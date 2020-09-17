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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Отмена или корректировка постановления о выборах будет означать отход Украины от "красной линии", - Гармаш

Отмена или корректировка постановления о выборах будет означать отход Украины от

Заявляя о том, что "сначала граница, потом выборы", украинский парламент зафиксировал "красную линию", определенную президентом Владимиром Зеленским. Поэтому отмена или корректировка этого постановления будет означать отход от нее

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в блиц-интервью ZN.ua сообщил журналист Сергей Гармаш, который на переговорах ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области.

"Я хочу обратить внимание всех, и особенно депутатов, что пунктом постановления, в котором говорится о первичности передачи контроля над границей, т.е. до выборов в ОРДЛО, парламент всего лишь зафиксировал "красную линию", определенную президентом Зеленским и много раз им заявленную: сначала граница, потом выборы. Президент говорил это и на Нормандской встрече в Париже. Он много раз открыто признавал, что это противоречит Минскому "Комплексу мер", но заложенная в "Минске-2" позиция неприемлема для Украины, поскольку не позволяет провести в ОРДЛО действительно демократические и прозрачные выборы. Это тот спорный момент, который и должны разрешить лидеры "нормандской четверки", если они хотят прогресса в урегулировании конфликта. И в Париже Путин не устраивал истерик по этому поводу. А сейчас вдруг Россия выдвигает нам ультиматум, хотя постановление Рады носит разовый характер, а в Минском документе записано, что выборы в ОРДЛО должны быть внеочередными и проходить по отдельному закону.

То есть, ультиматум России абсолютно неконструктивен и не имеет никакого отношения к стремлению действительно урегулировать конфликт. Это просто повод заблокировать переговорный процесс. И удовлетворение ультиматума никак не повлияет на прогресс в ТКГ, наоборот, потакание агрессору создаст ему стимул требовать новых и новых уступок, снова и снова блокировать переговоры", - сообщил он.

Вместе с тем Гармаш подчеркнул, что "еще хуже то, что отмена или корректировка этого Постановления будет означать отход Украины от "красной линии"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах ТКГ работа политической подгруппы и обмен пленными по прежнему заблокированы, - Гармаш

"Это создаст прецедент, когда мы уже не сможем в ходе переговоров в ТКГ или на Нормандском уровне сказать, что норма о границе после выборов неприемлема для украинского общества и никогда не пройдет в украинском парламенте. Нам в ответ скажут, что уже прошла и общество уже приняло ее. Поэтому, отменяя или корректируя постановление для удовлетворения российского ультиматума мы, по сути, признаем возможность проведения выборов без контроля над границей. Это даст противнику возможность требовать реализации "Комплекса мер" в полном объеме, в том числе, в той части, где говорится что сначала выборы, а потом граница", - сообщил он.

Также журналист обратил внимание на то, что ультиматум в ТКГ нам выдвигает не российская делегация, а ее марионетки из ОРДЛО. Таким образом, они пытаются зафиксировать субъектность ОРДЛО как стороны конфликта и переговоров, что неприемлемо для Украины и прямо противоречит закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Еще одна опасность "приведения постановления ВР в соответствие Минским соглашениям" – это собственно легитимизация Минских договоренностей украинским парламентом, чего до сих пор Верховной Раде удавалось избегать. Напомню: "Минск" – это не международно-правовой акт, а просто политическая договоренность, с необозначенными сторонами конфликта и переговоров, да еще и подписанная Украиной под военным давлением России вокруг Дебальцево.

Уверен, что в случае удовлетворения российского ультиматума ни на шаг к миру этот акт национального унижения нас не продвинет. Мы сделаем оккупантам очередную уступку, нанесем себе моральный и дипломатический урон, обострим внутриполитическую обстановку, а Россия, если будет заинтересована в затягивании переговоров, просто найдет новый повод. Нельзя уступать!" - резюмировал Гармаш

Напомним, 16 сентября Гармаш заявил, что Россия продолжает блокировать переговоры в Минске из-за постановления о выборах.
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Топ комментарии
+11
« к концу 2015 года»
Вы сами лучше читайте .

Уже не 2015 и ситуация иная.
Есть требование - НЕ проводить выборы ПОД ДУЛАМИ РУЦКИХ АВТОМАТОВ
Доступ к границе и вывод иностранных наемников ( может ввод в Украину миротворцев ООН) - это требование Украины.

