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Харьков (7286) Кива (398) Национальный корпус (393)

Нападение на автобус с "титушками Кивы" под Харьковом: задержанный Бугаев вышел из СИЗО - "установлена ​​непричастность к преступлению"

Нападение на автобус с

После 18 дней в СИЗО освобожден Александр Бугаев - один из задержанных по подозрению в нападении на автобус на трассе возле города Люботин.

Об этом в Facebook сообщил лидер ячейки партии "Национальный корпус" в Харькове Константин Немичев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, задержанный Александр Бугаев во время нападения находился в 50 км от места событий, но как подозреваемый провел за решеткой 18 дней.

Нападение на автобус с титушками Кивы под Харьковом: задержанный Бугаев вышел из СИЗО - установлена ​​непричастность к преступлению 01

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Как подтвердил корреспонденту Укринформа пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, следствие в отношении данного мужчины закрыли.

"Была установлена ​​непричастность к преступлению", - отметил Чубенко.

Напомним, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

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Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

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Топ комментарии
+15
Кіздить мертвячину - за це треба Грамоти Пошани давати!
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16.09.2020 22:06
+13
авакінці похватали аби кого.
патріот - отже злочинець, чи не так ?
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16.09.2020 21:59
+9
Какое моральное право имеет мэр города лечиться не в своем городе?!
Это как если я буду в семье заниматься питанием, но есть ходить в ресторан?
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16.09.2020 22:47
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авакінці похватали аби кого.
патріот - отже злочинець, чи не так ?
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16.09.2020 21:59 Ответить
Нападение на автобус "титушками Кивы" под Харьковом: задержанный Бугаев вышел из СИЗО - "установлена ​​непричастность к преступлению" - Цензор.НЕТ 5155
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16.09.2020 22:01 Ответить
не так.
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17.09.2020 02:14 Ответить
Так это типичный проФФениализм Авакова:
Хватать кого-попало исходя из политической принадлежности, а потом пытаться под это подтасовать улики и показания.
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16.09.2020 22:03 Ответить
Тим часом Кернес втік з Харкова літаком "Навального".

Нападение на автобус "титушками Кивы" под Харьковом: задержанный Бугаев вышел из СИЗО - "установлена ​​непричастность к преступлению" - Цензор.НЕТ 3542
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16.09.2020 22:03 Ответить
В этом плане мы все еще часть путинского совка, наша ылита продолжает жить как в рохляндии - лечиться за бюджет у в лучших клиниках мира, а плебс в убогих поликлинниках.
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16.09.2020 22:29 Ответить
Какое моральное право имеет мэр города лечиться не в своем городе?!
Это как если я буду в семье заниматься питанием, но есть ходить в ресторан?
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16.09.2020 22:47 Ответить
Кіздить мертвячину - за це треба Грамоти Пошани давати!
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16.09.2020 22:06 Ответить
А який це телепень називає очищення країни від путлерівців прєступлєнієм? Ментяри, на кого працюєте?
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16.09.2020 22:07 Ответить
Ментяры всегда обслуживают режим, находящийся при власти и это справедливо не только для украинских мусоров
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16.09.2020 23:49 Ответить
Обычным уркам сейчас очень вольготно жить:
Они ни в каких партиях не состоят, они в АТО не участвовали - их аваковские архаровцы ни в каких преступлениях никогда НЕ ЗАПОДОЗРЯТ!
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16.09.2020 22:07 Ответить
Подтверждаю. Полиция Деснянського р-на Киева не выполняет свои функции совершенно.
Урка, находящийся на УДО, избивает соседа-пенсионера, ноль реакции полиции. Побои средней тяжести. Заявление спустили в унитаз.
Заказ мебели на 18 тысяч грн в мебельном магазине, который сбегает - не мошенничество! По мнению начальника Десняньского отделения полиции.
Прямая угроза жизни в присутствии свидетелей тем же уркой, избившего пенсионера - тоже игнор. За что они зп получают? Авакова гнать надо!
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16.09.2020 23:36 Ответить
"Нападение на автобус "титушками Кивы" ??? А я думал на титушек Кивы напали...
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16.09.2020 22:09 Ответить
Ківа напав сам на себе.
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16.09.2020 22:13 Ответить
до речі, темна історія. Хоч якесь розслідування-прояснення десь є? прочитати би, тільки не від ківі-мертвечука та прочої срані...
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16.09.2020 22:36 Ответить
А чего ему тикать? Его никто не трогает, ОН ЖЕ НЕ ПАТРИОТ?!! Тем более, чувак болеет ...Или полетел лечиться в Израиль? Так опять же, его никто не ограничивал в передвижении, подписку о невыезде с него и при Порошенко, по-моему, не брали.
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16.09.2020 22:11 Ответить
кернеса перевезли в Германию,в клинику,действительно тем-же самолётом,что и Навального
у него инсульт,и похоже он без сознания
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16.09.2020 22:29 Ответить
побывав в харьковской больнице у Кернеса пропал дар речи!
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17.09.2020 05:26 Ответить
На этом сайте такое выступление карается засовыванием в спам, удалением коммента или баном. Нельзя же, в самом деле, писать то, что не нравится большинству здешней публики!
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16.09.2020 22:32 Ответить
Кондратий ,,обнял,, еада!
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16.09.2020 22:27 Ответить
Потихоньку выпустят всех на свободу и нуна наградить героев.
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16.09.2020 22:27 Ответить
Всё логично.Ведь на видео чётко было видно что команда питушария избивала друг друга для провокация.
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16.09.2020 22:37 Ответить
Сейчас нужно всех ехавших питушариев впаять по три года тюрьмы за провокации,за лжесвидетельства,за минирование обьектов,за распространение наркотиков.
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16.09.2020 22:39 Ответить
На "Украинской правде" информируют, что Кернес так же полетел лечиться в Германию. Клиника долго не давала согласия госпитализировать его из-за коронавируса, но , видимо, аргументы были такими весомыми, что личная безопасность медиков стыдливо опустила глаза. Теперь Гепу наверняка вылечат. Если уж Навальный после "Новичка" оклемался, то наш Гепа тем паче стремительно пойдет на поправку. Тем более, пенсы в растерянности, за кого ж им тогда голосовать, если не дай, БОГ...
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16.09.2020 22:40 Ответить
Вроде как бы потихоньку начинают размывать дело - когда, например, опубликуют весь окончательный список - кто из задержанных и на каком расстоянии находился от места расстрела автобуса - желательно не в десятках километров, а в метрах??? А может это был вообще не видик с места расстрела автобуса, а фрагмент съемок какого-то худ.фильма о братках?
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16.09.2020 22:43 Ответить
Хороший опзжешнік,це дохлий Мєртвєчук.
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17.09.2020 11:43 Ответить
 
 