Вспышка COVID-19 выходит из-под контроля, вакцина не решит этот кризис, - генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в мире выходит из-под контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Вспышка выходит из-под контроля", – заявил Гутерриш, отметив, что вскоре 1 млн жизней будет "потерян из-за вируса".

"Давайте проясним: от пандемии нет панацеи", – отметил генсек ООН, добавив, что многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса.

"Сама по себе вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", – подчеркнул Гуттериш.

Он предлагает расценивать вакцину как "глобальное общественное благо", которое должно быть общедоступно, однако для этого необходим "качественный скачок в финансировании".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 нарушила учебный процесс около 1 млрд школьников и студентов во всем мире, - генсек ООН Гутерриш

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.

17 сентября в мире выявили уже свыше 30 млн заболевших коронавирусом. Число смертей от COVID-19 приближается к 1 млн.