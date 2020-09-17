В госбюджете-2021 не предусмотрели финансирование "Доступного жилья", в том числе для ветеранов и переселенцев, - глава правления Госмолодежьжилья Комнатный
В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год нет денег на программу льготного кредитования "Доступное жилье".
Об этом сообщил в Facebook председатель правления Госмолодежьжилья Сергей Комнатный, информирует Цензор.НЕТ.
"Средств на выполнение программы "Доступное жилье", в очереди на участие в которой находятся 16 тысяч украинских семей, не предусмотрено, и это очень плохо. В общем фонде госбюджета-2021 не заложено и средств на льготное жилищное кредитование участников АТО и ВПО под 3% годовых", - написал Комнатный.
По его словам, более 11 тысяч внутренне перемещенных лиц находятся в очереди по программе "Доступное жилье", 7209 ВПО находятся в очереди на получение льготного долгосрочного кредита согласно постановлению КМУ №980.
Напомним, Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).
Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Бо по цій системі.... "Доступное жилье".... це "житло" вже отримали...
Яна Дугарь... Юлія Кузьменко....Андрій Антоненко, а також учасники боевих дій у Донбасі супруги Владислав и Инна Грищенко.
чому позрізали більшість льгот і заплату ?
ще і засекретили цю інформацію як державну таємницю.
припинили озброювати армію.
довели армію до занепаду.
ще і зраджуєте.
негідники !
а не про песиків.
твоя влада НЕ БУДУЄ житло для військових.
ти вже поцьомкав портрет свого ідола ?
якщо ні - то зроби.
и мне отдадут
В 2019 році Фонд подолав позначку у 40 тис. сімей, які були забезпечені житлом за різними програмами. Станом на сьогодні Фонд через різні програми забезпечив житлом 40 тис. 350 сімей або близько 150 тис. громадян.
"В минулому році ми запровадили нову програму кредитування учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб. - повідомив голова правління Фонду. - На цю нову пілотну програму було спрямовано 200 млн грн. Вона відбулася і користувалася високим попитом у людей. Лише за три дні прийому громадян ми прийняли понад 10 тис. заяв з усієї України.
Хто не вірить, чи хто підпадає під Програму - будь ласка, м.Київ, вул М.Кривоноса 2а
Ніякої уваги, шани..
Ми вернулись в домайданні часи.
А в тарілки військових, замість нормальної їжі, держава знову насипає свинячий корм.
Отак народ 73% і його влада годує армію.
І да. Мовчать про зарплати. Певно їх теж порізали задля економії. Як сказала зелена депутатка - це відтепер державна таємниця.
ти брехун , яких ще пошукати.
чи тупий такий..
ну як так заплющувати очі на реальні факти ?
живеш в ілюзіях кварталу, як колись совки в союзі.
у мене часто прямий контакт з хлопцями з передової
и только песики громко и презрительно фьіркают в ответ
спросить Мегаполиграф
або постачаю відновлені
безкоштовно
або накрайняк якщо супер терміново і нема підходящих, то привожу нові в дилерську ціну
а продукти я зі свого горОду передаю на фронт
допоможеш? якщо в тебе є що перелати - я заїду
якщо нема чого - прийдкш просто допоможеш загрузити хоча б
прийдеш?
спросишь там волонтеров "Мегаполиграф"
Или вместе пойдем, когда очередная потребность фронту возникнет и оттуда машина придет
там є адреса
досить шукати собі виправдовування у відмові допомогти ЗСУ
просто мовчки допоможи
хіба я сказв, що живу в Києві? точка допомоги ЗСУ в Києві
Ні, звісно, ти міг переїхати. Тут чіплятися не буду.
побухав у барі "Гамбрінус", на діжках, тоам з мене намалювали шарж, а лабух мені продав аудіокасету з його записами. Та не просту касету, а з його автографом, це коштувало щось біля чотирьох чи то купонів чи гривень не памятаю
не треба мене намагатися зловити на брехні, я не жив в Одесі
якщо тобі щось цікаво про мене - просто запитай мене
А я от вірю! Шкода, що зараз на роботі. Так би продемонстрував твої скріни ретельно збереженні для подібних випадків.
допиваю
Тим більше- цілодобово сидячи на Цензорі сім діб на тиждень.
та й то зараз каві допью і зайдку в кращому в ипадку завтра
от його ти і отримуєш.
якщо тебе легко замінити на твоїй посаді, то ніхто ніколи тобі не буде платити нормально
То сиди на жопе ровно...
А откуда бы деньгам взяться: тотальная управленческая коррупция при тотальной же неквалифицированности - даже если что-то не разворуют, то тупо просрут...
Составляю список для истории.
це все, що достатньо знати про песиків