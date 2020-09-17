В Украине за сутки рекордные 3 584 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 166 244 человека
В Украине по состоянию на утро четверга, 17 сентября, зафиксированы 3 584 новых случая заражения. При этом 60 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 16 сентября сообщалось о 2 958 новых случаях, 15 сентября - 2 905, 14 сентября - 2 462, 13 сентября - о 2 476 новых случаях, 12 сентября - о 3 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября сообщалось о 2 582 новых случаях, 9 сентября - о 2 551 новом случае, 8 сентября - о 2 411 случаях заболевания.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 166 244 человека, умерли с начала пандемии 3 400 человека (за сутки 60), выздоровевших – 73 913 (за сутки 1 589). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 88 931 человек, что на 1 935 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (379), Харьковской (483), Тернопольской (390), Одесской (325), Львовской (234), Ивано-Франковской (179) областях.
Пожалуйста, подождите...
Тому для неї Ковід -неправда і "всесвітня змова виробників масок"
НЕ ІСНУЄ ТАКОГО ДЛЯ СОЛІДАРНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ. ПРОСТО НЕМА!!
А як передавати пенсії родичам треба щоб був облік сплати в ОСОБИСТИЙ пенсійний фонд... І за службовців мусить платити в ОСОБИСТИЙ пенсійний фонд з бюджету країни...
Ти хоч УСВІДОМЛЮЄШЬ як воно?
цей стиль НЕ ПРОП"ЄШ )))
2) не перевірено виконання постулатів Коха
3) "плр-тести на сарс-ков-2" не перевірені на відповідність золотому стандарту
все це прямо говорить про те, що йде масштабна фальсифікація статистики: давно відомі хвороби діагностуються за допомогою фальшивих тестів як ковід-19
1) жодний вчений не виділив збудник (сарс-ков-2) за усіма стандартами вірусології
особливо тупим.. відразу ,ще за часів Уханю китайці зі всім світом подіилися навіть геномом..
2) не перевірено виконання постулатів Коха
3) "плр-тести на сарс-ков-2" не перевірені на відповідність золотому стандарту
https://wikipedia.org/wiki/File:Robert_Koch_BeW.jpg
https://wikipedia.org/wiki/File:Robert_Koch_BeW.jpg
Роберт Герман Кох (11 декабря 1843 - 27 мая 1910) был https://ru.qwe.wiki/wiki/Germans немецким https://ru.qwe.wiki/wiki/Physician врачом, который разработал постулаты Коха.
Постулаты Коха ( https://ru.qwe.wiki/wiki/Help:IPA/English / к ɔː х / ) четыре критерия , предназначенные для установления https://ru.qwe.wiki/wiki/Causality отношения причинного между https://ru.qwe.wiki/wiki/Microbe микробом и https://ru.qwe.wiki/wiki/Disease болезнью
НАЙБІЛЬШ ТУПИМ.
1.Ковід не мікроб,а ВІРУС.
2. позже Кох полностью отказался от универсалистского требования первого постулата, когда он обнаружил бессимптомных носителей https://ru.qwe.wiki/wiki/Cholera холеры, а затем и https://ru.qwe.wiki/wiki/Typhoid_fever брюшного тифа . https://ru.qwe.wiki/wiki/Asymptomatic Бессимптомный или https://ru.qwe.wiki/wiki/Subclinical_infection субклинической инфекции носители в настоящее время известно, что общей чертой многих инфекционных заболеваний, особенно вирусные заболевания , такие как https://ru.qwe.wiki/wiki/Polio полиомиелит , https://ru.qwe.wiki/wiki/Herpes_simplex простого герпеса , https://ru.qwe.wiki/wiki/HIV/AIDS ВИЧ / СПИД и https://ru.qwe.wiki/wiki/Hepatitis_C гепатит С . В качестве конкретного примера все врачи и вирусологи согласны с тем, что https://ru.qwe.wiki/wiki/Poliovirus полиовирус вызывает паралич лишь у нескольких инфицированных субъектов.
3.
Второй постулат не всегда удается реализовать для доказательства патогенной природы микроорганизма, так как все вирусы и некоторые бактерии (например, возбудители проказы) не могут быть получены в чистой культуре на искусственной питательной среде
https://studfile.net/preview/6871751/page:37/
Ваша выдумка не соответствует фактам.
