилину не схибити при утилізаціі кацапні.
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16.09.2020 20:58
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Правила форума Совет форумчан
жарьте бурятину!!!
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16.09.2020 20:48 Ответить
Мочите лаптеногих в сортире, в мундире, в капонире, в штаб-квартире, в телеэфире ради
мира во всём мире!Слава ВСУ!!!
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16.09.2020 20:52 Ответить
Краще й не сказати! 👍👍👍
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16.09.2020 21:32 Ответить
В цих машинах вже немає сенсу, якщо є танки з ракетами Комбат які летять на 5км! Потрібні танки з Булат та Оплот з ракетами Комбат, як основний засіб протитанкової оборони. А там де не можна застосувати танки потрібно застосовувати протитанкові гармати МТ-12 з ракетами Стугна, які також б'ють на 5км. А МТЛБ це легкоброньована техніка яка займає проміжне положення між танком і протитанковою гарматою і по суті є непотрібною в ******** війні! Краще брати нормальні МТЛБ, чіпляти до них МТ-12, грузити боєкомплектом і висуватись на танконебезпечні напрямки!
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16.09.2020 21:54 Ответить
Так я ж не проти. Мені навіщо це писати?
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16.09.2020 23:46 Ответить
Державні та приватні українські підприємства, зокрема ДККБ «Луч», Ізюмський приладобудівний завод та приватна корпорація «УкрІннМаш», створюють глибоку модернізацію самохідного ПТРК «Штурм-С» для Збройних Сил України.https://defence-ua.com/weapon_and_tech/shturm_sm_totalna_modernizatsija_samohidnogo_ptrk_dlja_zbrojnih_sil_ukrajini_video-1289.html Defense Express .

