На переговорах ТКГ работа политической подгруппы и обмен пленными по прежнему заблокированы, - Гармаш
На переговорах Трехсторонней контактной группы работа политической подгруппы и обмен пленными по прежнему заблокированы.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Сергей Гармаш, который на переговорах ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече "нормандской четверки", сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными - тоже", - написал Гармаш.
"Причина все та же - постановление ВР о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель", - добавил журналист.
Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что никаких обязательств с украинской стороны в отношении пересмотра постановления Верховной Рады не было.
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Героям Слава!
Украинская сторона после таких заявлений смело может их называть ТЕРРОРИСТАМИ и ни ОБСЕ, ни Запад ни слова НЕ ВОЗРАЗИТ!
В ОРДЛО наших узников намного больше, чем говорят. "Когда я еще был в минской группе, то у нас было не 72 подтвержденных пленных. Мы точно знали, что живых было около 200…Нам надо настаивать на обмене всех на всех, а не только установленных".
Знает Марчук ( генерал СБУ), почему Украине не хотят отдавать пленных. "Я убежден, что они (боевики - ред.) пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и много чего еще. Они понимают, что это Гаага".
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Kavkaz Center
Оказывается на переговорах в Анкаре https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #русские призвали https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8E?src=hashtag_click #Турцию не только сократить наблюдательные посты в https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8?src=hashtag_click #Сирии , но также вывести часть войск, убрать все тяжелое вооружение и средства ПВО. Турки сказали нет!