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карантин (16728) Киев (24765) Тернопольщина (701) Харьковщина (5576) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 483, Тернопольщина - 390 и Киев - 379

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 483, Тернопольщина - 390 и Киев - 379

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской и Тернопольской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 17 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 483 человека, что является наибольшим числом заболевших не только в области, но и во всей Украине.

Общее количество инфицированных составляет 13 915 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 287 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 4 033 пациентов.

По состоянию на 17 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 9 595 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки рекордные 3 584 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 166 244 человека

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Тернопольская область и Киев.

Так, на Тернопольщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 390 человек. Общее количество инфицированных - 10 394. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 122 человека, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 4 523 пациента. Количество активных больных на Тернопольщине - 5 749.

В Киеве коронавирусом заболели 379 человек. Общее количество инфицированных составляет 18 449 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 296 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 5 601 пациент. Количество активных больных в Киеве составляет 12 552 человека.
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При томв Харькове один из самых красивых парков но лечиться Геннадий Адольфович от короны здесь побрезговал.... в Германию вчера улетел - ибо вылечить здесь не могут - могут только залечить...
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17.09.2020 09:29 Ответить
Адольфыч улетел поближе к Адольфу..
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17.09.2020 09:35 Ответить
Полтыщи в день это очень много для Харькова.
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17.09.2020 09:33 Ответить
"Новий випадок" =позитивний результат фальшивого тесту.
Звичайно, з цієї золотої голки Степанов і ВЛяшко вже не злізуть.
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17.09.2020 09:37 Ответить
Одесса в тройку лидеров не входит. А ведь прогнозы были, из-за дня города.
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17.09.2020 09:46 Ответить
Там с тестами проблемы были
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17.09.2020 09:49 Ответить
Когда коснется каждой семьи "уставших от карантина", тогда начнется паника и начнут снова соблюдать ограничения.
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17.09.2020 09:50 Ответить
 
 