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Кравчук в ТКГ: "Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады"

Кравчук в ТКГ:

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркивает, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и правом Верховной Рады Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины", - так Кравчук отреагировал во время заседания ТКГ на упреки о необходимости срочного принятия украинским парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в Украине в 2020 году.

В то же время обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической подгруппы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей, отметили в Офисе Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы можем общаться с боевиками, главное - не подписывать документов, - Кравчук

Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что никаких обязательств с украинской стороны в отношении пересмотра постановления Верховной Рады не было.

Также читайте: Кравчук: Инспектирование под Шумами потребовал провести лично Козак

Автор: 
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Топ комментарии
+13
Цинизм ситуации заключается в том, что Кравчуку и фокину осталось мало жить - ИХ В ТЮРЬМУ НЕ УСПЕЮТ ПОСАДИТЬ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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16.09.2020 23:02
+8
Кто-то деду дельный совет дал, а может и пистонов вставил)

И не собачье дело кремлёвских мудаков рассказывать украинцам - какие законы принимать и что в них писать.
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16.09.2020 23:03
+5
На державних харчах ці дві падлюки, ще довго протягнуть. А заради справедливості, за здачу ядерної зброї їх треба судити, навіть якби вони лежали при смерті.
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16.09.2020 23:35
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Цинизм ситуации заключается в том, что Кравчуку и фокину осталось мало жить - ИХ В ТЮРЬМУ НЕ УСПЕЮТ ПОСАДИТЬ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО
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16.09.2020 23:02 Ответить
Або Путін нагородить.
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16.09.2020 23:05 Ответить
не путін,а-)(уйло.Пиши вірно українською!
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16.09.2020 23:16 Ответить
А твой муж откуда?
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16.09.2020 23:13 Ответить
Начинается земля, как известно, от Кремля.
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16.09.2020 23:25 Ответить
На державних харчах ці дві падлюки, ще довго протягнуть. А заради справедливості, за здачу ядерної зброї їх треба судити, навіть якби вони лежали при смерті.
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16.09.2020 23:35 Ответить
та вроде бы и правильно говорит, как на сегодня

только полтора года назад вообще казалось дикостью об этом даже заводить разговор
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16.09.2020 23:03 Ответить
Кто-то деду дельный совет дал, а может и пистонов вставил)

И не собачье дело кремлёвских мудаков рассказывать украинцам - какие законы принимать и что в них писать.
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16.09.2020 23:03 Ответить
наверное тот же,кто рекомендовал не проводить инспекцию под Шумами
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16.09.2020 23:24 Ответить
Ну так монобільшість прийме.
Дєлов.
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16.09.2020 23:04 Ответить
Мони вже немає, розпродують.
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16.09.2020 23:14 Ответить
Кравчук в ТКГ: "Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады" - Цензор.НЕТ 9368
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16.09.2020 23:05 Ответить
Перевзувся у повітрі - я не я і хата не моя Мастер клас.
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16.09.2020 23:08 Ответить
Все его предложения уже как неделю лежат в Верховной Раде...
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16.09.2020 23:12 Ответить
Минскую переговорную площадку пора закрывать. Лукашенко прямо обвиняет Украину в хороводах в БССР. То есть на сегодня,переговоры с террорусией ведутся на территории террорусии
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16.09.2020 23:10 Ответить
ТН площадка под кодовым названием "минск"... или в документах ГРУ ГШ "Брест" изначально была отвлекающе-паразитивным военно- политическим "маневром"...
Гибридная война.... смешно.. ибо это уже проходили со времен "Балкан"...
Кто в теме знает...
Только там это были самые "яйца" горско-средне-зимноморско-атлантоНАТОвские...
А Украина ... это вам не фунт "балканского эрзац-изюма"...
Это стоит в надцать раз дороже...
Здесь триллиарды...
Черноземы дающие 35% мировых ЭКОпродуктов....
и Приднепровский КРЯЖ.... перед которым "Клондайк" просто тихо курит в стороне...
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17.09.2020 02:40 Ответить
хм.. а открывать свое хайло и озвучивать "свое мнение на весь мир" как Украине достичь мира на Донбассе это как называется !? Решение ВР по Донбассу принято - рф агрессор а донбасяне террористы-сепаратисты !!! КРАПКА
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16.09.2020 23:28 Ответить
"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады"....как это звучит по старому ,по совдеповски и говняно....СУДЬИ,ВЛАСТЬ И ОЛИГАРХИ БАЛДЕЮТ ОТ ЭТИХ НЕНУЖНЫХ ПРОСТЫМ УКРАИНЦАМ, ЗАКОНОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ
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16.09.2020 23:34 Ответить
http://newsone.ua/news/politics/pravitelstvo_odobrilo_strategii_po_borbe_s_prestupnostyu_i_korrupciey.html Правительство одобрило стратегии по борьбе с преступностью и коррупцией ....УКРАИНСКИЙ НАРОД ЗНАЕТ ,ЧТО ЭТО ВСЁ ФИГНЯ.
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16.09.2020 23:37 Ответить
Анурезник тупо сьехал,за деньги налогоплательщиков падло жирует,а решение примет ВР)
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16.09.2020 23:41 Ответить
Кравчук, ти не з тими домовляєшся.
Домовлятися треба з Європою, США, Канадою, Австралією, Японією, тощо.

Лише так можна вирішити проблему.
Домовлятися з рашкою - це витрата часу. Вже доведено.
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16.09.2020 23:42 Ответить
Ти,стара курво,щось там ще нявкаш?-На цвинтар. Негайно.
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17.09.2020 00:05 Ответить
я знаю, що всі тут лають Кравчука і все таке (Фокін і Фокіна курва, якщо шо), але я вважаю це не справедливим і хочу звернути увагу, що заяви кравчука із його діями не одне і теж, та заяви кравчука не несуть реальних наслидків!
тобто, уявлення про нього, що кравчук пройде між крапочками та не намокне, справедливі і зараз, не дивлячись на його вік!
Може дідо просто хоче на останок бути в центрі уваги, а для цього треда заливати у вуха зелені та кацапам, проте реальної зради саме від нього я не бачу (поправте мене, якщо не правий), Якщо шановне товариство скаж, що від нього оголошує позицію факін (а це сумнівно), тоді кравчук у свої за 90 геній, і ни про яку деменцію не йде мова!
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17.09.2020 00:24 Ответить
ментальний комуняка прораховується конторою, і нічого толкового не придумає
а словоблудить - то все, на що здатен
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17.09.2020 01:29 Ответить
*****, которая издевалась над страной и людьми, еще и жить учит... чахлик невмирущий...
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17.09.2020 04:58 Ответить
Подгорать начало?
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17.09.2020 06:40 Ответить
 
 