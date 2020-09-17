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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25772) Донбасс (26950) потери (4270) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ применили гранатомет и стрелковое оружие вблизи Катериновки и Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС

Наемники РФ применили гранатомет и стрелковое оружие вблизи Катериновки и Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими защитниками. Подразделения ВС Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 16 сентября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Так, выстрел в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета был зафиксирован вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное.

"Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского, - штаб

"К сожалению, в районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 17 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ применили гранатомет и стрелковое оружие вблизи Катериновки и Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+24
Зе вже пабіділ війну, а це не вщот.
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17.09.2020 07:46
+16
Узеленского считают, что обстрелы и перемирие должны идти рядом:
обстрелы не прекращаются , но и перемирие тоже....
П.С. Давайте в зону перемирия перенесём охфис преЗедента!
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17.09.2020 08:00
+8
а де гівнокомандуюче? відпочиває чи відосіки записує?
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17.09.2020 08:06
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Зе вже пабіділ війну, а це не вщот.
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17.09.2020 07:46 Ответить
Отличная победа, то стрельнут неприцельно то "в сторону позиций", этож пустяк. Сиди жди новых потерь, но зато это все "ситуация контролируется".
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17.09.2020 09:04 Ответить
Дотепер мені ж вео, як може підірватися воїн, який провод в не першу ротацію, відбув полігон і стройовв терміново службу.
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17.09.2020 07:54 Ответить
Узеленского считают, что обстрелы и перемирие должны идти рядом:
обстрелы не прекращаются , но и перемирие тоже....
П.С. Давайте в зону перемирия перенесём охфис преЗедента!
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17.09.2020 08:00 Ответить
Всі вони обрізанці.
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17.09.2020 08:18 Ответить
а де гівнокомандуюче? відпочиває чи відосіки записує?
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17.09.2020 08:06 Ответить
Він на гастролях по областях. Рекламує "слуг", ріже "ленточки", на побудованих "папередніками" об'єктах. Скоро ж вибори.
Обов'язки президента виконує фсбшкий єрмак.
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17.09.2020 09:10 Ответить
почему "всенародно избранный" президент (правда, избранный не потому что умный, а просто в пику парашенке) не призывает украинцев, проживающих в Крыму и на оккупированных кацапским врагом земля, к восстанию против оккупантов? а может зеля и не президент никакой, а так себе... не трогайте меня и я никого не трону...
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17.09.2020 08:17 Ответить
Яке восстаніє, ти чо? Вони волали ***** памагі.
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17.09.2020 08:20 Ответить
"правда, избранный не потому что умный, а просто в пику парашенке"

Это пять.
Нет, это десять.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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17.09.2020 08:41 Ответить
зато в жОПе тишина,е.анул бы кто из рпг что-ли в гнусавого,чтобы очнулся от передоза
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17.09.2020 08:35 Ответить
Пиримирие продолжается как я понимаю ?
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17.09.2020 08:57 Ответить
Неприцільний вогонь - це с закритими очима?
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17.09.2020 09:02 Ответить
Це коли не влучили. А коли влучили, то це випадкове порянення на невідомо чому, невідомо, як потрапившому на українські позиції, чи необережне поводження з небезпечними предметами.
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17.09.2020 09:13 Ответить
тепер всі втрати будуть вважатися небойовими. так пабєдім, вірно зебіли?
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17.09.2020 09:13 Ответить
Нужно срочно предъявить ультиматум " той стороне" и потребовать" инспекции их позиций украинскими военными представителями и членами стран НАТО" ( и так как подобные обстрелы проходят ежедневно и в нескольких местах, нужно просто " забросать" их и ОБСЕ подобными заявлениями. ( ну хотя бы вот так, утрировано ответить на их бредовые требования о совместных инспекциях)
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17.09.2020 09:40 Ответить
А небоевых потерь -- сколько?
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17.09.2020 09:46 Ответить
Знаете когда в Украине будет все хорошо?Когда вы сами себе врать перестаните!
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17.09.2020 10:25 Ответить
АГА боевых нет только неосторожное обращение с гранатами и прочими взрывчатами
Заврались в край никто Вам уже не верет печалка маленькая неправда порвждает большую лож
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17.09.2020 10:35 Ответить
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https://twitter.com/tZEinform
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tZE inform

@tZEinform

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Повідомлення військової комісії tZe
Сводка ситуации за 16 сентября 2020 года Обстрелов 14 Ответный огонь 9 Ранено 3 Убит 1 Впервые с момента объявления о перемирии использована ствольная артиллерия 120+ мм
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17.09.2020 10:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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17.09.2020 17:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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17.09.2020 18:01 Ответить
 
 