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Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине.

Об этом она заявила в Европарламенте во время своей первой речи "О состоянии Европейского Союза", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Тем, кто выступает за более тесные связи с Россией, я отвечу, что отравления Алексея Навального усовершенствованным нервно-паралитическим веществом не является единичным случаем. Мы видели эту модель поведения в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери, а также во время вмешательства в выборы во всем мире. Эта модель не меняется, и ни один газопровод не изменит этого", - сказала глава Еврокомиссии.

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Топ комментарии
+32
Есть Росия и будет война , нет России и нет войны .
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16.09.2020 23:28
+25
Президент #Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "Россия опасна для своих соседей не из-за того, что она хочет расширить империю, а из-за понимания, что ее время начинает подходить к концу... Окно возможностей #России закрывается"
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16.09.2020 23:28
+22
Історія Росіі ,від невеличкого князівства до велетенської імперіі , це море крові поневоленних народів !!!))
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16.09.2020 23:36
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Есть Росия и будет война , нет России и нет войны .
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16.09.2020 23:28 Ответить
Історія Росіі ,від невеличкого князівства до велетенської імперіі , це море крові поневоленних народів !!!))
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16.09.2020 23:36 Ответить
Президент #Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что "Россия опасна для своих соседей не из-за того, что она хочет расширить империю, а из-за понимания, что ее время начинает подходить к концу... Окно возможностей #России закрывается"
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16.09.2020 23:28 Ответить
Чумная крыса, да ещё загнанная в угол, становится страшно опасной и агрессивной.
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16.09.2020 23:43 Ответить
Кацапія не змінює своєї поведінки з першого дня свого існування. Відкрила Америку.
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16.09.2020 23:29 Ответить
Ментальність змінюється лише сотнями років !!))
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16.09.2020 23:37 Ответить
Но Северный поток 2 выше подобных мелочей!
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16.09.2020 23:31 Ответить
Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 2364
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16.09.2020 23:33 Ответить
Де Травиль
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16.09.2020 23:34 Ответить
Жермоне Ле Чиль
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17.09.2020 00:15 Ответить
Фон Дер.и т.п а сказать,что..уйло-агрессор не политкорректно? Шла бы ты нах..
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16.09.2020 23:35 Ответить
Нашим бы это обьяснить, их в ТГК уже открыто посылают нах., а Ермак с Кравчуком все не уймутся, миру мир, миру мир...
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16.09.2020 23:37 Ответить
Все згідно кремлівської методички !!))
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16.09.2020 23:38 Ответить
Росія не змінює модель своєї поведінки, яку продемонструвала в Грузії та Україні, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 2013
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16.09.2020 23:44 Ответить
У нас по телику показали как она жопу рвала за беженцев и ничего про СП2 и Навального.Каждая страна выцепит что-то для своих новостей.
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16.09.2020 23:42 Ответить
Ее бабушку в 1945-м в Померании пустили по кругу "бойцы" 145-й гвардейской орденов.. дивизии. До сих пор боится.бурято-удмуртских елдаков.
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17.09.2020 00:12 Ответить
Что она имела ввиду прогазопровод?
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16.09.2020 23:44 Ответить
то что газопровод можно достраивать
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17.09.2020 06:49 Ответить
Pust budet SP2 no ne bolse tam 5mlrd v god,kvotu vlozyt nuzno, tak na let 25 Vot togda cytaju normalnyje sankciji,toze i SP1
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16.09.2020 23:46 Ответить
ПаРаша не меняет модель своего поведения, потому что гнилой запад идет на поводу у кремлеских комуно-фалистов.
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16.09.2020 23:51 Ответить
В Украину прибыли британские десантники для проведения учений НАТО...,вот только не знаю,два батальона или три...Мавзолейные скрепы...,хрюкните чего нибудь...
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16.09.2020 23:53 Ответить
разве ты не слышиш шкворчание их сфинкеров которые уже стали похожи на кольца кальмаров?
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17.09.2020 00:19 Ответить
Она еще забыла сказать о Молдове, с навязанным рашей приднестровьем.
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16.09.2020 23:53 Ответить
просто вона не думает...)))
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16.09.2020 23:56 Ответить
Основной посыл заявления был в том, что санкции бесполезны и их нужно отменять, достраивать СП2 и т.д.
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17.09.2020 06:56 Ответить
А Німеччина щось не дуже змінює модель своєї поведінки по відношенню до расєї після Грузії і України...?))) смокчуть путєну кіби війни і не було...)))
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16.09.2020 23:55 Ответить
Говорящую Кобылу РАБссии Лаврова не приняли в Берлине,Кобыла обиделась..села в самолет и улетела в Москву....Глава МИД Германии сослался на сильную занятость... Крысы Мавзоолейные вы НИКТО...
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16.09.2020 23:58 Ответить
ну им не прямо отказали-просто сказали мол "ванья зер малё времйя-целуй рука и уходи" на что кобыла конечно взбрыкнула..
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17.09.2020 00:23 Ответить
24-25 сентября состоится заседание Совета Европы...на повестке дня один Вопрос : Санкции против РАБссии... СкреПОНОСию с праздником...
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17.09.2020 00:03 Ответить
А на що ******* щось міняти ??? Воно знає що Європа проковтне все що Козлостан захоче вчинити
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17.09.2020 00:38 Ответить
контора рулит по прежнему, ничего не изменилось
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17.09.2020 01:23 Ответить
Европа конечно гнилая а вы?Какой там у вас товарооборот с РФ?
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17.09.2020 01:25 Ответить
Конечно. Ведь вы НИЧЕГО не делаете, чтобы заставить её это изменить.
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17.09.2020 01:59 Ответить
Россия это УЖАС без конца!
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17.09.2020 04:13 Ответить
Росія не змінює модель своєї поведінки, яку продемонструвала в Грузії та Україні, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 7629
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17.09.2020 04:48 Ответить
спасибо, кєп
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17.09.2020 09:01 Ответить
 
 