Без Цензуры в прямом эфире: ЭкоКоррупция Слуг народа / Пальчевский расправил крылья / Дырявый бюджет 2021. ВИДЕО
Очередной коррупционный скандал в "Слуге народа", огромный дефицит бюджета-2021 и повсеместный Пальчевский - обо всем этом поговорим сегодня на стриме "Без цензуры".
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Топ комментарии
+4 ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий16.09.2020 23:45
+2 Вальд Ще
показать весь комментарий16.09.2020 21:50
+2 Ан Мур
показать весь комментарий16.09.2020 22:44
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вы.
я япать ълчц я тут.... б*же, мне покурить еще... йоканый случай
блін, вчора видно нажралсі, судячи по коментарю.. зара включив це відео послухати треба. правда вони забагато себе цінують - типу найкр. журналістика на Ютубі. а хто тоді Шапошников?