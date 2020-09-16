Из-за позиции РФ инспектирование в районе поселка Шумы на данный момент невозможно, - Украина в ОБСЕ
Из-за неконструктивной позиции России проведение совместного инспектирования в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области не представляется возможным.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 16 сентября в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Из-за отказа России соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла с целью подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии столкновения, инспектирование в районе поселка Шумы Донецкой области на данный момент не может быть проведено", - заявил Лоссовский.
Дипломат напомнил, что ранее украинская сторона согласилась пригласить координатора ОБСЕ в сопровождении представителей Трехсторонней контактной группы для осуществления 10 сентября совместного визита в район н.п. Шумы с целью опровержения недостоверных обвинений со стороны РФ. Однако даже эта открытость не удовлетворила Россию, которая направила ряд дополнительных запросов (по новым районам для посещения, фото- и видеосъемки, подписании совместного протокола), что "сделало невозможным запланированный совместный визит".
"Более того, российские вооруженные формирования открыли огонь по украинским позициям возле поселка Шумы в районе, где должен был состояться совместный визит. При этом, беспилотник СММ, пролетавший над этим районом, был заглушен и потерян", - отметил Лоссовский.
"В течение шести недель с 27 июля Украина выполняет достигнутые договоренности. Мы готовы идти и дальше по этому пути с целью перехода от "тишины" на Донбассе к стабильному миру. В то же время, мы видим, что Россия преследует совсем другие цели, а именно - пиар, а не мир", - подчеркнул представитель Украины.
Напоминаем, 9 сентября во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились провести одноразовое совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы при участии представителя ОБСЕ. Однако позже совместное инспектирование было отменено из-за постоянной смены запросов со стороны российской стороны. 10 сентября российские оккупационные войска трижды отрывали огонь по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Шумы, Золотое и Золотое-5.
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Нафіга воно мені.
это наш советский герб
хочешь жни, а хочешь куй
все равно получишь ...
Тільки Сталін на стіні.
Навіщо вести росіского генерала на українські позиції ?
Влада наша дала на це дозвіл.
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З початком всеосяжного перемир'я, всі втрати на фронті - небойові. Це, звичайно, чиста випадковість
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galapop
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тобто здали? Уряд вніс ще одне село Донбасу до переліку тимчасово окупованих | Новинарня
как-то все равно неблагозвучно звучит даже сама мысль об инспекции врагом окопов (???)