Попри те, що бойова машина самохідного протитанкового ракетного комплексу ще знаходиться на стадії доопрацювання, Defense Express отримав ексклюзивну можливість ознайомитись з «Штурм-СМ», а також показати та розповісти про його головні особливості.
На заміну ракеті 9М114 «Кокон» пришла РК-2П від ДККБ «Луч». Це нова ракета, яка розроблена на базі відомого «Бар'єру». РК-2П отримав значно більшу дальність, яка становить 7 км, а також став ще надійнішим та стійким до завад противника. Габарити РК-2П трохи більші за «Кокон», тому був дещо перероблений заряджаючий барабан, який також вміщує 12 контейнерів з ракетами.
Нова ракета працює разом з https://www.ukrmilitary.com/2018/12/sightseeing-station.html оптико-прицільною станцією ОПСН-І Ізюмського приладобудівного заводу, яка вперше була продемонстрована в 2018 році. Ця станція має телевізійний, тепловізійний та лазерний канал, а також лазерний далекомір. Потужна майже 20-кратна оптика станції дозволяє виявити противника на відстані понад 11 кілометрів, а лазерний канал - керувати ракетою на відстані до 7 км.Навчальні стрільби ПТКР "Штурм-С" на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС - Цензор.НЕТ 4415
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17.09.2020 18:23 Ответить
Виникає питання, а чому не модернізували Штрум-С до рівня Штурм-СМ
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17.09.2020 18:24 Ответить
Наверное потому, что ты ИДИОТ!
"Попри те, що бойова машина самохідного протитанкового ракетного комплексу ще знаходиться на стадії доопрацювання,"
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17.09.2020 19:26 Ответить
Игорёша, где полёт фантазии?! лучше беспилотные МТЛБ с вертикальным взлётом и управляемыми бомбами на борту! и нафик будут не нужны эти МТ-12, Булаты и Оплоты. стая таких МТЛБ, прячась за облаками, незаметно прокрадётся в тыл врага, и разбомбит любую технику противника.
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17.09.2020 08:28 Ответить
Упоротое чудо Игороша, уже высказывался про МТ-12 и "Булат", как полный отстой.
Теперь, у него МТ-12 и "Булат" - это очень гуд.
Дебил.
Что возьмёшь с ИкспЕрда.
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17.09.2020 23:35 Ответить
https://dumskaya.net/news/amerikanskie-i-britanskie-samolety-nad-ukrainoy-126543/ Под Николаевом проходят учения « Объединённые усилия 2020»
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16.09.2020 20:49 Ответить
goood!
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16.09.2020 20:50 Ответить
Охеренные учения. Выехали на расслабоне в ясную погоду, на исходную позицию.. не спеша прицелились в неподвижную железяку и пальнули...
В реале танк с 3 км разнес бы эту Мотолыгу в хлам. Эпипаж Мотолыги того танка даже бы и не увидел, тем более. что Птур реально летит всего лишь на 2 км. Тоже самое касаетсяи тупо распиаренных Джевелинов, которых в реальных боях никто и никогда не применял ибо чревато и бесполезно и очень ненадежно с их охлаждаемыми нежными матрицами
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16.09.2020 21:35 Ответить
да и без етих штуковин нарассейских танков, анало-говнетньіх, намочили достаточно, вспомни историю не давнюю, а єто так, , для праздников, феерверки запускать по поводу очередного подбитого и контуженого оккупанта
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17.09.2020 00:34 Ответить
Сколько кацапов сдохло? Ноль? Деньги на ветер.
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16.09.2020 20:51 Ответить
Питання до нинішнього «прєзєдєнта міра».
Русскава.
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16.09.2020 20:54 Ответить
Практичні навчання та стрільби повинні бути, щоб в вирішальну хвилину не схибити при утилізаціі кацапні.
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16.09.2020 20:58 Ответить
Кацапы тоже неподвижно будут стоять и ждат прилета ПТУРа?
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16.09.2020 21:28 Ответить
А ПТУРы неплохо и по ДОТам работают, станциям РЭБ и другим неподвижным объектам.
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16.09.2020 22:24 Ответить
Ти так кацапе не хвилюйся, все буде дуже швидко. Даже не зрозуміэш, звідки та хто.
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16.09.2020 22:42 Ответить
Техника старая еще Советская. МТЛБ неплохие машины Штурм с летят , но уже на грани , под воздействием Возраста . Учение , хорошо , но нужны новые машины , - Ведь все так быстро меняется. Если раньше нужны десятилетия , то Зараз месяцы .
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16.09.2020 20:58 Ответить
Только бы движок завелся и не заглох! И, судя по фото на полигоне присутствует одна рабочая машина, остальные - в покраске.
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16.09.2020 21:20 Ответить
Пливає.
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16.09.2020 21:36 Ответить
В серию "Штурм-С", пошел в 1979 году.....
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16.09.2020 22:27 Ответить
трепещите кацапы - она еще и попадает в танки..
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16.09.2020 21:06 Ответить
РК-10 хорошая ракета попадет и в стоячие..
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16.09.2020 21:16 Ответить
ЦЕНЗОР Где новость??? https://mil.in.ua/uk/news/u-rosiyi-na-navchannyah-pidbyly-svij-t-90/ В Россосии на учениях подбили свой танк
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16.09.2020 21:25 Ответить
Лапша эта новость. Читай не только тупую желтуху. Там новый Бумеранг и новейший Т-90М мерялись силами, своими ПТУРАМи. Результат показал. что более легкий Бумеранг практически не уступает тяжелому Т-90. Показательные стрельбы в реальном времени и на камеры.
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16.09.2020 21:30 Ответить
«В сети появились снимки с одного из полигонов в Астраханской области, на котором проходили маневры с задействованием https://topwar.ru/armament/armour/ танков . В частности, речь идёт о применении танков Т-90А. По некоторым данным, в ходе военных учений применялись противотанковые ракетные комплексы, среди которых - ПТРК «Конкурс» с ПТУР 9М113М.
В социальных сетях сообщается о том, что во время учений ракета ПТРК «Конкурс» попала в задействованный в ходе учений танк. На фото видно, что боевая машина серьёзно пострадала, при этом нет пробития брони, но есть явный ущерб навесным элементам защиты танка.
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16.09.2020 21:35 Ответить
очередное анало-говнетное дерьмо, сделано для распила бюджета
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17.09.2020 00:37 Ответить
Сраная показуха на советской технике... Умели же в СССР делать технику для войны.
А будь танк не стоячим и пальни он , даже не подкалиберным. а хотя бы фугасным 125мм? Мотолыгу искали бы всем батальоном и не смогли бы найти...
Охеренные учения - пулять в образцовых условиях в неподвижную мишень...
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16.09.2020 21:26 Ответить
ща тебе забанять або в спам
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16.09.2020 21:30 Ответить
Та куда ж нам, до вас, кацапів...
«У Росії на навчаннях підбили свій Т-90
У мережі з'явилися знімки російського танка після потрапляння протитанкової керованої ракети на навчаннях у Росії під Астраханню.