Что Вам не понятно ? И прекратите заниматься провокациями на Цензоре
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17.09.2020 08:38
+9
як козак скаже, так єрмак зробить. чмо нічого не вирішує
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17.09.2020 08:07
+8
Минские соглашения, писулька для дятлов, кем они подписаны ты видел? А закон про выборы принят парламентом страны. Там что присутствуют Украинские партии, свободные СМИ, беженцы вернулись? Кто там и кого может выбрать, легализовать Путилина с Пасечником? Ничего у вас кацапского отребья не получится, и не ждите.
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17.09.2020 09:13
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Правила форума Совет форумчан
Отход или таки переход? Словоблуд, ти єтакий.
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17.09.2020 08:06 Ответить
Ну здесь можно вспомнить стратегический план нашего главнокомандующего «нужно просто перестать стрелять».
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17.09.2020 08:27 Ответить
Вот именно. Никак не отход от этой самой красной линии,что трактуется,
как позитив , а её пересечение,что не допустимо .
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17.09.2020 09:36 Ответить
як козак скаже, так єрмак зробить. чмо нічого не вирішує
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17.09.2020 08:07 Ответить
Отмена или корректировка постановления о выборах будет означать отход Украины от "красной линии", - Гармаш - Цензор.НЕТ 5453
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17.09.2020 08:07 Ответить
"Также журналист обратил внимание на то, что ультиматум в ТКГ нам выдвигает не российская делегация, а ее марионетки из ОРДЛОИсточник: https://censor.net/ru/n3219787" Значить, москалі таки вже зробили орків суб'єктом перемовин? А українська делегація погодилась?
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17.09.2020 08:08 Ответить
А можно, сначала - стулья, а потом - деньги? Можно, но деньги вперёд!
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17.09.2020 08:11 Ответить
Не "відійде відчервонох лінії", а "перетне червону лінію".
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17.09.2020 08:26 Ответить
точно так
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17.09.2020 08:44 Ответить
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.

я хз, чего тролли всполошились лишь недавно, думали что минские вообще не придется выполнять, поэтому и не читали, что там кучма по указке пороха подписал?(а порох хвалился, что сам их и состовлял еще)
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17.09.2020 08:29 Ответить
« к концу 2015 года»
Вы сами лучше читайте .

Уже не 2015 и ситуация иная.
Есть требование - НЕ проводить выборы ПОД ДУЛАМИ РУЦКИХ АВТОМАТОВ
Доступ к границе и вывод иностранных наемников ( может ввод в Украину миротворцев ООН) - это требование Украины.

Что Вам не понятно ? И прекратите заниматься провокациями на Цензоре
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17.09.2020 08:38 Ответить
вот тебя, запоребриковую тп забыл спросить еще, что мне делать...то, что "просрочили" 2015 год явно не отменяет сути написанного в минских---граница НАЧИНАЕТ передаваться под контроль УКраины после местных выборов
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17.09.2020 09:01 Ответить
Жто ты, козлорылый, запоребриковый .
И скорее всего с паспортом ЗАСРАШКИ , троль кацапский .
А я гражданка Украины .

