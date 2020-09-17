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Новости Бюджет-2021
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госбюджет (1185) жилье (868) кредит (2359)

В госбюджете-2021 не предусмотрели финансирование "Доступного жилья", в том числе для ветеранов и переселенцев, - глава правления Госмолодежьжилья Комнатный

В госбюджете-2021 не предусмотрели финансирование

В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год нет денег на программу льготного кредитования "Доступное жилье".

Об этом сообщил в Facebook председатель правления Госмолодежьжилья Сергей Комнатный, информирует Цензор.НЕТ.

"Средств на выполнение программы "Доступное жилье", в очереди на участие в которой находятся 16 тысяч украинских семей, не предусмотрено, и это очень плохо. В общем фонде госбюджета-2021 не заложено и средств на льготное жилищное кредитование участников АТО и ВПО под 3% годовых", - написал Комнатный.

По его словам, более 11 тысяч внутренне перемещенных лиц находятся в очереди по программе "Доступное жилье", 7209 ВПО находятся в очереди на получение льготного долгосрочного кредита согласно постановлению КМУ №980.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о дефиците бюджета-2021: Это сделано для того, чтобы не повышать налоги и поддержать людей

Напомним, Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.

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Топ комментарии
+17
Як же філігранно Янелох всіх вас сдєлал вмєстє.
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17.09.2020 01:58
+12
Ставлення до армії дуже змінилось.
Ніякої уваги, шани..
Ми вернулись в домайданні часи.
А в тарілки військових, замість нормальної їжі, держава знову насипає свинячий корм.
Отак народ 73% і його влада годує армію.
І да. Мовчать про зарплати. Певно їх теж порізали задля економії. Як сказала зелена депутатка - це відтепер державна таємниця.
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17.09.2020 06:45
+10
скажи, не брудний, чому твоя влада годує еліту нації свинячим кормом ?
чому позрізали більшість льгот і заплату ?
ще і засекретили цю інформацію як державну таємницю.
припинили озброювати армію.
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17.09.2020 06:46
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Правила форума Совет форумчан
Як же філігранно Янелох всіх вас сдєлал вмєстє.
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17.09.2020 01:58 Ответить
За то на ЗЕ БАРАНА есть!
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17.09.2020 01:58 Ответить
І то дофіга! На цілих 40 віьсотків більше, ніж у 2020 році!в 1.4 рази!
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17.09.2020 05:12 Ответить
О как. Ну это тоже сделали зебилы все вместе
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17.09.2020 02:02 Ответить
председатель правления Госмолодежьжилья Комнатный - звучит как анекдот
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17.09.2020 02:34 Ответить
От! А кажуть, що кадри неправильно Зебіли підбирають! А вони - правильно! І критерії - ось вам - ро відповідному прізвищу.
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17.09.2020 06:36 Ответить
Брехня...От уже брехня на "владу"...
Бо по цій системі.... "Доступное жилье".... це "житло" вже отримали...
Яна Дугарь... Юлія Кузьменко....Андрій Антоненко, а також учасники боевих дій у Донбасі супруги Владислав и Инна Грищенко.
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17.09.2020 03:05 Ответить
ну 2 последних правильно "отримали".
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17.09.2020 09:23 Ответить
ну і пріізвище в маланця прямо підібрано під посаду...
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17.09.2020 05:22 Ответить
клоуны дохазяйнувались
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17.09.2020 06:07 Ответить
Клоун не обещал - клоун шутил.
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17.09.2020 06:14 Ответить
брудні песики лають, а караван іде
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17.09.2020 06:26 Ответить
Куда?
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17.09.2020 06:37 Ответить
брудні песики лають одночасно в усі сторони, у них, точно як у кацапів, навкруги одні вороги
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17.09.2020 06:54 Ответить
Дырявые зебилы радуются , что нет денег на жилье ветеранам АТО, бо ждут русский мир аж всераются.
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17.09.2020 07:09 Ответить
В омріяну альтерами рашку.
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17.09.2020 06:56 Ответить
скажи, не брудний, чому твоя влада годує еліту нації свинячим кормом ?
чому позрізали більшість льгот і заплату ?
ще і засекретили цю інформацію як державну таємницю.
припинили озброювати армію.
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17.09.2020 06:46 Ответить
та досить брехати вже
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17.09.2020 06:48 Ответить
це ти не бреши.
довели армію до занепаду.
ще і зраджуєте.
негідники !
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17.09.2020 06:59 Ответить
прокоментуй тему нормально.
а не про песиків.
твоя влада НЕ БУДУЄ житло для військових.
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17.09.2020 07:00 Ответить
брешеш як порошенко
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17.09.2020 07:04 Ответить
ідійот...
ти вже поцьомкав портрет свого ідола ?
якщо ні - то зроби.
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17.09.2020 07:11 Ответить
Дырявое чмо, то шо там с расходами еа клована? Говорят не хватает ему, нужно забрать деньги у ветеранов АТО, им жилье ни к чему
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17.09.2020 07:11 Ответить
у тебя заберут
и мне отдадут
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17.09.2020 07:14 Ответить
Чмонька от меня ты можешь получить только за щеку
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17.09.2020 07:16 Ответить
Ти разом зі своїм зебільним караваном можеш йти на всі чотири сторони, я не проти, а ось Україну вам зеутиркам ми не дамо тягнути у ту "сраку", як би ви цього не хотіли на радість х*ла!
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17.09.2020 08:32 Ответить
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/u-2019-roci-1647-simey-otrimali-zhitlo-za-derzhavnimi-programami-kredituvannya-derzhmolodzhitlo-336616_.html У 2019 році 1647 сімей отримали житло за державними програмами кредитування - Держмолодьжитло