Про це https://topwar.ru/175162-v-seti-pojavilis-snimki-tanka-t-90-posle-popadanija-ptur-na-uchenijah-pod-astrahanju.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews повідомляють ЗМІ Росії.
Зокрема, мова йде про застосування танків https://mil.in.ua/uk/tag/t-90/ Т-90А .
Повідомляється, що в ході військових навчань застосовувалися протитанкові ракетні комплекси, серед яких - ПТРК «Конкурс» з 9М113М.
Про стан екіпажу інформація не повідомляється.»
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16.09.2020 21:33 Ответить
Читай выше. дурик. Спецом на каиеры показали в реальной обстановке дуэль нового Бумеранга и навороченного Т90М. Экипажей там не было. Все проризводилось дистанционно.Результат предсказуем - одна и другая машина - в хлам. Против 10 кг тротила прием еще не придуман
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16.09.2020 21:38 Ответить
https://topwar.ru/175162-v-seti-pojavilis-snimki-tanka-t-90-posle-popadanija-ptur-na-uchenijah-pod-astrahanju.html В социальных сетях сообщается о том, что во время учений ракета ПТРК «Конкурс» попала в задействованный в ходе учений танк. На фото видно, что боевая машина серьёзно пострадала, при этом нет пробития брони, но есть явный ущерб навесным элементам защиты танка.
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16.09.2020 22:04 Ответить
Тупой бот, раскрой глаза. Это танк-мишень - без навесного и ДЗ. Судя по состоянию , он принял на себя не один десяток ПТУРов

Навчальні стрільби ПТКР "Штурм-С" на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС - Цензор.НЕТ 189
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16.09.2020 22:40 Ответить
Чувак, ти що, зовсім тупий?
При чому тут я?
Та інформація / текст з російського мілітарного порталу:
https://topwar.ru/175162-v-seti-pojavilis-snimki-tanka-t-90-posle-popadanija-ptur-na-uchenijah-pod-astrahanju.html
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16.09.2020 23:02 Ответить
Ай-яй-яй, касаб. На мишени зенитный пулемет, и метеостанция?
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16.09.2020 23:48 Ответить
это однозначно не мишень.

Мне вот интересно - а как он выдержал попадание едва ли не в "затылок" башни, без пробития?! У Конкурса должен быть запас по пробиваемости раза в 2 - 3 по этому месту. Никак ДЗ отработала.
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16.09.2020 23:57 Ответить
Как вариант - фугасный заряд. а не кумулятивный
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17.09.2020 00:23 Ответить
там снаряд вообще простая болванка, учения же, но никто не думал что разнесет пол-танка, забьіли про кинетическую єнергию снаряда...
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17.09.2020 00:40 Ответить
Это не мишень.
Это штатный танк.
На мишенях, не оставляют некоторые приборы/установки и их комплектующие.
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17.09.2020 23:39 Ответить
Что то ты не туда мыслию попер своей. Техника не совсем советская. Система наведения и ракеты современные. Есть видео об этой модернизации подробное. Если танк не заметит и не выстрелит первым то искать будут его скорее всего.
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16.09.2020 21:50 Ответить
Танку вообще нихера не будет. если ракета в тубусе будет не тандемная. Наведение в Штурме допотопное радиокомандное - любая радиоглушилка на танке или окрестностях и эта ракета бесполезна. Не зря Штурм в России списали еще 20 лет назад, заменив аналогом более современным - Атакой
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16.09.2020 21:53 Ответить
Все что на расее-анало-говнетное. Проверено 100 раз в Сирии,в Ливии.
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17.09.2020 00:41 Ответить
На последнем фото справа Виталий Козловский?
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16.09.2020 21:41 Ответить
Та він там і на першому!)
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16.09.2020 21:48 Ответить
Где попадание в цель?
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16.09.2020 21:45 Ответить
Какая цель? Хорошо, что вообще вышла из тубуса. Ракете 40 лет. при гарантийном сроке хранения в 10 лет. Это списанное старье опасно не дляцели- танка. а для самого экипажа Мотолыги
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16.09.2020 21:51 Ответить
а шарика ты не заметил?))
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16.09.2020 21:56 Ответить
Ракеты 9М120-1, 9М120-1Ф и 9М120-1Ф-1 приняты на вооружение вооружённых сил Российской Федерации 30 июня 2014 г. в составе модернизированного самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К132 «Штурм-СМ»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)#cite_note-3 [3]
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16.09.2020 22:08 Ответить
Это уже совсем не тот Штурм
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17.09.2020 00:19 Ответить