Брысь в рашу
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17.09.2020 09:09 Ответить
ну тупая троллина в своем стиле, логики-ноль, но записать в агенты кремля--это как здрасте...в спам
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17.09.2020 09:10 Ответить
Как скажешь.
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17.09.2020 09:13 Ответить
Минские соглашения, писулька для дятлов, кем они подписаны ты видел? А закон про выборы принят парламентом страны. Там что присутствуют Украинские партии, свободные СМИ, беженцы вернулись? Кто там и кого может выбрать, легализовать Путилина с Пасечником? Ничего у вас кацапского отребья не получится, и не ждите.
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17.09.2020 09:13 Ответить
все это интересно, про писульку для дятлов, только вот мировое сообщество, очевидно с подачи меркель уже уверовали, что только они принесут мир на донбасс...необходимость их выполнения даже попало в решение какого то международного суда...не, ну понятно, минские можно и похерить, но тогда об этом надо заявить четко и предложить свою альтернативу...а так вроде и от минска не отказалиь, но и его выполнять не хотим или не можем...а ну да, при отказе от минска с раши санкции снимут, а во это для многих наших троллей чуть ли не смерти подобно, как же без них, раша тогда ж не распадется
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17.09.2020 09:19 Ответить
Меркель вам зачем? Выполняйте Конституцию Украины, там четко обозначены задачи Президента и Збройных Сил Украины, это защита территориальной целостности страны. Точка. Про какой то Минск там ни слова, вообще наше руководство ходит под статьей о гос измене, и только дурость беспросветная им не даёт это понять.
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17.09.2020 09:27 Ответить
еще раз--были приняты некие обязательства, причем при участии меркель и олланда вроде...их надо или выполнять или херить, но тогда об этом прямо заявлять...а так, получается, мы водим за нос мировое сообщество, которое причем, страдает(ну некоторая его часть) от рашистких контрсанкций, а оно им надо, если тут сами не можем определиться, что делать?
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17.09.2020 09:31 Ответить
Будапештский меморандум тоже был принят, и что? Да всем начхать. Минск определяет общие направления, там ещё формула Штайнмайера была, листочек написанный на коленке. А Теперь парламент должен принять программу выхода из кризиса, и закрепить это законодательно. Хотя просто нужно выполнять законы Украины, а там все есть, и как свою землю нужно защищать и как выборы проводятся.
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17.09.2020 09:37 Ответить
меморандум--это некоторая договоренность о намерениях, да и кстати он так обтекаемо написано, что толком непонятно, должна ли нам быть помощь при любом внешнем нападении или только при ядерном нападении...понятно, что минск определяет общие направления, конкретику обеспечивает соответствующий закон, но он не должен противоречить этому общему направлению...про выполнение законов и конституции я ниже написал, но вряд ли этот правильный путь будет действенным
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17.09.2020 09:41 Ответить
Меморандум подписан президентами четырёх стран, И ратифицирован парламентами,а Минск подписан покойным захарастом плотвой которого нет, Кучмой в неопределенном статусе и Зурабовым кажись, которого тоже нет, и эти соглашение как раз и есть договоренность о намерениях. Хватит уже выдумывать то чего нет.
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17.09.2020 09:47 Ответить
http://mediarnbo.org/2014/11/30/nesostoyavshiysya-budapeshtskiy-memoran/?lang=ru
не ратифицировал никто будапештский меморандум, не обманывай

еще раз в минск уверовали чуть ли не все---как запад, так и раша, да и порох был адептом минска...да и сейчас, хоть и слышны робкие голоса у нас о невозможности выполнения минска, официально все его поддерживают...правда на словах, как до дела, то сразу зрада появляется(хотя о зраде в 2015 году надо было кричать)
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17.09.2020 09:54 Ответить
тогда надо это договоренность о намерениях денонсировать и не водить никого за нос--ты вообще читаешь, о чем я пишу?
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17.09.2020 10:02 Ответить
ну если не слова там про минск, то денонсируем его, проводим всеобщую мобилизацию и освобождаем оккупированные территории--это точно согласуется с конституцией
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17.09.2020 09:32 Ответить
У нас ЗСУ 250000 чел, вполне хватит что бы очистить лугандон. Но не при этих клоунах.
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17.09.2020 09:49 Ответить
250 тыщ это с обслугой, тылами итп итд..."чистых" воинов намного меньше...согласен, теоретически можно было зачистить лугандон, положив десяток-другой тысяч воинов, если б не одно но---раша не позволит этого сделать, если надо, эти ребята и в открытую туда полезут, рассказав какаю то чушб "о предотвращениии гум.катастрофы"
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17.09.2020 09:57 Ответить
в грузии, кстати, была очень похожая ситуация в 2008
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17.09.2020 10:03 Ответить
В армии служил? Найди текст присяги и выучи.
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17.09.2020 11:25 Ответить
как то обойдусь без советов тупого тролля
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17.09.2020 22:55 Ответить
я, вообще и не говорил, что этот пункт минских правильный(привет, петя), я просто напоминаю минские, если у местных троллей память девичья
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17.09.2020 09:20 Ответить
Ти завжди на цьому форумі намагаєшся виправдати будь-які дії зебілів.
І зараз ти виправдовуєш проведення виборів в ОРДЛО на кацапських умовах.
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17.09.2020 10:08 Ответить
еще один дебил, не читавший минских..перечитай п9 и скажи спасибо пете за них
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17.09.2020 10:19 Ответить
Прочти пункт 4, может поумнеешь.
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17.09.2020 11:22 Ответить
Начало диалога о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Принятие Верховной радой Украины постановления с указанием территории, на которую распространяется особый режим, в соответствии с данным законом на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года.
и что ты, о всеведующий тролль тут хочешь сказать?что надо проводить с кем то, по ту сторону линии разграничения диалог?а то, что 2014 -2015 года уже прошли(и Украина не начала диалог и не приняла "постоянно действующее закодательство") не отменяет самих принципов, указанных в других пунктах
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17.09.2020 11:28 Ответить
Ну так и проводите выборы в соответствии закона Украины, чего огород городить? Условия соответствуют закону Украины, нет? Иди нах... и не трать моего времени.
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17.09.2020 11:32 Ответить
тебя даже и посылать не буду..походу куй у тебя в голове вместо мозга
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17.09.2020 22:56 Ответить
Во первых - зменение положения о выборах во время избирательной компании ПРОСТО УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЛО.

