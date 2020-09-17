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Новости Силовики
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Волынь (972) правоохранительные органы (2960) прокуратура (4927) силовики (2797) шантаж (89) Білин (22)

В Ковеле будут судить молодых людей, которые шантажом заставили 11-летнего ребенка вынести из дома 22 тыс. грн, - прокуратура

В Ковеле будут судить молодых людей, которые шантажом заставили 11-летнего ребенка вынести из дома 22 тыс. грн, - прокуратура

За сохранение тайны, которую шестиклассник не хотел рассказывать родителям, мошенник требовал у него деньги. За три месяца ребенок отдал вымогателю 22 тысячи гривен, которые воровал дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области, 21-летний молодой человек, узнав информацию, которую шестиклассник хотел скрыть от родителей, потребовал у ребенка плату за свое молчание.

Таким образом в течение марта-июня 2020 года он 13 раз заставлял ребенка выносить из дома и отдавать ему деньги и ювелирные украшения.

То злоумышленник привлек к вымогательству своего 20-летнего друга. Вдвоем они принудили мальчика отдать каждому из них по 100 долларов.

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Местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении двумя жителями Ковеля вымогательств по статье 189 УК Украины "Вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества, или такое, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему".

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Топ комментарии
+8
Вы таким образом пытаетесь ОПРАВДАТЬ тех кто у ребенка вымогал???
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17.09.2020 01:52
+6
У 11-летнего ребенка неустойчивая психика. А ему приходится выдерживать давление на себя больше, чем у взрослого. Его сломали и унизили. И скорее всего оставили детскую травму на всю жизнь. Не мешало бы к психологу показаться, чтобы у него суицидные мысли не появились.
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17.09.2020 06:14
+5
А я всего лишь о том что нет разницы между ВОРАМИ... Нет разницы между маленьким и большим вором... Просто у них ВОЗМОЖНОСТИ разные... Дай этим вашим "невинным" возможности, они будут воровать миллионами))) А вы хотите, что бы "они" там на верху не крали, а чтобы для вас осталось все как есть))) Только вы забываете одно... "Они" там на верху, все вышли из вас... Начинали с маленького... Оправдывая этих, значит вы не против все этого... Вас просто смущает, что кому то больше достается))) Ведь вы же не против, когда кум ГОЛОВА и дает вам возможность ТОЖЕ украсть?))) А вот кума президента у вас нет))) А был бы, вот бы вы развернулись))) И когда вы спрашиваете, когда будут судить тех, кто разграбил Украину, подойдите к зеркалу)))
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17.09.2020 03:45
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А коли будуть судити тих,які Україну обікрали?
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17.09.2020 01:28 Ответить
Хто? Оці будуть своїх судити ?
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17.09.2020 01:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/475076 За всі роки ніхто з казнокрадів не сидить.Вже була патріотична влада,але в них доказів також не було.Все схоже на абсурд.
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17.09.2020 01:41 Ответить
Вы таким образом пытаетесь ОПРАВДАТЬ тех кто у ребенка вымогал???
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17.09.2020 01:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/209477 Ні.Але це не значна новина,щоб тут вона була.Дитину на щастя,не побили і не вбили.Це не важкий злочин.
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17.09.2020 01:56 Ответить
Так вы сами себе противоречите))) Прочтите свой первый комент и добавьте к нему свое "на щастя,не побили і не вбили.Це не важкий злочин"))) Те кто бомбили фермы и заводы это преступники или нет? Или преступники только те кто сохранили те заводы и получают с них прибыль?0 Рассказать кто бомбил фермы?))) Или то не интересно?))) Про себя слушать не охота?)))
