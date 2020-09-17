Вспышка COVID-19 выходит из-под контроля, вакцина не решит этот кризис, - генсек ООН Гутерриш
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в мире выходит из-под контроля.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба ООН.
"Вспышка выходит из-под контроля", – заявил Гутерриш, отметив, что вскоре 1 млн жизней будет "потерян из-за вируса".
"Давайте проясним: от пандемии нет панацеи", – отметил генсек ООН, добавив, что многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса.
"Сама по себе вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", – подчеркнул Гуттериш.
Он предлагает расценивать вакцину как "глобальное общественное благо", которое должно быть общедоступно, однако для этого необходим "качественный скачок в финансировании".
До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
17 сентября в мире выявили уже свыше 30 млн заболевших коронавирусом. Число смертей от COVID-19 приближается к 1 млн.
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а ну разве что фальшивые тесты
Проведено вивчення негативних наслідків впливу пандемії COVID-19 на світову економіку та міжнародний бізнес. Було зроблено спробу передбачити трансформацію Світу, Європи і України після закінчення пандемії COVID-19. Акцент зроблено на тому, що пандемія суттєво послабить старі сектори економіки, які базуються на низькокваліфікованій робочій силі і старих технологіях. Так, за останні півроку вже значні збитки понесли турагентства, логістика і транспорт, ресторанний і готельний бізнес, індустрія дозвілля та гостинності, а також велика кількість секторів промислового виробництва (за винятком сільського господарства).
Проаналізовано шість мегатрендів післякоронавірусного розвитку, визначених ООН. Це сфера аналізу великих даних і гіперкомунікацій; добробут, здоров'я і якість життя людей; низьковуглецева економіка і зелена енергетика; безвідходні виробництва; економіка біологічного зростання; економіка психологічного комфорту.
Показано, що в міжнародній кооперації праці Україна може бути активним співучасником кожного з цих мегатрендів. Зокрема, за час дії карантинних заходів в Україні спостерігалося зростання в 1,5-2 рази аутсорсингових послуг українських ІТ-компаній, на 20-30% інформаційно-розважальних онлайн-сервісів, на 40-60% онлайн-рітейлу та сектору кур'єрської доставки, на 40-50% онлайн-освітніх та ігрових платформ, на 60-70% онлайн платформ для організації і проведення вебінарів, телеконференцій, платформ для проведення тренувань, на 40-60% фармацевтичної галузі.
их,курва,никакой дуст не берёт..
проще все происходящее назвать конспирологией, чем разбираться в причинно-следственных связях
"Сама по себе вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем", - подчеркнул Гуттериш. но в то же времья португальский алчный 3,14стабол и дармоед гласит - Он предлагает расценивать вакцину как "глобальное общественное благо", которое должно быть общедоступно, однако для этого необходим "качественный скачок в финансировании".
Навіть смерть в ДТП=смерть від ковід.
https://www.anti-empire.com/questions-raised-after-fatal-florida-motorcycle-crash-listed-as-covid-19-death/
Так вы ***** до сих пор его контролировали?
Хто ж ти за освітою?