В 2019 році Фонд подолав позначку у 40 тис. сімей, які були забезпечені житлом за різними програмами. Станом на сьогодні Фонд через різні програми забезпечив житлом 40 тис. 350 сімей або близько 150 тис. громадян.

"В минулому році ми запровадили нову програму кредитування учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб. - повідомив голова правління Фонду. - На цю нову пілотну програму було спрямовано 200 млн грн. Вона відбулася і користувалася високим попитом у людей. Лише за три дні прийому громадян ми прийняли понад 10 тис. заяв з усієї України.
Хто не вірить, чи хто підпадає під Програму - будь ласка, м.Київ, вул М.Кривоноса 2а
В госбюджете-2021 не предусмотрели финансирование "Доступного жилья", в том числе для ветеранов и переселенцев, - глава правления Госмолодежьжилья Комнатный - Цензор.НЕТ 8423
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17.09.2020 06:37 Ответить
Ты рально такой тупой?))) Ты статью, которую процитировал, полностью прочитал?) А кто ее автор?))) Ты дал слова ГОДИЧНОЙ давности, того, кто и сейчас сделал заявления, что деньги из бюджета не предусмотрены... А год назад там было пол МИЛЛИАРДА из бюджета... А сейчас нет... А это означает, что те кто получили льготное жилье попадают ПО ПОЛНОЙ на проценты и на штрафы... Как обычно им даже не сообщат, что государство перестало за них платить...
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17.09.2020 14:57 Ответить
а вот Туалетному слово лучше не давать
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17.09.2020 09:25 Ответить
Все плохо потому, что Комнатный занимается жильем. Вот если бы Многоэтажный или Усадьбовый это было бы гораздо лучше..
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17.09.2020 06:42 Ответить
Домовой
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17.09.2020 07:33 Ответить
Ставлення до армії дуже змінилось.
Ніякої уваги, шани..
Ми вернулись в домайданні часи.
А в тарілки військових, замість нормальної їжі, держава знову насипає свинячий корм.
Отак народ 73% і його влада годує армію.
І да. Мовчать про зарплати. Певно їх теж порізали задля економії. Як сказала зелена депутатка - це відтепер державна таємниця.
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17.09.2020 06:45 Ответить
що ти взагалі можеш знати про армію окрім картинок з риговського каналу "Прямий"?
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17.09.2020 06:50 Ответить
Ну звісно ж, ти дивишся патріотичні Зік, 1+1 та 112.
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17.09.2020 06:55 Ответить
я регулярно дивлюсь у очі бійцям з фронту
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17.09.2020 06:56 Ответить
і не соромно тобі ...
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17.09.2020 06:58 Ответить
Не соромно. Він рже з українців.
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17.09.2020 07:01 Ответить
вони мені дякують, я пишаюсь цим
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17.09.2020 07:03 Ответить
дякують за Зелю ?
ти брехун , яких ще пошукати.
чи тупий такий..
ну як так заплющувати очі на реальні факти ?