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17.09.2020 03:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/209477 Ви щось я бачу не зрозуміли.Хочеться щоб великих бандюків садили.А тут дурникам впаяють по повній.Я вважаю,що потрібно дати умовно і все.Якщо в них до цього не було злочинів.А не побили і не вбили,я мав саме цих молодиків.
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17.09.2020 03:27 Ответить
А я всего лишь о том что нет разницы между ВОРАМИ... Нет разницы между маленьким и большим вором... Просто у них ВОЗМОЖНОСТИ разные... Дай этим вашим "невинным" возможности, они будут воровать миллионами))) А вы хотите, что бы "они" там на верху не крали, а чтобы для вас осталось все как есть))) Только вы забываете одно... "Они" там на верху, все вышли из вас... Начинали с маленького... Оправдывая этих, значит вы не против все этого... Вас просто смущает, что кому то больше достается))) Ведь вы же не против, когда кум ГОЛОВА и дает вам возможность ТОЖЕ украсть?))) А вот кума президента у вас нет))) А был бы, вот бы вы развернулись))) И когда вы спрашиваете, когда будут судить тех, кто разграбил Украину, подойдите к зеркалу)))
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17.09.2020 03:45 Ответить
ВОРОВСТВО ВЛАСТЬЮ НАРОДА НАЧИНАЕТСЯ С ТАК ЗВАННЫХ РЕФОРМ В 2004 ГОДУ ОНИ ПОВТОРИЛИ ПОДВИГ- КОТОРЫЙ ПРОВЕРНУЛИ КРАВЧУК КОГДА КИНУЛ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ С РУБЛЕВЫМИ ВКЛАДАМИ СБЕРБАНКА СССР ВСЕХ КИНУЛ КРОМЕ НАРДЕПОВ И БУВШИХ ПАРТЕЙНЫХ КОТОРЫМ ГОРБАЧЕМ СЕКРЕТНО ВЫДАЛ ЗАКРЫТУЮ ПОСТАНОВУ ЦК КПСС И СОВМИНА ОБ ОБМЕНЕ РУБЛЕЙ НА ВАЛЮТУ В СООТНОШЕНИИ 60 КОПЕЕК ЗА 1 ДОЛЛАР МАРКУ ФРАНК КРОНУ... у этих служивых рубли не пропала плавно поменяли страну печатания бумажки... в 2004 году вторая афера проводят реофрму я как слышу реформа все капец наступает начали с потолка всем ЗАДНИМ ЧИСЛОМ В НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ КОТРОРАЯ ЗАПРЕЩАЕТ ВВОДИТ СУЖЕНИЕ ПРАВ И СВОДОБ ГРАЖДАН НОВЫМИ ЗАКОНАМИ КОТОЫРЕ БЫЛИ ДО С НОВОЙ ДАТЫ МОЖНО А ВОТ НАЗАД ВО ВРЕМЕНИ ЗАПРЕЩЕНО НО ЕСЛИ НАДО ТО ПЛЕВАТЬ НА КОНСТИТУЦИЮ ПОЧЕМУ ТО В КСУ НИКТО НЕ ПОДАЛ ДО СИХ ПОР ОБРАЩЕНИЕ СТОЛЬКО СЛУГ ТО??? так вот 2004 год 1 января на пенсию всем считают некий стаж согласно уплаты взносов НО ВОТ БЕДА Украина с 1991 года до 2011 года не могла ввести в действие Налоговый Кодекс Украины введен с 1 января 2011 года ни Закон о порядке уплаты того самого ЕСВ на пенсию... а если государство не ввело понятные правила и законы то каким боком население а никаким вот им захотелось с 2004 года кинуть население и кинули у меня государство инвалида выбросило 8 лет моего стажа мол вы не платили а мое возражение что не было правил и законов никого не интересует в государстве,....ну а потом массово пошли иные геноцидные реформы судов полиции медицины пенсионные когда за одну ночку стаж вырос на 15 лет... а про ЖКХ тарифы и реформы молчу просто.. а почему да потому что если бы Кравчука сразу в 1992 году распяли на фонарном столбе за типа рынок когда 2 января 1992 года колбаса которая стоила 31 декабря 1991 года 2-40 рубля после 30 суток после Референдума о Независимости в гробу я видел такую Независимость и вдруг (а вдруг ли ли евреи и зав базами и новые нувориши) наконец то дорвавшись до корыта... на утро 2 января 1992 установили стоимость 1 кг колбасы 5 тысяч рублей а к вечеру 2 января колбаса подросла до 11 тысяч.. скажите это рыночные отношения.... спустя 3 года Рада примудрилась таки убрать из УК Украины понятие и статья спекуляция... хотя при любой смене власти и строя именно спекулянтов всегда в любой стране при любом режиме в той же революции во Франции расстреливали и вешали кого правильно барыг спекулянтов и лавочников которые забывшись поднимали цены и создавали дефицит товаров продуктов искственно... а у нас потом все эти торговцы стали потом нардепами министрами Президентами и прочей шелупонью...
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17.09.2020 09:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/209477 Різниця є.А дай можливість,не рахується.Потрібно справедливо засуджувати.Я нічого не краду,це ваші видумки.
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17.09.2020 11:13 Ответить
Конечно нет разницы))) Вы случайно не депутат Юрченко?)) Тот начинал с 4 бутылок пива, а через десять лет, появились ВОЗМОЖНОСТИ, и он уже ворует СОТНЯМИ тыс баксов)))