Порохоботы: "Это власть допустила! Не обеспечила народ койками !! ЗРАДА!!"
Как мы ужасались, когда в Италии было 2000 заболевших в сутки.
Меня три раза банили на данном форуме, за отрицание катастрофы с коронавирусом.
Да, вирус существует! Да, новый, нет лекарств (как и от других вирусов). Но опасность на уровне гриппа. Люди умирают не от ковида, а от слабого здоровья и низкого иммунитета.
В один прекрасный момент медицина перешла из разряда "вылечи" в разряд "убери симптомы и не навреди, если навреди, то что бы сразу не заметили". Вот и пожинаем плоды.
Смертность, на тот момент, была 50%.
В Ломбардии за всё время 17 000 умерших от коронавируса. Средний возраст умерших 78 лет.
p.s. тебе намордник нужно одевать внезависмости от наличия пандемии, тупое стадо.
Наиболее тяжелыми последствиями всегда являются безвозвратные потери, и на этой неделе мы уже имеем рекорд. 16 сентября погибло 76 человек, а вчера - 60, а это значит, что мы постепенно дрейфуем к смертности 60-70 человек в день, но это - плавное повышение, которое может перейти в скачкообразное. Такое было в Италии, тогда в Ломбардии случился коллапс медицины. То есть, из строя вышел почти весь медперсонал и люди умирали просто из-за отсутствия хоть какой-то медицинской помощи. Тогда мы приводили цитаты из рассказов медиков одной из клиник о том, что у них осталось всего три человека и они просто бросили вести учеты, в том числе, и погибших. Настолько все было плохо и тяжело.
Насколько нам известно из прессы и личного общения с медиками, у нас ряд больниц уже вышли на режим коллапса, то есть - больных ложить некуда, даже в коридор, а медики уже почти все - инфицированы.
Причем, часть медиков переносит ковид на ногах и продолжает работать с ковидными больными, принимая курс лечения. Как показывает практика, это - неправильно, поскольку поначалу препараты улучшают клиническую картину течения заболевания, но к 9-10 дню все начинает резко ухудшаться, со всеми известными симптомами.
Видимо, для пораженного организма, рабочая нагрузка становится чрезмерной и приводит к резкому обострению ситуации. Мы надеемся, что с нашими знакомыми врачами все же не случиться ничего самого плохого, но просто по той информации, которой располагаем, призываем врачей, которые уже точно инфицировались, не надеяться на то, что можно «переходить» заболевание на ногах.
В общем, с мест сообщают, что ситуация становится критической и медики уже просто не надеются на власть, которая сейчас делает то, чем она занималась всю жизнь - валяет дурака. Там плюнули на все и работают на износ, в прямом смысле слова. Но как только медики повалятся, начнется коллапс клиник.https://defence-line.org/2020/09/chisto-chetverg-chast-2/
службовці та адміністратори не влада - а тимчасові наймані працівники
20-40 покидьків БРЕШУТЬ з ранку до ночі що коронавірусу нема і дякуючи їм ДЕСЯТКАМИ В ДЕНЬ МРУТЬ ЛЮДИ які легковажно відносились до зарази
В ісраіловці 9.2млн населення і заразились 176тис(на 1 млн 19237)
В Україні 43,675млн населення і заразились 170тис(на 1 млн 3880)=майже в5 разів менше а не в 6!
2) І до чого тут "кваліфікця фаіни самуіловни" коли в Палестині =5,126млн населення і заразились34тис(на1млн6600)=майже в 3 разів менше
так що тебеНАДУРИЛИ, що до кваліфікації медичних працівників і ЗАРАЗА чипляється до тих хто себе ВІТПОВІДНО поводить ..
А хуцпа та самовихваляння"най богообраних" на вірус не впливає
в ісраіловці захворіло на ковід19 ще 32тис в тому числи за 23вересня 11316людей...
Тепер ісраіловка безсумовний світовий лідер , а тим часом в Палестині (де живуть такіж самі семіти але мусульмани хворих на ковід19 в ДВА!!! рази менша