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Буткевич Богдан (433) Пальчевский Андрей (36)

Без Цензуры в прямом эфире: ЭкоКоррупция Слуг народа / Пальчевский расправил крылья / Дырявый бюджет 2021. ВИДЕО

Очередной коррупционный скандал в "Слуге народа", огромный дефицит бюджета-2021 и повсеместный Пальчевский - обо всем этом поговорим сегодня на стриме "Без цензуры".

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Топ комментарии
+4
ПАЛЬЧЕВСИЙ ПЕТУШАРА ))) МАЛЬЧИК ИЗ ЖОПЫ ПАЛЬЧИК )))))))))))))))
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16.09.2020 23:45
+2
Партія Пива РФ рулить!!!
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16.09.2020 21:50
+2
Бот пальцевий, а куди поділися інші твої боти-колеги, зокрема, Андрей Пастухов, Андрій Борщагівка, Валерий Руденко 93603b51, Гліб Корниенко, Злата Гулиева, Ігор Любченко, Святослав Назаренко, Тарас Роздобудько 0f84ebc6 - (бачиш, вже не світяться) - їх вже позносили?
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16.09.2020 22:44
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Партія Пива РФ рулить!!!
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16.09.2020 21:50 Ответить
Рулит партия похмельного синдрома и, как следствие из этого, - партия полного катаклизма мозгов великага шовинизма ( это относится и к зеэлекторату)
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17.09.2020 02:05 Ответить
На самом деле такие обвинение Пальчевського не совсем правдивые и не имеют права на сущесствование.
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16.09.2020 22:08 Ответить
конкретно пиши, что там не правдивого...
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17.09.2020 01:41 Ответить
авы евреи?
вы.
я япать ълчц я тут.... б*же, мне покурить еще... йоканый случай
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16.09.2020 22:09 Ответить
подивись, скільки акктивних ботів пальця злетілось на цю інфу, як мухи на липучку ...
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16.09.2020 22:53 Ответить
не слідкую за ботами.
блін, вчора видно нажралсі, судячи по коментарю.. зара включив це відео послухати треба. правда вони забагато себе цінують - типу найкр. журналістика на Ютубі. а хто тоді Шапошников?
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17.09.2020 09:19 Ответить
Класический пример, уже начатой информационной войны против порядочного и умного человека.
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16.09.2020 22:11 Ответить
Бот пальцевий, а куди поділися інші твої боти-колеги, зокрема, Андрей Пастухов, Андрій Борщагівка, Валерий Руденко 93603b51, Гліб Корниенко, Злата Гулиева, Ігор Любченко, Святослав Назаренко, Тарас Роздобудько 0f84ebc6 - (бачиш, вже не світяться) - їх вже позносили?
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16.09.2020 22:44 Ответить
Ви перерахували усі ніки пані Боднар? То, напевно, правнучка Моті Харітонової...
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16.09.2020 23:05 Ответить
Как можно верить всем закидушкам в сторону Пальчевського, когда там нет прямых и точных доказательств.
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16.09.2020 22:12 Ответить
язык его, враг его - я бы не назвал этот случай закидушкой... Разве шо садомазохизмом , судя по реакции читателей на его вато-заунывные перлы... Вот не знаю, кто кого переплюнул бы: с замызганым подолом торговка с Привоза, или он, мещанского покроя скандалист из совкокоммуналки, прости господи, еще и на зарплате.
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17.09.2020 02:17 Ответить
Ну от тут можна сказати, що так Пальчевьского нахабно обливають всяким брудом, а так робити не зовсім правильно.
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16.09.2020 22:13 Ответить
Пхи , а кто дурачку - доктор, подставлять под ведро с помоями свое свиное рыло...
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17.09.2020 02:12 Ответить
ПАЛЬЧЕВСИЙ ПЕТУШАРА ))) МАЛЬЧИК ИЗ ЖОПЫ ПАЛЬЧИК )))))))))))))))
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16.09.2020 23:45 Ответить
ай да , шухер намечается для этих технических (заробiтчан), куда только будут свои лаптеунты уносить, ума не приложу... Для них, в качестве наказания (каверзного) - в лаптеунтию, за поребрик.
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17.09.2020 02:10 Ответить
бездарно.
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17.09.2020 02:13 Ответить
 
 