Кравчук в ТКГ: "Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады"
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркивает, что принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и правом Верховной Рады Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины", - так Кравчук отреагировал во время заседания ТКГ на упреки о необходимости срочного принятия украинским парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в Украине в 2020 году.
В то же время обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической подгруппы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей, отметили в Офисе Президента.
Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что никаких обязательств с украинской стороны в отношении пересмотра постановления Верховной Рады не было.
Пожалуйста, подождите...
только полтора года назад вообще казалось дикостью об этом даже заводить разговор
И не собачье дело кремлёвских мудаков рассказывать украинцам - какие законы принимать и что в них писать.
Дєлов.
Гибридная война.... смешно.. ибо это уже проходили со времен "Балкан"...
Кто в теме знает...
Только там это были самые "яйца" горско-средне-зимноморско-атлантоНАТОвские...
А Украина ... это вам не фунт "балканского эрзац-изюма"...
Это стоит в надцать раз дороже...
Здесь триллиарды...
Черноземы дающие 35% мировых ЭКОпродуктов....
и Приднепровский КРЯЖ.... перед которым "Клондайк" просто тихо курит в стороне...
Домовлятися треба з Європою, США, Канадою, Австралією, Японією, тощо.
Лише так можна вирішити проблему.
Домовлятися з рашкою - це витрата часу. Вже доведено.
тобто, уявлення про нього, що кравчук пройде між крапочками та не намокне, справедливі і зараз, не дивлячись на його вік!
Може дідо просто хоче на останок бути в центрі уваги, а для цього треда заливати у вуха зелені та кацапам, проте реальної зради саме від нього я не бачу (поправте мене, якщо не правий), Якщо шановне товариство скаж, що від нього оголошує позицію факін (а це сумнівно), тоді кравчук у свої за 90 геній, і ни про яку деменцію не йде мова!
а словоблудить - то все, на що здатен