живеш в ілюзіях кварталу, як колись совки в союзі.
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17.09.2020 07:12 Ответить
дякують мені за мою роботу, вівця
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17.09.2020 07:24 Ответить
На блокпостах чергуєш?
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17.09.2020 07:00 Ответить
я з початку війни ремонтую техніку для ЗСУ і добробатів
у мене часто прямий контакт з хлопцями з передової
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17.09.2020 07:08 Ответить
кстати, я иногда прошу людей помочь, ну там погрузить продукті в бусик, или помочь мне в ремонте...
и только песики громко и презрительно фьіркают в ответ
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17.09.2020 07:18 Ответить
Так далеко до Донецка ехать, или ты в Норловке?
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17.09.2020 07:21 Ответить
в Киеве, дебил
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17.09.2020 07:23 Ответить
Давай адрес, чмонька
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17.09.2020 07:24 Ответить
ул марка Вовчка 12,14
спросить Мегаполиграф
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17.09.2020 07:30 Ответить
Звіздиш як Троцький.
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17.09.2020 07:15 Ответить
А взимку ти писав що купуєш продукти і навіть купив акумулятор. Ще й фотку виклав, акума на 55 ампер. Якщо фотка твоя, а не стирена в інтернеті.... Маєш матізика?
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17.09.2020 07:17 Ответить
Зепил сейчас хутко сдрыснет, понял , что палится
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17.09.2020 07:19 Ответить
Та фіг там. Йому тоді і під хвіст і в морду напхали, через тиждень знову з'явився.
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17.09.2020 07:37 Ответить
саме акумулятори я й ремонтую
або постачаю відновлені
безкоштовно
або накрайняк якщо супер терміново і нема підходящих, то привожу нові в дилерську ціну
а продукти я зі свого горОду передаю на фронт
допоможеш? якщо в тебе є що перелати - я заїду
якщо нема чого - прийдкш просто допоможеш загрузити хоча б
прийдеш?
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17.09.2020 07:21 Ответить
Давай адрес куда заехать?
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17.09.2020 07:23 Ответить
Киев, ул Марка Вовчка 12/14
спросишь там волонтеров "Мегаполиграф"
Или вместе пойдем, когда очередная потребность фронту возникнет и оттуда машина придет
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17.09.2020 07:26 Ответить
За адресою пробиває ;Піонтекс;- Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.
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17.09.2020 07:40 Ответить
https://voi.com.ua/news/1486148/ Волонтерська група МегаПоліграф шукає кошти на купівлю необхідних для українських воїнів речей.
там є адреса
досить шукати собі виправдовування у відмові допомогти ЗСУ
просто мовчки допоможи
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17.09.2020 08:24 Ответить
Ну і де там ти?
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17.09.2020 10:31 Ответить
О, то де ти в Києві город розорав, чудо ти наше?
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17.09.2020 07:26 Ответить
я не вірю, що людина просто фізично може настільки тупою, тож роблю виснтвок, що ти прсто хочеш дошкулити мені))
хіба я сказв, що живу в Києві? точка допомоги ЗСУ в Києві
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17.09.2020 07:28 Ответить
А коли ти топив за Саакашвілі то був одеситом і працював в порту.
Ні, звісно, ти міг переїхати. Тут чіплятися не буду.
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17.09.2020 07:38 Ответить
в Одесі, на жаль, був лише один-єдиний раз, дуже давно, у відрядженні
побухав у барі "Гамбрінус", на діжках, тоам з мене намалювали шарж, а лабух мені продав аудіокасету з його записами. Та не просту касету, а з його автографом, це коштувало щось біля чотирьох чи то купонів чи гривень не памятаю
не треба мене намагатися зловити на брехні, я не жив в Одесі
якщо тобі щось цікаво про мене - просто запитай мене
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17.09.2020 07:43 Ответить
я не вірю, що людина просто фізично може настільки тупою
А я от вірю! Шкода, що зараз на роботі. Так би продемонстрував твої скріни ретельно збереженні для подібних випадків.
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17.09.2020 07:52 Ответить
але дивлячись на тебе - вірю
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17.09.2020 08:17 Ответить
Щось ти довго каву допиваєш.
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17.09.2020 08:22 Ответить
смачна ароматна запашна
допиваю
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17.09.2020 08:25 Ответить
До речі, час перевірки на вошивість. І що про Зеленського та його мирні ініціативи кажуть хлопці з ВСУ?
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17.09.2020 07:28 Ответить
підемо разом, то ти й спитаєш
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17.09.2020 07:29 Ответить
От все з тобою і ясно.
