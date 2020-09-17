Из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи" образовалась очередь на "Выступовичах", - Киевская таможня
Киевская таможня сообщает о скоплении транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи" в Житомирской области на границе с Беларусью. Причина - закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области, через который в Украине пытаются попасть хасиды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.
"Вместо закрытого пункта пропуска "Новые Яриловичи" перевозчики вынуждены были для въезда в Украину выбрать другие участки границы, в частности - пункт пропуска "Выступовичи". По состоянию на сейчас в очереди на въезд в Украину со стороны Беларуси в пункте пропуска "Выступовичи" скопилась очередь из нескольких сотен транспортных средств. Таможенное оформление и пропуск транспортных средств в этом пункте пропуска осуществляется круглосуточно", - говорится в сообщении.
Таможня просит перевозчиков по возможности выбирать для пересечения границы на въезд в Украину другие пункты пропуска, не смежные с белорусской стороной.
Напомним, сейчас на пункте пропуска "Новые Яриловичи" н границе с Беларусью находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.
Кабинет Министров Украины 16 сентября поддержал решение о закрытии этого пункта пропуска. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.
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За первое полугодие 2020 года 31% (вдумайтесь!) 31% нефтепродуктов сегодня поставлено в Украину из Белоруссии. Я вам могу сказать итоги предыдущих лет: это примерно 24‒28% дизельного топлива ежегодно поставляется в Украину из Белоруссии, это 24‒26% сжиженного газа и это 45% всех бензинов.
Теперь понятно как он обходит санкции, некто его падружка Марченко, на которую он записал свои нпз в России, гонит бензины через Белорусь. У него аж сердце екнуло!!!
Ну а что Украина? А по сути из пяти НПЗ, где четыре уже выкупили россияне!?, которые стоят? Работает только один НПЗ, это кременчугский и угадайте на кого, на Беню Коломойского. Нормальный расклад?
А я думаю мы....лееггкооо и вальяжно можем придушить этих прихвостней....
Обладая значительными нефтеперерабатывающими мощностями, Румыния особенно заинтересована в трубопроводе Центральная Азия-Европа и стремится укрепить свои отношения с некоторыми https://ru.qwe.wiki/wiki/Arab_States_of_the_Persian_Gulf арабскими государствами Персидского залива . Располагая 10 нефтеперерабатывающими заводами и общей мощностью переработки около 504 000 баррелей в сутки (80 100 м 3 / сутки), Румыния является крупнейшей нефтеперерабатывающей промышленностью в регионе. Перерабатывающие мощности Румынии намного превышают внутренний спрос на очищенные нефтепродукты, что позволяет стране экспортировать широкий спектр нефтепродуктов и нефтехимии, таких как смазочные материалы, битум и удобрения, по всему региону.