А чим він відрізняється від того?
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17.09.2020 11:44 Ответить
Круто! Слава Захисникам України!
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16.09.2020 22:12 Ответить
Не треба обсирати навчання із застарілою технікою. Знаєте анекдот про стару гармошку "Хоч стара але грати на ній можна". Особисто я в КПВВІКУ навчась водінню на ЗІЛ 157, гусеничні на БАТ М. Після мотлоху пішли УРАЛ 375 і ЗІЛ 131, ГМЗ изд.118, УР 77, ИМР, Т55 з різними навісними.
Вчать навикам поводження зі зброєю, а по друге той весь мотлох треба відстріляти з користю для справи. Навіть психологічно = який може бути ПТРушник що не бачив і не відчував як ракета виходить з направляючої. А так після кількох пусків руки не трясуться, око звикає до прицілу
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16.09.2020 23:24 Ответить
МТЛБ в наступательном бою в качестве истребителя танков. Весьма революционная идея.
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16.09.2020 23:30 Ответить
Твои революционные альтернативы? Расчет ПТРК бодро бежит в наступление с треногой и тубусами?
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16.09.2020 23:52 Ответить
Расчет должен лежать в канаве и ждать танк.
В этом же случае Мотолыга получает с 3км обычный танковый фугас- подлетает вверх на 20 метров и на этом война для нее и ее экипажа закончена
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17.09.2020 00:15 Ответить
Мотолыга получает с 3км обычный танковый фугас

Вот только танку придётся ехать 2 км по её зоне поражения, чтоб подобраться на эти 3 км. Конечно ПТУРом танк её и с 5 км достанет, но ПТУРом он достанет что мотолыгу что танк. А если нет разницы...

С того момента как танки получили возможность стрелять ПТУРами из пушки, смысл таких машинок был утрачен. Танк достанет на такое же расстояние. Он гораздо лучше бронирован. Но если уж они есть на вооружении - зачем же их сдавать на металл?
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17.09.2020 00:24 Ответить
Не, именно от этого танка МТЛБ точно ничего не получит ибо неподвижный танк у обороняющейся стороны впереди собственных позиций это фантастика. Как впрочем и подвижный.
Но свое эта МТЛБ точно получит, например от сидящего в кустах расчета с треногой и тубусом.
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17.09.2020 00:33 Ответить
Нуу... Если представить себе встречный танковый бой, когда эта фигня едет в едином боевом строю с танками и служит средством дальнего поражения...

Интересно, сколько лет назад произошёл последний встречный танковый бой? Кажется во время "Бури в пустыне"?!
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17.09.2020 00:38 Ответить
В 2014-16 танки аж бегом на Донбассе друг-дружку лупили. Только башни вверх подлетали. Под Дебальцево, например, или в ДАП-е. Видео с жаренным бурятом-контрактником РФ и Кобзоном видел?
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17.09.2020 20:22 Ответить
Я бы по старинке наступал танками. Естественно при поддержке вертолетов и прочих прелестей.
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17.09.2020 00:30 Ответить
 
 