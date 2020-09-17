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COVID-19 не мешает широко отмечать Дни городов, но не позволяет въехать в Украину паломникам-евреям, - раввин Мота Франк

COVID-19 не мешает широко отмечать Дни городов, но не позволяет въехать в Украину паломникам-евреям, - раввин Мота Франк

Более 3 тысяч евреев-паломников, включая детей, вторую неделю остаются заблокированными на белорусско-украинской границе из-за несогласованных действий высшего руководства Украины.

Об этом сообщил раввин Мота Франк.

Он заявил, что Украина фактически закрыла границу 28 августа, а не 29-го, как заявлял министр МВД Арсен Аваков. Раввин также напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что празднование Рош ха-Шана допустимо при условии соблюдения противоэпидемических ограничений.

"Маски носят только в Умани на улице Пушкина, во всех остальных местах никто не носит, не соблюдают дистанцию и остальные карантинные меры. В то время когда тысячи паломников буквально живут на границе, мы видим, как в Одессе и Днепре празднуют Дни города, как собирают сцены, проводят концерты для массового скопления людей. Государство дает согласие на такие двойные стандарты. Это недопустимо", - сказал Мота Франк.

Раввин отметил, что брацлавские хасиды - одни из самых массовых туристов, которые посещают Украину на протяжении всего года. По данным МАУ, 11% туристов, посещающих Украину, - евреи, которые приезжают к местам своих религиозных святынь. В их числе не только граждане Израиля, но и значительное количество граждан США, Великобритании и многих других стран.

"Десятки тысяч туристов приезжают в Украину, тратят тут свои деньги. Многие жители Умани хорошо зарабатывают за счет празднования Рош ха-Шана, это правда. Мы ничего не просим взамен, только выполнения своих обещаний", - сказал Мота Франк.

Он призвал президента и Кабмин пустить паломников в Украину и как можно скорее урегулировать ситуацию на границе: "Тысячи людей с детьми вторую неделю в полевых условиях. Это недоступимо".

Каждый год более 20 тысяч последователей брацлавского течения хасидизма съезжаются со всего мира на могилу рабби Нахмана в Умань для празднования Рош ха-Шана (еврейского Нового года). В этом году он отмечается 18-20 сентября.
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Топ комментарии
+44
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Чемода-вокзал-Израиль.
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17.09.2020 09:47
+40
Они так присосались к бюджету Украины, что уже не оторвать. Только операция.
Напомню, в Израиле около 9 млн населения, число новых заболевших почти в два раза (!) выше, чем в Украине. Красная зона, 14-дневный карантин, а эта пошесть прёт и прёт в Украину! И все прикрываются "верой", верещат, что их притесняют, ущемляют... Бесстыдство и отсутствие совести.
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17.09.2020 09:51
+38
а почему вы по решению собственного правительства не можете больше чем на 500 метров от дома отойти,а по миру зараженные шарахаетесь?это цадик так завещал?
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17.09.2020 09:48
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ЗЕ, давай уже, отправляй своих родственничков домой, на Родину.
Да и сам, с ними, вали.
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17.09.2020 14:30 Ответить
Віталю, Петра, Гросю, Яцекюка не забудь
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17.09.2020 19:28 Ответить
А при чет тут они???
Аааааа, понятно, воспалённый ЗЕбильный мозг запрограммирован на эти фамилии.

Лечитесь электричеством и почаще целуйте портрет Клоуна, может и поможет......
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17.09.2020 20:26 Ответить
Нах пошёл ты раввин !
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17.09.2020 14:42 Ответить
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