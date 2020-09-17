Наемники РФ применили гранатомет и стрелковое оружие вблизи Катериновки и Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими защитниками. Подразделения ВС Украины и других составляющих сил обороны, соблюдая договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 16 сентября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Так, выстрел в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета был зафиксирован вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное.

"Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского, - штаб

"К сожалению, в районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 17 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые действия противника", - добавили в пресс-центре ОС.