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17.09.2020 14:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/209477 Різниця є.А ви хочете всіх під одне і те саме підвести.Подібне в совці робили.
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17.09.2020 14:55 Ответить
Разница только в КОЛИЧЕСТВЕ украденного... И украли они сколько СМОГЛИ... А не потому, что сказали себе, что им хватит)))
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17.09.2020 15:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/209477 І не тільки.Тому і суд має бути по справжєньому справедливий.
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17.09.2020 15:23 Ответить
Таких судит высший суд, судьями которого являются их родычи
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17.09.2020 06:24 Ответить
Тю, лоха развели, а нечего было попадать в зависимость... Вон в Индии религия позволяет воровать, но с оговоркой, мол, если это тебе на пользу.... А у нас и без религии, как малого размаха мошенники-воры, так и большого, могут оправдаться, как четырехлетний малыш в садике, своровавший из соседнего шкафчика (из пальто друга) конфетку... Когда м алого воспитательница приловила на воровстве, сразу и объявила вором. Дык, вор-малыш так заголосил со слезами и с обидой, что его не справедливо назвали вором, что хоть уши затыкивай... Воспиталь ему с сарказмом делает закидон, мол , ты - вор, бо своровал... На шо малый еще более завизжал, выкрикнув, что он не воровал.... -А шо же ты сделал? - спрашивает воспитательница. - Я потихоньку взял, - парировал обидчивый малыш...
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17.09.2020 04:54 Ответить
Все верно))) Все потихоньку берут, а потом спрашивают, а кто же это сделал)))
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17.09.2020 05:13 Ответить
У 11-летнего ребенка неустойчивая психика. А ему приходится выдерживать давление на себя больше, чем у взрослого. Его сломали и унизили. И скорее всего оставили детскую травму на всю жизнь. Не мешало бы к психологу показаться, чтобы у него суицидные мысли не появились.
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17.09.2020 06:14 Ответить
Вот этот комментарий больше бы подошел под коментами https://censor.net/ru/user/472605, что бы он не заявлял про "це не важкий злочин"... Я тоже об этом сразу подумал, но не смог правильно это сформулировать, как это получилось у вас...
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17.09.2020 06:22 Ответить
Цитата Александра "Тю, лоха развели, а нечего было попадать в зависимость...", как я понял, здесь подана не как его мнение, а как отношение общества к такой проблеме...
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17.09.2020 06:30 Ответить
Кто бы разложил по полочкам, мол, пальчевский - это вор или, просто, скандальная баба за деньги?
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17.09.2020 04:57 Ответить
А он стоит того, чтобы в этом разбираться?)
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17.09.2020 05:15 Ответить
Бедный ребёнок, как же тяжело ему было. Вместо радоваться жизни, играть в футбол, гулять со сверстниками , заниматься всем тем, что присуще 11 летним пацанам, ему приходилось страдать. Наверное, эти подонки вылавливали его , поджидали. Родители тоже хороши, наверное, заметили, что деньги исчезают, а то, что с ребёнком что-то происходит- нет.
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17.09.2020 07:37 Ответить
Это что ж такое сотворил "бедный" ребёнок, что стырил у родителей почти штуку зелени, боясь разоблачения? Явно, не за прогулы школы...
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17.09.2020 07:56 Ответить
Может какая мелочь.
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17.09.2020 09:30 Ответить
Что бы это ни было.
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17.09.2020 09:54 Ответить
Там еще и изнасиловали наверное...шо еще за тайна может быть?
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17.09.2020 07:49 Ответить
Запомните зелохи, вымогателей можно остановить только силой.
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17.09.2020 09:03 Ответить
 
 