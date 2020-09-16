Нападение на автобус с "титушками Кивы" под Харьковом: задержанный Бугаев вышел из СИЗО - "установлена непричастность к преступлению"
После 18 дней в СИЗО освобожден Александр Бугаев - один из задержанных по подозрению в нападении на автобус на трассе возле города Люботин.
Об этом в Facebook сообщил лидер ячейки партии "Национальный корпус" в Харькове Константин Немичев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, задержанный Александр Бугаев во время нападения находился в 50 км от места событий, но как подозреваемый провел за решеткой 18 дней.
Как подтвердил корреспонденту Укринформа пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, следствие в отношении данного мужчины закрыли.
"Была установлена непричастность к преступлению", - отметил Чубенко.
Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.
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патріот - отже злочинець, чи не так ?
Хватать кого-попало исходя из политической принадлежности, а потом пытаться под это подтасовать улики и показания.
Это как если я буду в семье заниматься питанием, но есть ходить в ресторан?
Они ни в каких партиях не состоят, они в АТО не участвовали - их аваковские архаровцы ни в каких преступлениях никогда НЕ ЗАПОДОЗРЯТ!
Урка, находящийся на УДО, избивает соседа-пенсионера, ноль реакции полиции. Побои средней тяжести. Заявление спустили в унитаз.
Заказ мебели на 18 тысяч грн в мебельном магазине, который сбегает - не мошенничество! По мнению начальника Десняньского отделения полиции.
Прямая угроза жизни в присутствии свидетелей тем же уркой, избившего пенсионера - тоже игнор. За что они зп получают? Авакова гнать надо!
у него инсульт,и похоже он без сознания