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17.09.2020 07:36 Ответить
я й е сумнівався, що жоден песик не згодиться допомагати ЗСУ
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17.09.2020 07:40 Ответить
Якщо ти кому й допомагає- то хіба що Пушиліну.
Тим більше- цілодобово сидячи на Цензорі сім діб на тиждень.
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17.09.2020 07:42 Ответить
перший раз за 3-4 доби зайщов сьогодні
та й то зараз каві допью і зайдку в кращому в ипадку завтра
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17.09.2020 07:45 Ответить
І сьогодні більше не з'явишся?
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17.09.2020 07:50 Ответить
боїшся, що знову заважатиму тобі брехати?
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17.09.2020 08:27 Ответить
Постоянно сидишь, писдун. Имя, фамилия, я готова прийти на мега полиграф и познакомится с тобой лично и сотрудниками. Назови имя и фамилию.
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17.09.2020 13:45 Ответить
Ну аккумуляторщик там по любому один... Специфическая специальность... Да и сейчас не очень востребованная...
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17.09.2020 15:07 Ответить
Ты регулярно лижешь очко кловану. Может у тебя глаза на антенах?
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17.09.2020 07:15 Ответить
У мене заборгованість чотири місяці. Всім хто не хоче працювати без зарплатні пропонують писати за власним бажанням. Щоб на біржі не платити.
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17.09.2020 06:54 Ответить
бюджет надбав лише дефіцит.
от його ти і отримуєш.
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17.09.2020 06:58 Ответить
працювати треба краще
якщо тебе легко замінити на твоїй посаді, то ніхто ніколи тобі не буде платити нормально
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17.09.2020 07:06 Ответить
Ну, не у всех такой длинный и барзатный язык как у тебя😏
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17.09.2020 07:20 Ответить
Если беден безусловно
То сиди на жопе ровно...
А откуда бы деньгам взяться: тотальная управленческая коррупция при тотальной же неквалифицированности - даже если что-то не разворуют, то тупо просрут...
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17.09.2020 07:04 Ответить
В госбюджете-2021 не предусмотрели финансирование "Доступного жилья", в том числе для ветеранов и переселенцев, - глава правления Госмолодежьжилья Комнатный - Цензор.НЕТ 9104....
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17.09.2020 07:18 Ответить
перемир
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17.09.2020 07:25 Ответить
Лохи, як кловун вас кинув? Класика.
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17.09.2020 07:28 Ответить
Фамилии теперешних начальников меня тонизируют. Может быть там где то есть Туалетный?
Составляю список для истории.
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17.09.2020 07:58 Ответить
брудні песики навіть спамлять просто адресу волонтерської організації, що допомагає ЗСУ
це все, що достатньо знати про песиків
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17.09.2020 08:30 Ответить
свидетель Кловуна?
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17.09.2020 08:38 Ответить
это не песиси а особо упоротые. Я сам песик но тебя не спамлю.
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17.09.2020 09:31 Ответить
Та туда можно записать и зарплату учителям по 4000 евро. Один хер денег не будет. так шо сильно не переживайте. Бубочка свое дело - врать - хорошо знает.
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17.09.2020 08:37 Ответить
ну это такое, на это никогда денег не было и не будет..., главное, что наши избранники ни в чем не нуждались - увеличились расходы на ОП, машинки, охранка, зарплатка, дачки, премии - все как положено, они ж днем и ночью думают, а как там народ, может не хватает ему чего...
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17.09.2020 08:48 Ответить
В 19-м было полмиллиарда из бюджета...
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17.09.2020 15:10 Ответить
Зате на утримання ОПУ та слуг видатки збільшив. Бачили очі, що брали- їжте, хоч повилазьте. Але чим далі,тим більше з подивом дізнаюся, що за цю нікчему ніхто не голосував. Мабуть Пушкін.
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17.09.2020 09:15 Ответить
Вдумайтесь!!! Только на содержание своего охвиса в 2021 году Главклоун-недомерок заложил на почти 600 млн грн !!! больше чем в 2020. А это приблизительно 600 квартир 600 семьям. Если учесть что в среднем в семье 3 человека, то 1800 человек, благодаря "парню с народа" будут влачить свое жалкое существование в общагах или на съемных квартирах. Надеюсь, что все они буду ЗЕБИЛЫ, приведшие соплю к власти.
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17.09.2020 09:18 Ответить
И это правильно. Схерали каким-то "переселенцам" государство спонсирует кредиты, а чем хуже обычные молодые семьи?
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17.09.2020 09:30 Ответить
 
 