Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Россия не меняет модель своего поведения, которую продемонстрировала в Грузии и Украине.
Об этом она заявила в Европарламенте во время своей первой речи "О состоянии Европейского Союза", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Тем, кто выступает за более тесные связи с Россией, я отвечу, что отравления Алексея Навального усовершенствованным нервно-паралитическим веществом не является единичным случаем. Мы видели эту модель поведения в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери, а также во время вмешательства в выборы во всем мире. Эта модель не меняется, и ни один газопровод не изменит этого", - сказала глава Еврокомиссии.
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