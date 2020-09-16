РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10224 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 242 19
инспекция (92) ОБСЕ (4855) россия (93011) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Из-за позиции РФ инспектирование в районе поселка Шумы на данный момент невозможно, - Украина в ОБСЕ

Из-за позиции РФ инспектирование в районе поселка Шумы на данный момент невозможно, - Украина в ОБСЕ

Из-за неконструктивной позиции России проведение совместного инспектирования в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области не представляется возможным.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 16 сентября в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за отказа России соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла с целью подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии столкновения, инспектирование в районе поселка Шумы Донецкой области на данный момент не может быть проведено", - заявил Лоссовский.

Дипломат напомнил, что ранее украинская сторона согласилась пригласить координатора ОБСЕ в сопровождении представителей Трехсторонней контактной группы для осуществления 10 сентября совместного визита в район н.п. Шумы с целью опровержения недостоверных обвинений со стороны РФ. Однако даже эта открытость не удовлетворила Россию, которая направила ряд дополнительных запросов (по новым районам для посещения, фото- и видеосъемки, подписании совместного протокола), что "сделало невозможным запланированный совместный визит".

"Более того, российские вооруженные формирования открыли огонь по украинским позициям возле поселка Шумы в районе, где должен был состояться совместный визит. При этом, беспилотник СММ, пролетавший над этим районом, был заглушен и потерян", - отметил Лоссовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тот, кто ликвидирует российского генерал-майора Вахитова во время "инспектирования" позиций ВСУ, заслужит почет и уважение, - Бутусов

"В течение шести недель с 27 июля Украина выполняет достигнутые договоренности. Мы готовы идти и дальше по этому пути с целью перехода от "тишины" на Донбассе к стабильному миру. В то же время, мы видим, что Россия преследует совсем другие цели, а именно - пиар, а не мир", - подчеркнул представитель Украины.

Напоминаем, 9 сентября во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились провести одноразовое совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы при участии представителя ОБСЕ. Однако позже совместное инспектирование было отменено из-за постоянной смены запросов со стороны российской стороны. 10 сентября российские оккупационные войска трижды отрывали огонь по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Шумы, Золотое и Золотое-5. 

Также смотрите: К "инспекции" украинских позиций возле Шумов могут вернуться через несколько дней, - Кравчук. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Цікаво, а чому не ми перші інспектуємо сепарські гнізда ?
Навіщо вести росіского генерала на українські позиції ?
Влада наша дала на це дозвіл.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:27
+6
Из-за позиции РФ инспектирование в районе поселка Шумы на данный момент невозможно, - Украины в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6769
показать весь комментарий
16.09.2020 22:20
+4
Зелень зрозуміла що не проканає і здала назад. До наступного разу.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Из-за позиции РФ инспектирование в районе поселка Шумы на данный момент невозможно, - Украины в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6769
показать весь комментарий
16.09.2020 22:20 Ответить
Батько в СОЗі, а я ні
Нафіга воно мені.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:26 Ответить
слева молот, справа серп
это наш советский герб
хочешь жни, а хочешь куй
все равно получишь ...
показать весь комментарий
16.09.2020 22:29 Ответить
Ні корови, ні свині
Тільки Сталін на стіні.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:29 Ответить
Цікаво, а чому не ми перші інспектуємо сепарські гнізда ?
Навіщо вести росіского генерала на українські позиції ?
Влада наша дала на це дозвіл.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:27 Ответить
Бо при владі боягуз, який мліє навіть від натяку про незадоволення ***** кроками України. Дай йому волю, він би уже давно забацав "надцятий регіон московської пІдІрації" і скакав би далі зі своїм дурнуватим "Кварталом".Йому ж однаково, де скакати! КАКАЯ РАЗНИЦА!!!
показать весь комментарий
16.09.2020 22:52 Ответить
Зелень зрозуміла що не проканає і здала назад. До наступного разу.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:28 Ответить
А шо, очень хочется шоб сепары проинспектировали? Вы так много врете, шо даже они не верят? Це, зебуіни, ваша доля така - всіма бути посланими нах..
показать весь комментарий
16.09.2020 22:29 Ответить
Президент #Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "Россия опасна для своих соседей не из-за того, что она хочет расширить империю, а из-за понимания, что ее время начинает подходить к концу... Окно возможностей #России закрывается"
показать весь комментарий
16.09.2020 22:32 Ответить
Однако даже эта открытость не удовлетворила Россию, которая направила ряд дополнительных запросов (по новым районам для посещения, фото- и видеосъемки, подписании совместного протокола), что "сделало невозможным запланированный совместный визит". "Более того, российские вооруженные формирования открыли огонь по украинским позициям возле поселка Шумы в районе, где должен был состояться совместный визит. При этом, беспилотник СММ, пролетавший над этим районом, был заглушен и потерян" а вы думали как с предателями малоросами у власти и коллаборантами поступают? будете потакать врагу задобрятся еще сильней будут унижать вас(власть) а значит и в ее лице Украину,мира никакого не будет пока не получат всю Украину и они(зеленая власть) прекрасно знают а значит сознательно идет гос измена тут или победа или поражение третьего не дано а посередине разве что может договариваться гидрант с Ленкой в постели
показать весь комментарий
16.09.2020 22:32 Ответить
ясный пень. Из-за позиции макак макшанских. Совсем не из-за предчувствия пенделя в сторону Ростова.
показать весь комментарий
16.09.2020 22:32 Ответить
https://twitter.com/TextyOrgUa
https://twitter.com/TextyOrgUa

TEXTY.Org.Ua

@TextyOrgUa

·https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1306254305884868609 4 ч

З початком всеосяжного перемир'я, всі втрати на фронті - небойові. Це, звичайно, чиста випадковість

https://twitter.com/galapop2
https://twitter.com/galapop2

galapop

@galapop2

·https://twitter.com/galapop2/status/1306227197011800065 5 ч

тобто здали? Уряд вніс ще одне село Донбасу до переліку тимчасово окупованих | Новинарня
показать весь комментарий
16.09.2020 22:38 Ответить
тобто дєрма-зелі вже і так, і сяк розкарячуються перед кацапами, а ті ще не носом крутять, не така їм, бач, капітуляція?? ну, не знаю, зебіли, рятуйте свого важдя якось, бо аж невдобно за шмарклю
показать весь комментарий
16.09.2020 22:42 Ответить
т.е не из-за украинской принципиально посылательнойнах позиции...а именно из-за рашки?
как-то все равно неблагозвучно звучит даже сама мысль об инспекции врагом окопов (???)
показать весь комментарий
16.09.2020 22:45 Ответить
Если сунуть на полшишечки - то пожалуйста. А на целую - принципиальное, гордое и решительное НЕТ. Реально клоун делает Украину посмешищем.
показать весь комментарий
17.09.2020 09:05 Ответить
 
 