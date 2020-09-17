COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 483, Тернопольщина - 390 и Киев - 379

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской и Тернопольской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 17 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 483 человека, что является наибольшим числом заболевших не только в области, но и во всей Украине.

Общее количество инфицированных составляет 13 915 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 287 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 4 033 пациентов.

По состоянию на 17 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 9 595 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Тернопольская область и Киев.

Так, на Тернопольщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 390 человек. Общее количество инфицированных - 10 394. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 122 человека, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 4 523 пациента. Количество активных больных на Тернопольщине - 5 749.

В Киеве коронавирусом заболели 379 человек. Общее количество инфицированных составляет 18 449 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 296 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 5 601 пациент. Количество активных больных в Киеве составляет 12 552 человека.