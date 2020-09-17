В госбюджете-2021 не предусмотрели финансирование "Доступного жилья", в том числе для ветеранов и переселенцев, - глава правления Госмолодежьжилья Комнатный

В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год нет денег на программу льготного кредитования "Доступное жилье".

Об этом сообщил в Facebook председатель правления Госмолодежьжилья Сергей Комнатный, информирует Цензор.НЕТ.

"Средств на выполнение программы "Доступное жилье", в очереди на участие в которой находятся 16 тысяч украинских семей, не предусмотрено, и это очень плохо. В общем фонде госбюджета-2021 не заложено и средств на льготное жилищное кредитование участников АТО и ВПО под 3% годовых", - написал Комнатный.

По его словам, более 11 тысяч внутренне перемещенных лиц находятся в очереди по программе "Доступное жилье", 7209 ВПО находятся в очереди на получение льготного долгосрочного кредита согласно постановлению КМУ №980.

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Напомним, Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.