Может депутатам фортографам И колунам ЭТО ПРОСТО НЕДОСТУПНО ПОНЯТЬ
Во вторых - тенденцию стимулирования конвертами депутатов ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ ,
они заходят в Раду Голыми и босыми - а потом дети в Англию едут учиться( минимальная стоимость обучения 20 000 евро в год) , или мамы им покупают брендовые Часы и авто.

Так что коррупционным органам есть много работы в той Раде
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17.09.2020 08:32 Ответить
Для политических дальтоников красных линий не существует
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17.09.2020 08:35 Ответить
Дальтоников можно сейчас переловить За коррупцию легко.

Серые мыши СЛУГ , вошедшие в Раду , уже начали хорошо причёсывается и носить БРЕНДОВЫЕ ВЕЩИ. А это говорит о практике коррупции в их рядах. Просто надо их трошки встряхнуть, чтобы на землю вернулись из своих влажных мечтаний о вилле в Испании
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17.09.2020 08:41 Ответить
гнусавому наркоше и зеопарышам "какая разница"
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17.09.2020 08:39 Ответить
Спакойна, Гармаш. Бубочка в зассаных колготках никаких выборов на оккупированных территориях проводить не будет. Или будет, находясь в Ростове.
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17.09.2020 08:42 Ответить
Интересно, о каких "красных линиях" думал сывочолый гетьман, когда продписывал Минские договоренности, которым по его словам "Нет альтернативы"? Более того, Порошенко не раз заявлял, что он есть автором этого документа! А там четко прописано - сначала выборы, а на следующий день контроль над границей!
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17.09.2020 09:07 Ответить
Найди там подпись Порошенко для начала. Это временный документ, ничего не определяющий. Вот есть договор о признании границ и мире и добрососедстве, подписан президентами Украины и РФ и ратифицирован парламентами, почему про него никто не говорит? Есть закон Украины про выборы, читай там все написано, а Порошенко можете посадить за Минск, если получится, и действовать по Конституции, защищать родную землю от захватчика, но вы ведь не хотите, предателям нужно все затрындеть, и сдаться...
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17.09.2020 09:23 Ответить
Начинается! Порошенко непричем? Так почему он сразу не дезавуировал эти соглашения? Сказал бы, что государство Украина не имеет никакого отношения к их созданию и ратификации, а люди их подписавшие, есть государственными преступниками? Напротив, сывочолый гетьман где только можно заявлял, что Минским соглашениям альтернативы нет. И меня очень удивляет, что патриоты Украины не жгут шины в Козине и не рисуют красные линии на лбу у сывочолого гетьмана!
Зрада!
😡
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17.09.2020 09:37 Ответить
Прикинь Украина к этому пасквилю никакого отношения не имеет, там подписи Захарченко, плотвы, Кучмы и какого то кацапа. Подотрись им. Это был временный документ, он не определяет порядок действий, порядок действий Украины определяют законы Украины, купите уже мозги. Вот пусть монобольшинство примет закон об особом порядке выборов в лугандоне, а потом посмотрим, что с вами будет, хе, хе,хе...
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17.09.2020 09:42 Ответить
Ты сам понял, что написал? Вот прямая речь Порошенко
https://youtu.be/y0xOr7C4XtY
Или это фейк?
😂
Не позорься, порохобот. И не позорь своего хозяина. Призывая подтереться текстом Минских соглашений ты выставляешь Порошенко идиотом и предателем!
🤣
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17.09.2020 09:52 Ответить
Что такое прямая речь Порошенко? Это закон Украины? Или вы зебилы до сих пор считаете его Президентом? Ну и кретины...
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17.09.2020 11:18 Ответить
Порохобот, никто не считает больше Порошенко Президентом Украины! Счастье украинского народа в том, что Порошенко больше никогда не будет Президентом! Но, будучи Президентом, господин Порошенко сам перешел все возможные красные линии, а сейчас на каждом шагу призывает их не переходить. Высшая степень лицемерия!
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17.09.2020 11:28 Ответить
Никогда не говори никогда, хотя могу с тобой согласиться, нужен человек уровня Коновальца, Петлюры, Бандеры, что бы поразвесить сволоч типа вас на столбах.
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17.09.2020 11:33 Ответить
К бунту призываешь? К свержению конституционного строя? К погромам?
😂
Я думаю что выдающиеся украинские деятели такие как Коновалец, Петлюра, Бандера и даже Батька Махно начали бы свою деятельность с визита в Козин к сывочолому гетьману!
Мне кажется, что им было что спросить у Порошенко!
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17.09.2020 11:38 Ответить
Тебя? Нееет... Конституционного строя? Это про тех что нарушают конституцию? Прочти присягу Президента Украины. Изучи предназначение ЗСУ, а потому преступники должны получить наказание, все по закону. Ну и смертную казнь вернуть, нечего их в тюрьме кормить.
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17.09.2020 11:43 Ответить
Насчет введения смертной казни, я тебя поддерживаю. Но статьи, по которым ее нужно применять необходимо расширить. Я бы туда ввел смертную казнь за экономические преступления и нанесении ущерба государству в размере больше 1 млн$. Ну, и сюда же, взяточничество от 50 тыс баксов, неуплату налогов и выведение денег из Украины в офшоры.
😁
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17.09.2020 11:52 Ответить
Скасування чи коригування постанови про вибори означатиме відхід України від "червоної лінії", - Гармаш - Цензор.НЕТ 7823
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17.09.2020 09:53 Ответить
ГОСПОДИ!
А-У !!!

