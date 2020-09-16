РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10348 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
1 924 22
G7 (799) НАБУ (4183) НБУ (4734) САП (2036) Антикоррупционный суд (1177)

Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и антикоррупционых органов, - послы стран G7

Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и антикоррупционых органов, - послы стран G7

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) заявляют о необходимости защиты независимости антикоррупционных органов Украины.

Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте председательства США в "Группе поддержки" послов G7 в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодняшний день", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимость НАБУ и САП является международным обязательством Украины и залогом ее финансовой поддержки, - заявление G7

Напомним, в конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. При этом в КСУ заявили, что такое решение не означает, что Сытник уволен. Сам Сытник заявил, что такое решение не удивило его, так как оно постоянно лоббировалось. По словам спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, для урегулирования вопроса с назначением Сытника необходимо внести изменения в Конституцию или закон о НАБУ.

16 сентября Большая палата Конституционного суда Украины признала не соответствующими Конституции ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Читайте также: Обещание Шевченко по поводу сохранения независимости НБУ не было выполнено, - The Medium

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
дятел, взаймы берут тогда, когда нечего продать
показать весь комментарий
16.09.2020 22:00
+6
Кому тут демонстрировать?! Клоуну обнюханому?!
показать весь комментарий
16.09.2020 21:34
+6
От Зеленского его производных - Ермака, Портнова и пр. Отдельно - от Коломойского, что ещё важнее, чем от Зеленского.
А вообще, от 73% идиотов, что почти невыполнимо без хунты.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну ты и ЗЕбил!Перевод в корне не правильный. Они (послы) говорят что хотите денег эволюционируйте от ватников к бюргерам!
показать весь комментарий
16.09.2020 21:31 Ответить
Не доверяют они местным, а новые кредиты давать нужно -- без новых кредитов они не смогут вернуть себе старые кредиты.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:37 Ответить
Зможуть повернути, зможуть. Арештом, наприклад, літаків МАУ, чи навіть фур української реєстрації. Процедура, щоправда, нешвидка, і все ж...
показать весь комментарий
16.09.2020 21:51 Ответить
Самолёты МАУ самой МАУ не принадлежат. Они взяты в лизинг, это форма аренды.
показать весь комментарий
16.09.2020 23:36 Ответить
власть показала полное уничтожение этих органов и воли у них нет так что вопрос в пустоту
показать весь комментарий
16.09.2020 21:31 Ответить
Ну вот тогда денег не получат. На житейском примере. Кому ты даш денег в займы, соседу-наркоману или соседу который имеет стабильный доход?
показать весь комментарий
16.09.2020 21:33 Ответить
накуя ти віддвалася такому наркоману? Чи навіть розписалася з ним?
показать весь комментарий
16.09.2020 21:57 Ответить
дятел, взаймы берут тогда, когда нечего продать
показать весь комментарий
16.09.2020 22:00 Ответить
А ты видел наркоманов которые имеют что ты перечислил? Ну за исключением ЗЕленского и Добкина конечно! Но они ещё в начале своего наркоманского пути!
показать весь комментарий
16.09.2020 22:07 Ответить
Да понятно зиц председателю который кукла и деньги уйдут в карманы Ко никто давать не хочет потом их просто не найдут
показать весь комментарий
16.09.2020 21:49 Ответить
Кому тут демонстрировать?! Клоуну обнюханому?!
показать весь комментарий
16.09.2020 21:34 Ответить
Они не сказали, от кого Украина должна их защитить
показать весь комментарий
16.09.2020 21:44 Ответить
От Зеленского его производных - Ермака, Портнова и пр. Отдельно - от Коломойского, что ещё важнее, чем от Зеленского.
А вообще, от 73% идиотов, что почти невыполнимо без хунты.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:54 Ответить
Конституционный Суд , - Набор старой гвардии , и что гвардейцам скажут , туда они голову и поворачивают с поклонами, а к народу с их законами Задом.Конституцию трактуют как кому вздумается , меняют и все по новому трактуют . Глупость глупостью погоняет
показать весь комментарий
16.09.2020 21:48 Ответить
"Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ" - це реакція на заміну члена наглядової ради НБУ на ручного рига-мікроба: "https://censor.net/ru/news/3219606/rada_uvolila_iz_soveta_nbu_rychakivskuyu_i_naznachila_byvshego_regionala_gorbalya".
А заодно - і за Ситника заступились...
І натякнули ЗЕ і 73/43%зебілам: в такому випадку бабла не буде, кредитів не очікуйте.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:49 Ответить
И безвиза не будет, и ассоциации с ЕС - только и только "русский мир", то есть смерть.
показать весь комментарий
16.09.2020 21:55 Ответить
ну, безвізу та асоціації не буде в нас; а от мікроби ще розраховують на ПМЖ в Євросоюзі...
показать весь комментарий
16.09.2020 21:59 Ответить
Да ничего она не должна им демонстрировать. Но если они настаивают, может для приличия высказать "будапештскую озабоченность" проблемами сохранения независимости НБУ и территориальной целосности антикоррупционных органов.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:29 Ответить
"не украинские слуги " по указанию рашиста, должны разрушить влияние ЕС И США посредсвом разрушения влияния антикорупционных органов и уничтожения независимости НБУ ,который должен быть подчинен под рашистскую окупационную политику в Украине
показать весь комментарий
16.09.2020 22:54 Ответить
Послы стран G7 - "Украина должна продемонстрировать политическую волю......"

Так і хочеться сказати => Захистимо Україну від зеЛеної сарани.
показать весь комментарий
16.09.2020 23:25 Ответить
 
 