Без Цензуры в прямом эфире: ЭкоКоррупция Слуг народа / Пальчевский расправил крылья / Дырявый бюджет 2021. ВИДЕО

Очередной коррупционный скандал в "Слуге народа", огромный дефицит бюджета-2021 и повсеместный Пальчевский - обо всем этом поговорим сегодня на стриме "Без цензуры".

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