Неужели это я один умный среди этих толпищ парикмахеров - любителей дипломатии?

Да, в соглашении написано прямым текстом:
"9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов "



И Расия за этот текст цепляется. НО! Перед этим написано:

"4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством ......"

Ну так, млять, напишите, что эти выборы будут не после восстановления контроля на границе, а после того, как на территории ОРДЛО будет гарантировано выполнение украинского законодательства, в соответствии с которым над избирательными участками должен развиваться украинский флаг, и дело с концом!
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17.09.2020 10:14 Ответить
Пожалуй в 2015 году можно еще и надеятся на такой вариант. А сейчас в ОРДЛО фактически два армейских корпуса рашки со штабом в Ростове. Кто их туда отведет. Быстрее один из найвэлычниших лидеров там первым очутиться.
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17.09.2020 10:38 Ответить
Минские соглашения заключались не для того, чтобы их выполнять. Речь идёт о дипломатических играх!
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17.09.2020 11:12 Ответить
Им пофиг, им главное сдаться и во всем обвинить Порошенко.
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17.09.2020 11:24 Ответить
Попробуй объяснить это дебилам типа SergeLi
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17.09.2020 12:00 Ответить
Мяч в виде изменения Постановления о проведении местных выборов закинут на сторону Украины.На сегодняшний день есть проект изменений от услужливого депутата слуги уродца качура, поданного 28 июля 2020. Депутат является субъектом законодательной инициативы и эту инициативу должны рассмотреть в стенах парламента- вначале на комитете с рекомендацией принять или отклонить.В случае положит.заключения выноситься на заседание ВР. Но за этой завесой есть нечто, которое можно проследить: 15 июля принято постановление, взбесившее страну лаптей и балалаек, 22 июля заседании ТКГ и заявленный оффысом ПреЗЕдента "прорыв" в виде прекращения огня с 27 (!) июля, которое не наступило, а властью преподносилось, что еще информация не до всех дошла и тут 28 июля качур вносит проект, который никто не расматривает и ВР уходит на каникулы, на заседании ТКГ 18 августа россия требуют отменить данное постановление, но на внеочередном заседании ВР в повестке этого вопроса тоже нет, в отместку россия отказывается от встречи советников, назначенной в августе. Начать обстрелы в августе т теперь вояки в лаптях не могут т.к. срыв перемирия по их вине будет явный. После каникул ВР не рассматривает проект качура и тут начинаются ультиматумы россии в лице ОРДЛО.Вполне возможно, что т.н. перемирие от россии ермаку и ЗЕ было обещано в обмен на отмену Постановления .В итоге что видно однозначно- вмешательство россии в работу законодательного органа Украины, кроме того, если проект будет внесен на рассмотрение в ВР, значить ермак и Ко готовы пойти на уступки агрессору
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17.09.2020 10:21 Ответить
 
 