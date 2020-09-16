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Новости Агрессия России против Украины
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Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

На переговорах ТКГ работа политической подгруппы и обмен пленными по прежнему заблокированы, - Гармаш

На переговорах ТКГ работа политической подгруппы и обмен пленными по прежнему заблокированы, - Гармаш

На переговорах Трехсторонней контактной группы работа политической подгруппы и обмен пленными по прежнему заблокированы.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Сергей Гармаш, который на переговорах ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече "нормандской четверки", сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными - тоже", - написал Гармаш.

"Причина все та же - постановление ВР о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель", - добавил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак

Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что никаких обязательств с украинской стороны в отношении пересмотра постановления Верховной Рады не было.

На переговорах ТКГ работа политической подгруппы и обмен пленными по прежнему заблокированы, - Гармаш 01

Также читайте: Кравчук в ТКГ: "Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады"

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Топ комментарии
+5
Ну и что удивляет?! Вполне прогнозируемо. Нелох не выполнил то, что был должен уже сделать на сегодняшний день.
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16.09.2020 23:59
+5
Требовать политических уступок в обмен на заложников, это типичная тактика ТЕРРОРИСТОВ!
Украинская сторона после таких заявлений смело может их называть ТЕРРОРИСТАМИ и ни ОБСЕ, ни Запад ни слова НЕ ВОЗРАЗИТ!
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17.09.2020 00:08
+3
То було давно і неправда. Янелох пропіарився і забудьте.
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17.09.2020 00:01
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хм.. а как же 100 на 100 что озвучили ЗеЕрмаки ?!..Что, опять они нас ******* !?
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16.09.2020 23:56 Ответить
То було давно і неправда. Янелох пропіарився і забудьте.
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17.09.2020 00:01 Ответить
Тут подробно
https://youtube.com/watch?v=pdagvjESE7s
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17.09.2020 08:02 Ответить
Торгують заручниками.
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16.09.2020 23:59 Ответить
Ну и что удивляет?! Вполне прогнозируемо. Нелох не выполнил то, что был должен уже сделать на сегодняшний день.
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16.09.2020 23:59 Ответить
Тому що бреше з першого дня, а лохи вірять.
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17.09.2020 00:03 Ответить
Посмотрите интервью Богдана Гордону на ютубе. Даже я была в шоке, хотя уже давно мало чему удивляюсь.
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17.09.2020 00:22 Ответить
Благодаря активному патриотическому меньшинству не сделал.
Героям Слава!
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17.09.2020 08:00 Ответить
Видимо поэтому Арахамия заговорил о расколе монозелени в Раде - многих пугает перспектива повисеть на столбах, после попытки пересмотреть закон о местных выборах.
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17.09.2020 00:06 Ответить
Требовать политических уступок в обмен на заложников, это типичная тактика ТЕРРОРИСТОВ!
Украинская сторона после таких заявлений смело может их называть ТЕРРОРИСТАМИ и ни ОБСЕ, ни Запад ни слова НЕ ВОЗРАЗИТ!
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17.09.2020 00:08 Ответить
Вони давно визнані терористами, але 95 кварталу це невідомо.
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17.09.2020 00:14 Ответить
Марчук о военнопленных

В ОРДЛО наших узников намного больше, чем говорят. "Когда я еще был в минской группе, то у нас было не 72 подтвержденных пленных. Мы точно знали, что живых было около 200…Нам надо настаивать на обмене всех на всех, а не только установленных".

Знает Марчук ( генерал СБУ), почему Украине не хотят отдавать пленных. "Я убежден, что они (боевики - ред.) пытали этих людей и у них есть следы пыток: отрезанные уши и много чего еще. Они понимают, что это Гаага".
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17.09.2020 00:08 Ответить
Так шо не в постановлении дело.
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17.09.2020 00:10 Ответить
Состоянием на 17-00 Обстрелов 11 ( 6 - стрелковое оружие 4- миномет 1 артиллерия 120+) Ответный огонь 9 (6- стрелковое оружие 3 - миномет) Ранено 3 Убит -1 Потери противника уточняются. Хомчак запретил артиллерии подавить огневую активность противника.
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17.09.2020 00:09 Ответить
Перемирюємось далі.
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17.09.2020 00:16 Ответить
Сразу 7 самолетов НАТО нарушили воздушную границу Украины и сбросили десантную бригаду британских военных...капец..это война с Британией...
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17.09.2020 00:21 Ответить
Все как у нас .. кацапы они такие...

https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center



Оказывается на переговорах в Анкаре https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #русские призвали https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8E?src=hashtag_click #Турцию не только сократить наблюдательные посты в https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8?src=hashtag_click #Сирии , но также вывести часть войск, убрать все тяжелое вооружение и средства ПВО. Турки сказали нет!
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17.09.2020 00:38 Ответить
Глядя на то, что сейчас вытворяет некто Ермак от имени «найвеличнійшого янєлоха» даже у студентов-первокурсников юридического факультета возникает вопрос о том, как вся эта публика планирует не сесть? Даже поцоватая и слабо образованная публика из его окружения начинает это понимать..Через вторые - третьи руки доходит информация о тех рисковых деятелях окружения Зе, которые решили сыграть в игры, что они понимают степень риска. Они заготавливают тонны компромата, которые помогут им лично избежать участи наблюдать столичное небо через узор решетчатых окон.(с)
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17.09.2020 00:50 Ответить
 
 