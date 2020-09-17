В Ковеле будут судить молодых людей, которые шантажом заставили 11-летнего ребенка вынести из дома 22 тыс. грн, - прокуратура
За сохранение тайны, которую шестиклассник не хотел рассказывать родителям, мошенник требовал у него деньги. За три месяца ребенок отдал вымогателю 22 тысячи гривен, которые воровал дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области, 21-летний молодой человек, узнав информацию, которую шестиклассник хотел скрыть от родителей, потребовал у ребенка плату за свое молчание.
Таким образом в течение марта-июня 2020 года он 13 раз заставлял ребенка выносить из дома и отдавать ему деньги и ювелирные украшения.
То злоумышленник привлек к вымогательству своего 20-летнего друга. Вдвоем они принудили мальчика отдать каждому из них по 100 долларов.
Местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении двумя жителями Ковеля вымогательств по статье 189 УК Украины "Вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества, или такое, которое нанесло значительный ущерб потерпевшему".
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