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Днепропетровщина (3507) Нацполиция (16194) суд (24820) убийство (6359) Никополь (909)

Убийство в Никополе: Суд арестовал двух подозреваемых на два месяца без права внесения залога

Убийство в Никополе: Суд арестовал двух подозреваемых на два месяца без права внесения залога

На Днепропетровщине суд арестовал подозреваемых в двойном убийстве в Никополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"16 сентября, по решению Индустриального районного суда г. Днепр мужчинам избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 сентября в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

15 сентября полицейские задержали братьев, подозреваемых в убийстве.

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Собрать всю эту гопоту в террариум и устроить конкурс на выживание. Последний оставшийся в живых получает приз и свободу.
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17.09.2020 09:31 Ответить
.... и бесплатную путёвку в Сибирь!!!
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17.09.2020 09:40 Ответить
Із Сибіру вони повернуться на Донбас кацапськими добровольцями.
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17.09.2020 10:12 Ответить
Не вернутся.
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17.09.2020 10:28 Ответить
Только если по частям, бандеролями.
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17.09.2020 10:31 Ответить
 
 